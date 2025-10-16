Apple stellt das neue 14″ MacBook Pro mit der Power des M5 Chips vor

Mit bis zu 3,5-mal besserer Performance bei KI Workloads, schnellerem Speicher, bis zu unglaublichen 24 Stunden Batterielaufzeit und macOS Tahoe wird das 14″ MacBook Pro noch besser

Apple hat das neue 14″ MacBook Pro mit dem unglaublich leistungsstarken M5 Chip vorgestellt. Mit dem M5 wird das 14″ MacBook Pro noch schneller, leistungsfähiger und macht einen enormen Sprung bei der KI Performance. Der M5 Chip hat eine GPU der nächsten Generation mit einem Neural Accelerator in jedem Kern und liefert eine bis zu 3,5-mal bessere KI Performance1 und eine bis zu 1,6-mal schnellere Grafikleistung2 als die vorherige Generation. Der M5 hat außerdem eine schnellere und effizientere CPU, eine verbesserte Neural Engine und eine höhere Speicherbandbreite, die alles schneller macht – vom Öffnen von Apps bis zum Ausführen großer Sprachmodelle (LLMs) auf dem Gerät. Er sorgt zudem für eine unglaubliche Batterielaufzeit von bis zu 24 Stunden, damit Nutzer:innen ihre Pro Workflows überallhin mitnehmen können.1 Mit der neuesten Speichertechnologie liefert das 14″ MacBook Pro mit M5 eine schnellere SSD Performance als die vorherige Generation für Aufgaben wie das Importieren von RAW Bilddateien oder das Exportieren großer Videos.2 Bewährte Features — darunter ein brillantes Liquid Retina XDR Display mit Option für Nanotexturglas, eine 12MP Center Stage Kamera, ein 6‑Lautsprecher-System, eine Vielzahl von Anschlüssen, Apple Intelligence Fähigkeiten und die einzigartigen Möglichkeiten von macOS Tahoe — runden das MacBook Pro Erlebnis ab. Insgesamt bietet das 14″ MacBook Pro mit M5 eine branchenführende Kombination aus Leistung und Funktionen – damit ist es ein hervorragendes Angebot und starkes Upgrade für bestehende und neue Mac Nutzer:innen. Das neue 14″ MacBook Pro mit M5 ist in Space Schwarz und Silber erhältlich und kann ab heute vorbestellt werden. Es ist ab Mittwoch, 22. Oktober erhältlich.

„Das MacBook Pro ist und bleibt der beste Pro Laptop der Welt, und heute wird das 14″ MacBook Pro mit dem neuen M5 Chip noch besser“, sagt John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering bei Apple. „Der M5 sorgt für den nächsten großen Sprung für KI auf dem Mac und bringt eine erhebliche Verbesserung der Grafikleistung, um anspruchsvolle Workflows für alle Nutzer:innen zu beschleunigen, von Studierenden und Kreativen bis hin zu Entwickler:innen, Business Pros und vielen mehr. Mit seiner fantastischen Performance, unglaublichen Batterielaufzeit und dem einzigartigen Display bringt der M5 das neue 14″ MacBook Pro auf ein ganz neues Level.“

M5: Der nächste große Sprung für KI auf dem Mac

Apple Chips sind branchenführend mit superschneller Performance, fortschrittlichen Technologien, Energieeffizienz und KI Fähigkeiten. Mit seiner fortschrittlichen CPU, GPU und schnelleren Neural Engine hebt der M5 die Leistungsfähigkeit des neuen 14″ MacBook Pro auf ein neues Niveau und markiert den nächsten großen Sprung für KI auf dem Mac. Mit einer 10-Core GPU der nächsten Generation – mit einem Neural Accelerator in jedem Kern – liefert er eine bis zu 3,5-mal schnellere KI Performance im Vergleich zum M4 und eine bis zu 6-mal schnellere Performance im Vergleich zum M1.1 Von Studierenden, die Vorlesungsnotizen transkribieren, bis zu Kreativen, die für ein neues Projekt mit KI Tools ein Storyboard erstellen, und Unternehmer:innen, die Einblicke durch das Ausführen lokaler Modelle in webAI gewinnen – das neue 14″ MacBook Pro mit M5 ist der ultimative Laptop für alltägliche KI Workflows und noch viel mehr. Nutzer:innen bekommen eine schnellere Text-zu-Bild Umwandlung beim Ausführen von Diffusionsmodellen in Apps wie DrawThings und LLMs laufen noch schneller in beliebten Apps wie LM Studio. Der M5 Chip beschleunigt auch eine Vielzahl von Pro Workflows, wie Deep Learning, Datenmodellierung und KI Videoverbesserung. Eine schnellere 16-Core Neural Engine beschleunigt KI-gestützte Aufgaben direkt auf dem Gerät noch weiter und verbessert die Performance der generativen Modelle, die Apple Intelligence antreiben. Mit bis zu doppelt so schneller SSD Performance im Vergleich zur vorherigen Generation können Nutzer:innen mit dem neuen 14″ MacBook Pro außerdem ein lokales LLM schneller laden und es stehen jetzt bis zu 4 TB Speicher zur Auswahl.2

Performance auf dem nächsten Level mit dem M5

Der M5 Chip bringt noch schnellere systemweite Performance und mehr Funktionen für das 14″ MacBook Pro. Mit der neuen GPU im M5 liefert das 14″ MacBook Pro eine bis zu 1,6-mal schnellere Grafikleistung in Pro Apps und ermöglicht eine bis zu 1,6-mal schnellere Bildrate in Spielen im Vergleich zum M4 Modell.2 Die M5 CPU hat den schnellsten CPU Kern der Welt und sorgt damit für noch höhere Reaktionsgeschwindigkeit.1 Das 10-Core Design liefert eine bis zu 20 Prozent schnellere Leistung mit mehreren Threads im Vergleich zum M4 für Aufgaben wie das Kompilieren von Code und ist perfekt für Multitasking oder um schnell in Kreativapps zu arbeiten.1 Das neue 14″ MacBook Pro ist perfekt für Datenanalyst:innen, die Datenbanken in Python abfragen und für Pros wie Produktdesigner:innen, die routinemäßig mit mehreren Apps wie Rhino, Notion und Jira parallel arbeiten. Außerdem können Nutzer:innen mit über 150 GB/s Bandbreite für den gemeinsamen Arbeitsspeicher mit großen KI Modellen auf dem Gerät arbeiten oder riesige Szenen in 3D Apps editieren.

Das 14″ MacBook Pro mit M5 liefert:

KI Videoverbesserung in Topaz Video, die bis zu 7,7-mal schneller ist im Vergleich zum 13″ MacBook Pro mit M1 und bis zu 1,8-mal schneller im Vergleich zum 14″ MacBook Pro mit M4.1

3D Rendering in Blender, das bis zu 6,8-mal schneller ist im Vergleich zum 13″ MacBook Pro mit M1 und bis zu 1,7-mal schneller im Vergleich zum 14″ MacBook Pro mit M4.1

Bildraten in Games, die bis zu 3,2-mal höher sind im Vergleich zum 13″ MacBook Pro mit M13 und bis zu 1,6-mal höher im Vergleich zum 14″ MacBook Pro mit M4.2

Eine Build Performance beim Kompilieren von Code in Xcode, die bis zu 2,1-mal schneller ist im Vergleich zum 13″ MacBook Pro mit M1 und bis zu 1,2-mal schneller im Vergleich zum 14″ MacBook Pro mit M4.1

Ein einzigartiges Erlebnis mit macOS Tahoe

Das neue 14″ MacBook Pro entfaltet sein Potenzial mit dem elegant gestalteten macOS Tahoe, das leistungsstarke Features für maximale Produktivität bietet.4 Große Updates für Spotlight machen es einfacher, relevante Apps und Dateien zu finden und Aktionen – wie zum Beispiel eine E-Mail versenden oder eine Notiz machen – direkt in der Suchleiste auszuführen. Mit Integration können Anwender:innen im Unternehmensbereich mit der Telefon App einfach auf ihre Anrufliste, Kontakte und Voicemails zugreifen und direkt vom Mac aus telefonieren.

Das neue Design mit Liquid Glass gibt Nutzer:innen noch mehr Möglichkeiten, den Mac zu personalisieren – mit dem aktualisierten Kontroll­zentrum und neuen Optionen für Ordner, App-Symbole und Widgets. Die Menüleiste ist jetzt komplett transparent, wodurch sich das Display noch größer anfühlt.

Apple Intelligence wird um neue leistungsstarke Features erweitert, die das Mac Erlebnis noch besser machen und gleichzeitig bei jedem Schritt die Privatsphäre schützen. Live Übersetzung ist in Nachrichten, FaceTime und die Telefon App integriert und hilft Nutzer:innen durch Übersetzen von Text und Audio, einfach in verschiedenen Sprachen zu kommunizieren.5 Kurzbefehle werden noch leistungsstärker mit intelligenten Aktionen und der Möglichkeit, direkt auf Apple Intelligence Modelle zuzugreifen. So können Nutzer:innen komplexe Aufgaben wie das Sortieren von Fotos automatisieren. Entwickler:innen können außerdem Apple Intelligence Fähigkeiten in ihre Apps integrieren oder das zugrundeliegende Foundation Models Framework für spezialisierte Aufgaben auf dem Gerät nutzen.

Das 14″ MacBook Pro mit M5 und die Umwelt

Apple 2030 ist der ehrgeizige Plan des Unternehmens, bis Ende dieses Jahrzehnts im gesamten Unternehmen CO₂ neutral zu sein, indem es Produktemissionen in den drei Bereichen reduziert, in denen die meisten CO₂ Emissionen entstehen: Materialien, Energie und Transport. Das neue 14″ MacBook Pro mit M5 hat einen Recyclinganteil von insgesamt 45 Prozent nach Gewicht, darunter zu 100 Prozent recyceltes Aluminium im Gehäuse, zu 100 Prozent recycelte Seltenerd­elemente in allen Magneten und zu 100 Prozent recyceltes Kobalt in der Batterie. Es wird mit 55 Prozent erneuer­barem Strom, wie Wind- und Solarenergie, in der gesamten Lieferkette gefertigt. Außerdem wird das neue 14″ MacBook Pro in einer Verpackung ausgeliefert, die zu 100 Prozent faserbasiert ist und sich leicht recyceln lässt. Es ist entwickelt, um langlebig zu sein, und bietet branchen­führenden Software­support. Gleichzeitig erfüllt es die hohen Apple Standards für Energieeffizienz und sichere Chemikalien.

Kund:innen können das neue 14″ MacBook Pro mit M5 ab heute auf apple.com/at/store und in der Apple Store App in 30 Ländern und Regionen vorbestellen, darunter den USA. Es wird ab Mittwoch, 22. Oktober an Kund:innen ausgeliefert und in den Apple Stores und bei autorisierten Apple Händlern erhältlich sein.

Das 14″ MacBook Pro mit M5 ist in Space Schwarz und Silber ab 1.799 Euro inkl. MwSt. und für den Bildungsbereich ab 1.679 Euro inkl. MwSt. erhältlich. Weitere technische Daten, Optionen zur Konfiguration und Zubehör sind unter apple.com/at/mac verfügbar.

https://www.apple.com/de

Die Tests wurden von Apple im September 2025 durchgeführt. Weitere Infos unter apple.com/at/macbook-pro. Die Batterielaufzeit variiert abhängig von Verwendung und Konfiguration. Weitere Infos unter apple.com/de/batteries. Ergebnisse verglichen mit dem 14″ MacBook Pro mit Apple M4, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 32 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher und 2 TB SSD. Ergebnisse verglichen mit dem 13″ MacBook Pro mit Apple M1, 8-Core CPU, 8-Core GPU, 16 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher und 2 TB SSD. macOS Tahoe ist als kostenloses Softwareupdate verfügbar. Einige Features sind u. U. nicht in allen Regionen oder Sprachen verfügbar. Live Übersetzung in Nachrichten unterstützt Chinesisch (Vereinfacht), Deutsch, Englisch (USA, Großbritannien), Französisch (Frankreich), Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch (Brasilien) und Spanisch (Spanien). Live Übersetzung in Telefon und FaceTime ist für Einzelgespräche in Deutsch, Englisch (USA, Großbritannien), Französisch (Frankreich), Portugiesisch (Brasilien) und Spanisch (Spanien) verfügbar, wenn Apple Intelligence auf einem kompatiblen Mac, iPhone oder iPad aktiviert ist.

© Beitragsbild: Apple Inc.