AMETEK hat Übernahme von FARO Technologies abgeschlossen  

AMETEK hat heute bekannt gegeben, dass es die Übernahme von FARO® Technologies, einem weltweit führenden Anbieter von 3D-Messung und Imaging-Lösung, abgeschlossen hat. Folglich wird FARO zusammen mit Creaform und Virtek Teil der Ultrapräzisions-Technologie-Division von AMETEK.



Zusammen werden FARO, Creaform und Virtek eines der umfassendsten, leistungsstärksten und vertrauenswürdigsten Portfolios an tragbaren und automatisierten 3D-Messtechnik-, Laserprojektions- und Digital-Reality-Lösungen anbieten, die in der Branche verfügbar sind, betont AMETEK. Diese strategische Akquisition vereint jahrzehntelange Innovation und Fachwissen, um ein breites Spektrum an Anwendungen und Industrien zu bedienen – zum Vorteil seiner Kunden, indem sie ihnen hilft, ihre komplexesten Herausforderungen bei der 3D-Messung und -Visualisierung zu lösen:

Industrielle Fertigung : Tragbare Messarme, tragbare 3D-Scanner, Laser Tracker, optische KMGs, Photogrammetrie-Kameras und vollständig integrierte Inspektions- und Scan-to-CAD-Software für die Qualitätskontrolle und das Reverse Engineering in der Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Energie-, Schwermaschinen- und anderen Industriesektoren.

: Tragbare Messarme, tragbare 3D-Scanner, Laser Tracker, optische KMGs, Photogrammetrie-Kameras und vollständig integrierte Inspektions- und Scan-to-CAD-Software für die Qualitätskontrolle und das Reverse Engineering in der Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Energie-, Schwermaschinen- und anderen Industriesektoren. Architektur, Ingenieurwesen und Konstruktion (AEC) / Öffentliche Sicherheit : Mobile und stationäre 3D-Laser-Scanner sowie SaaS-Lösungen für Zusammenarbeit und Anzeige, die eine präzise As-Built-Dokumentation, Baufortschrittsüberprüfung, BIM-Integration sowie forensische und öffentliche Sicherheitsanwendungen ermöglichen.

: Mobile und stationäre 3D-Laser-Scanner sowie SaaS-Lösungen für Zusammenarbeit und Anzeige, die eine präzise As-Built-Dokumentation, Baufortschrittsüberprüfung, BIM-Integration sowie forensische und öffentliche Sicherheitsanwendungen ermöglichen. Manufacturing & Assembly: 3D-Laserprojektoren und intelligente Kameras, die komplexe Montageprozesse unterstützen und die Effizienz und Qualität der Fertigung verbessern.

Während FARO, Creaform und Virtek weiterhin unabhängig agieren werden, werden diese zunehmend zusammenarbeiten, um den Kunden ein unvergleichliches Kundenerlebnis, eine verbesserte Produktintegration und erweiterte Servicekapazitäten zu bieten, so AMETEK weiter.



www.faro.com

www.creaform3d.com