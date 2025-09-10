Apple präsentiert iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max, die leistungsstärksten und fortschrittlichsten Pro Modelle aller Zeiten

Das iPhone 17 Pro kommt mit einem völlig neuen Design und der Power des A19 Pro und hat die beste Performance, Batterielaufzeit und die besten Kamera-Systeme, die es je bei einem iPhone gegeben hat

Apple hat heute iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max vorgestellt, die mit einem beeindruckenden neuen Design einen enormen Sprung bei der Performance liefern. Beide Modelle kommen mit dem A19 Pro, dem leistungsstärksten und effizientesten Chip, den es jemals für das iPhone gegeben hat. Er ermöglicht die fortschrittlichen Kamera-Systeme, mobiles Gaming auf einem neuen Level und Apple Intelligence. Mit der von Apple entwickelten Dampfkammer, die per Laser mit dem robusten, leichten und wärmeleitenden Aluminium Unibody verschweißt ist, liefern iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max Apples bisher beste Performance und einen enormen Sprung bei der Batterielaufzeit. Die 48 MP Fusion Kameras – Hauptkamera, Ultraweitwinkel und die völlig neue Tele – sind wie acht Objektive, darunter der 8x Zoom, der größte Zoom in optischer Qualität, den es je bei einem iPhone gegeben hat. Die innovative 18 MP Center Stage Frontkamera bringt Selfies auf das nächste Level. Mit den neuen, branchenweit einzigartigen Videofeatures für professionelle Filmemacher:innen und Content Creator:innen, wie ProRes RAW, Apple Log 2 und Genlock, lässt sich das iPhone noch nahtloser in die größten und kleinsten Produktionen integrieren. Beide Modelle haben Ceramic Shield 2 mit 3-mal besserer Kratzfestigkeit auf der Vorderseite, und zum ersten Mal schützt Ceramic Shield auch die Rückseite des iPhone.

iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max sind in drei neuen Farben erhältlich: Tiefblau, Cosmic Orange und Silber. Sie können ab Freitag, 12. September vorbestellt werden und sind ab Freitag, 19. September erhältlich.

„Das iPhone 17 Pro ist das mit Abstand leistungsstärkste iPhone, das wir je entwickelt haben. Es hat ein beeindruckendes, rundum erneuertes Design, um die Performance zu maximieren und einen enormen Sprung bei der Batterielaufzeit zu ermöglichen“, sagt Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing bei Apple. „Mit drei 48 MP Fusion Kameras, einem neuen Center Stage Frontkamera Erlebnis und Videofeatures auf Pro Niveau sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Das iPhone 17 Pro setzt einen neuen Maßstab für die Smartphone Branche und ist ein riesiges Upgrade für unsere anspruchsvollsten Nutzer:innen.“

Ein neues Design für eine höhere konstante Performance

Das neue gebürstete Aluminium Unibody Design wird aus einer leichten Aluminium­legierung der 7.000er Serie in Raumfahrt-Qualität gefertigt und hat die besten thermischen Eigenschaften, die es je bei einem iPhone gegeben hat. Die Plattform auf der Rückseite bietet zusätzlichen Raum für interne Komponenten, wodurch Platz für eine größere Batterie entsteht. Die Antennen sind um das Gehäuse integriert und bilden das leistungsstärkste Antennensystem, das jemals in einem iPhone verbaut worden ist.

Zur neuen internen Architektur gehört auch eine von Apple entwickelte Dampfkammer, um die Wärmeableitung und Performance zu optimieren. In der in das Aluminiumgehäuse lasergeschweißten Dampfkammer ist entionisiertes Wasser versiegelt, um Wärme vom leistungsstarken A19 Pro abzuleiten, sodass er auf einem noch höheren Performancelevel arbeiten kann. Die Wärme wird in den geschmiedeten Aluminium Unibody geleitet, wo sie gleichmäßig über das gesamte System verteilt wird. So werden Leistung und Oberflächentemperatur abgestimmt, damit das iPhone auch bei unglaublicher Performance angenehm zu halten ist. Das Unibody Design schafft Raum für eine größere Batterie, und zusammen mit der Effizienz des A19 Pro und dem fortschrittlichen Energiemanagement von iOS 26 hat das iPhone 17 Pro Max die beste Batterielaufzeit, die es je bei einem iPhone gegeben hat. Außerdem können beide Modelle mit einem optionalen USB-C Netzteil mit hoher Wattzahl wie dem neuen Apple 40W Dynamic Power Adapter mit 60W Max in 20 Minuten auf 50 Prozent geladen werden.

Ein fantastisches Display und branchenführende Langlebigkeit

Das Super Retina XDR Display ist in den Größen 6,3″ und 6,9″ erhältlich und wird von Ceramic Shield 2 geschützt – härter als das Glas oder die Glaskeramik in jedem anderen Smartphone und mit einer neuen, von Apple entwickelten Beschichtung für 3-mal bessere Kratzfestigkeit und weniger Blendeffekte. Die brillanten Displays kommen mit ProMotion bis zu 120 Hz, Always-On und 3.000 Nits Spitzenhelligkeit im Freien – der höchste Wert, den es je bei einem iPhone gegeben hat – sowie doppelt so hohem Kontrast im Freien. Ceramic Shield schützt zum ersten Mal auch die Rückseite der Geräte, was im Vergleich zu den vorherigen Modellen einen 4-mal höheren Bruchschutz bedeutet.

A19 Pro: der leistungsstärkste und effizienteste iPhone Chip, den es jemals gegeben hat

Der A19 Pro ist der bisher leistungsfähigste iPhone Chip von Apple. In Kombination mit der von Apple entwickelten Dampfkammer liefert der A19 Pro eine bis zu 40 Prozent höhere konstante Performance für iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max im Vergleich zur vorherigen Generation – perfekt für Gaming, Videoschnitt oder das Ausführen großer Sprachmodelle direkt auf dem Gerät. Die 6‑Core CPU ist die schnellste CPU in einem Smartphone, und bei der 6‑Core GPU Architektur sind Neural Accelerators in jeden GPU Kern integriert, außerdem sind Cache und Speicher größer als beim A18 Pro. Die GPU arbeitet mit der neuen 16‑Core Neural Engine zusammen und stellt genug Leistung für KI Modelle, beeindruckende Grafik und AAA Gaming Titel wie Arknights: Endfield bereit, mit Hardware be­schleunigtem Raytracing und höheren Bildraten.

Mit den iPhone 17 Modellen wird auch der N1 eingeführt, ein neuer Apple Chip für drahtlose Netzwerke, der WLAN 7, Bluetooth 6 und Thread ermöglicht. Neben der Unterstützung der neuesten drahtlosen Technologien verbessert der N1 auch die Gesamtleistung und Zuverlässigkeit von Features wie Persönlicher Hotspot und AirDrop.

Ein Pro Kamera-System für noch mehr kreative Möglichkeiten

iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max kommen mit Apples bisher besten Kamera-Systemen. Front- und Rückkamera haben Sensoren mit höherer Auflösung – so, als hätten Nutzer:innen acht Pro Objektive in ihrer Hosentasche. Drei 48 MP Fusion Kameras machen schärfere Bilder mit mehr Details. Die neue 48 MP Tele-Kamera hat ein Tetraprisma Design der nächsten Generation. Ihr Sensor ist 56 Prozent größer als bei der vorherigen Generation, was die Schärfe bei hellem Licht verbessert und detailreichere Aufnahmen bei wenig Licht ermöglicht. Der neue 4x optische Zoom mit 100 mm ist ein klassisches Objektiv für Porträts, während der 8x optische Zoom mit 200 mm – der größte, den es je bei einem iPhone gegeben hat – den Zoombereich vergrößert und kreativere Möglichkeiten bietet. Bei der aktualisierten Photonic Engine nutzt die Image Pipeline verstärkt maschinelles Lernen, um natürliche Details zu erhalten, Rauschen zu reduzieren und die Farbgenauigkeit deutlich zu verbessern. Jetzt gibt es bis zu 40x digitalen Zoom für Fotos, und Nutzer:innen haben noch mehr Möglichkeiten, ihre Fotos mit Fotografischen Stilen der nächsten Generation anzupassen – darunter der neue Stil „Hell“ in iOS 26, der Hauttöne heller und das Bild insgesamt lebendiger macht.

iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max kommen mit einer völlig neuen Center Stage Frontkamera, die das Foto- und Videoerlebnis noch besser macht. Die Center Stage Frontkamera kommt mit dem ersten quadratischen Frontkamera Sensor bei einem iPhone und bietet ein weiteres Sichtfeld mit höherer Auflösung – bis zu 18 MP für Fotos –, um mehr Details einzufangen. Nutzer:innen können jetzt Fotos und Videos im Hoch- und Querformat aufnehmen, während sie ihr iPhone vertikal halten. Bei Gruppenselfies nutzt die Automatische Ausrichtung für Fotos KI, um das Sichtfeld automatisch zu erweitern, und kann vom Hoch- ins Querformat wechseln, damit alle mit aufs Bild kommen. Die Center Stage Frontkamera ermöglicht außerdem ultrastabilisiertes Video in 4K HDR, und mit Doppelter Aufnahme können Nutzer:innen jetzt gleichzeitig mit der Front- und der Rückkamera aufnehmen – perfekt, um etwas direkt in die Kamera zu sprechen und gleichzeitig die Aktivitäten im Hintergrund festzuhalten. Bei Anrufen über FaceTime oder Apps anderer Anbieter sorgt die Automatische Ausrichtung für Videoanrufe dafür, dass Nutzer:innen im Sichtfeld bleiben und das Bild stabilisiert wird.

Branchenführende Videofähigkeiten

Mit leistungsstarken Features wie HDR Aufnahmen mit Dolby Vision, 4K 120 fps, ProRes Log und ACES Unterstützung ist das iPhone schon jetzt branchenführend bei Videoaufnahmen mit einem Smartphone. iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max schaffen sogar noch mehr kreative Möglichkeiten, denn sie sind die ersten Smartphones mit Unterstützung für ProRes RAW, Log 2 und Genlock – eine Methode, um Video über mehrere Kameras und Inputs hinweg präzise zu synchronisieren. Das hilft Kreativen, präzise, professionell aussehende Übergänge zu erzielen und fortgeschrittene kreative Techniken anzuwenden, ohne dafür stundenlang Bild für Bild manuell bearbeiten zu müssen. Genlock wird vom neuen Blackmagic Design Camera ProDock unterstützt und ProRes RAW wird von Final Cut Camera und Blackmagic Camera unterstützt. Entwickler:innen erhalten zudem Zugriff auf die APIs.

Mit iOS 26 und neuen Apple Intelligence Features

iOS 26 macht das iPhone Erlebnis noch besser – mit einem fantastischen neuen Design, leistungsstarken Apple Intelligence Features und wichtigen Verbesserungen für Apps, auf die sich Nutzer:innen jeden Tag verlassen. Das neue Design mit Liquid Glass macht Apps und System­funktionen ausdrucksstärker und klarer. So kommen Inhalte besser zur Geltung, während sich iOS sofort vertraut anfühlt. Apple Intelligence übersetzt jetzt Text und Audio in Echtzeit mit Live Übersetzung, damit Nutzer:innen in verschiedenen Sprachen über Nachrichten, FaceTime und Telefon kommunizieren können.5 Durch Neuerungen bei der visuellen Intelligenz können Nutzer:innen einen Screenshot aufnehmen und einfach durchsuchen oder Aktionen für alle Inhalte ihres iPhone Displays ausführen.6 Alle Entwickler:innen haben Zugang zum grundlegenden On-Device Modell im Kern von Apple Intelligence, und Apps bieten bereits neue, intelligente Erlebnisse mit starkem Datenschutz, die sogar offline genutzt werden können. Neue Filtertools für Anrufe und Nachrichten helfen dabei, Ablenkungen zu vermeiden, damit sich Nutzer:innen auf die wichtigsten Unterhaltungen konzentrieren können. Außerdem bringt iOS 26 neue Features in CarPlay, Apple Music, Karten und Wallet. Mit der neuen Apple Games App bekommen Gamer:innen einen zentralen Ort für all ihre Spiele.

