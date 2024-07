Apacer stärkt die Systemwiederherstellung und Datensicherheit in Unternehmen zur Bekämpfung gravierender Informationssicherheitsrisiken

Mit der raschen Entwicklung von KI-Anwendungen sind Unternehmen zunehmend auf Daten angewiesen. Die Informationssicherheit, z. B. wie sichergestellt werden kann, dass Daten nicht verloren gehen oder missbräuchlich verwendet werden, ist von entscheidender Bedeutung geworden. Um dem zu begegnen, hat Apacer seine CoreRescue-Sofortwiederherstellungstechnologie sowie die neue WORM-Technologie (Write Once, Read Many) für eingebettete Systeme eingeführt.

Die CoreRescue- Sofortwiederherstellungstechnologie dient mit mehreren Auslösemechanismen v. a. dazu, die Notfallwiederherstellungsfunktion zu aktivieren und so die Integrität von Originaldaten zu gewährleisten. Die WORM-Technologie schützt Daten vor dem Löschen, Ändern und Verfälschen und kann einen starken Schutz für Unternehmensdaten bieten.

Bislang mussten Kunden bei Systemproblemen mit Remote-Geräten warten, bis Techniker vor Ort waren, um sie zu beheben. Mit CoreRescue lässt sich das System vor Ort in wenigen einfachen Schritten automatisch neu starten, was Wartungskosten und Ausfallzeiten erheblich reduziert und die betriebliche Effizienz des Unternehmens deutlich steigert. Da Unternehmen unterschiedliche Anforderungen an SSD-Backup- und Wiederherstellungsmethoden in verschiedenen Anwendungsbereichen haben, kann Apacers neueste CoreRescue-Technologie die Wiederherstellungsfunktion über mehrere Auslösemechanismen aktivieren. Aktuell unterstützen die CoreRescue-Produkte vier Hauptlösungen: CoreRescue ASR (Auto Self Recovery), CoreRescue Button, CoreRescue USR (USB Self Recovery) und CoreRescue O.O.B. (Out-of-band). Kunden können die für ihre Bedürfnisse am besten geeignete Cloud- oder lokale Lösung wählen. In jedem Fall ist das Ergebnis ein effizienterer Netzwerkbetrieb.

Die meisten Unternehmen kennen den „Blue Screen of Death“ oder den unerwarteten Absturz eines Betriebssystems aufgrund von Überhitzung, Festplattenschäden, Anwendungsinkompatibilität, Virenangriffen o. a. Schwerwiegende Konsequenzen wie Datenverlust und Schäden sind dann oft unvermeidlich. Besonders anfällig dafür sind automatisierte Fabriken. Wenn eine Maschine nicht starten und normal arbeiten kann, beeinträchtigt dies nicht nur die Gesamtproduktionskapazität und reduziert die Betriebseffizienz, die Reparatur erfordert auch einen hohen Personal- und Zeitaufwand. In schwerwiegenden Fällen kann dies den Umsatz des Unternehmens beeinflussen und seinen Ruf schädigen. Mit den verschiedenen Cloud- oder lokalen Notfalllösungen der CoreRescue-Serie von Apacer müssen Unternehmen nicht mehr warten, bis ein Wartungstechniker an einem entfernten Standort eintrifft. Ein Administrator kann den Normalbetrieb der Maschine schnell wiederherstellen, sobald ein Problem auftritt, sodass das System nicht herunterfährt und die Produktionslinie reibungslos weiterläuft.

Ein anderes häufiges Problem für Unternehmen besteht darin, dass Hacker Daten stehlen und verfälschen. Von Ransomware-Angriffen bis hin zu Deepfake-Videos – die Datenmanipulation stellt ein massives Problem dar mit potenziell schwerwiegenden Folgen für die Gesellschaft und Unternehmen. Um dem vorzubeugen, hat Apacer die WORM-Technologie eingeführt. Sie erlaubt es, Datenträger sequenziell zu beschreiben ¬– aber nur einmal. Sobald die Daten geschrieben sind, können keine Änderungen mehr vorgenommen werden. Damit sind die Daten vor unsachgemäßem Löschen, Ändern, Überschreiben oder Verfälschen geschützt. Die WORM-Technologie ist aktuell in den industriellen USB-Flash-Laufwerken und Speicherkarten von Apacer integriert und wurde bereits erfolgreich in Wahlmaschinen installiert. Sie bietet eingebettete Sicherheit auch für die Bereiche Finanzen, Steuern, Recht, Medizin und Registrierkassen.

Angesichts der immer ernsteren Bedrohungen der Informationssicherheit sind die Verbesserung der Systemschutzmöglichkeiten und die Vorbereitung mehrerer Notfallmaßnahmen zwei Kernprinzipien für einen stabilen Betrieb von Unternehmen. Auch künftig wird Apacer mit den CoreRescue- und WORM-Serien technologische Innovationen schaffen und neue Modelle entsprechend der Marktanforderungen unterstützen, um den Schutz von Unternehmenssystemen und die Datensicherheit zu gewährleisten.

www.apacer.com/en