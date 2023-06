Apple Vision Pro — Apples erster räumlicher Computer

Apple hat aktuell die “Apple Vision Pro” vorgestellt, ein ,laut Hersteller, revolutionärer räumlicher Computer, der nahtlos digitale Inhalte mit der physischen Welt verbindet und den Nutzer:innen erlaubt, präsent und mit anderen verbunden zu bleiben. Die Vision Pro schafft eine unendliche Arbeitsfläche für Apps, die über die Grenzen eines traditionellen Displays hinaus geht, sowie eine vollständig dreidimensionale Benutzeroberfläche, die mit den natürlichsten und intuitivsten Eingabemitteln gesteuert wird — den Augen, den Händen und der Stimme der Nutzer:innen.

Mit visionOS, dem ersten räumlichen Betriebssystem der Welt, ermöglicht die Apple Vision Pro den Anwender:innen, mit digitalen Inhalten auf eine Art zu interagieren, die so wirkt, als seien die Inhalte physisch mit ihnen im Raum. Apple Vision Pro hat ein Displaysystem mit ultrahoher Auflösung, das 23 Millionen Pixel auf zwei Displays unterbringt, sowie speziell entwickelte Apple Chips in einem besonderen dualen Chipdesign. Es ist so konzipiert, dass jedes Erlebnis wirkt, als ob es in Echtzeit vor den Augen der Anwender:innen stattfindet.

„Heute beginnt eine neue Ära des Computers“, sagte Tim Cook, CEO von Apple. „So wie der Mac das Personal Computing eingeführt hat und das iPhone das mobile Computing, führt die Apple Vision Pro das räumliche Computing ein. Die Vision Pro baut auf Jahrzehnte der Innovation bei Apple, ist um Jahre voraus und anders als alles, das bisher geschaffen wurde — mit einem revolutionären neuen Eingabesystem und Tausenden von bahnbrechenden Innovationen. Sie ermöglicht unglaubliche Erfahrungen für unsere Nutzer:innen und aufregende neue Möglichkeiten für unsere Entwickler:innen.“ „Unseren ersten räumlichen Computer zu schaffen, erforderte Erfindergeist in fast alle Facetten des Systems“, sagte Mike Rockwell, Vice President der Technology Development Group von Apple. „Durch eine enge Integration von Hardware und Software haben wir einen eigenständigen räumlichen Computer entwickelt, der kompakt und tragbar ist. Es ist das fortschrittlichste persönliche Elektronikgerät aller Zeiten.“

Außergewöhnliche neue Erlebnisse

Die Apple Vision Pro eröffnet dem leistungsstarken Personal Computing eine neue Dimension. Sie verändert die Art und Weise, in der Nutzer:innen ihre Lieblingsapps erleben, Erinnerungen festhalten und wieder erleben, beeindruckende Fernsehshows und Filme genießen und mit anderen über FaceTime in Verbindung bleiben.

Eine unendliche Arbeitsfläche für Apps, bei der Arbeit und zuhause: visionOS hat eine dreidimensionale Benutzeroberfläche, die Apps von den Grenzen eines Displays befreit, sodass sie in jeder möglichen Größe nebeneinander dargestellt werden können. Die Apple Vision Pro erlaubt es den Anwender:innen, mit der unbegrenzten Bildschirmfläche noch produktiver zu sein. Sie haben Zugang zu ihren Lieblingsapps und komplett neuen Wege des Multitaskings. Und mit der Unterstützung für Magic Keyboard und Magic Trackpad können sie sich das perfekte Arbeitsumfeld schaffen oder auch die leistungsstarken Möglichkeiten des Macs kabellos mit der Vision Pro verbinden. Dabei entsteht ein riesiges, privates und tragbares 4K Display mit unglaublich scharfem Text.

Spannende Entertainment-Erlebnisse: Mit zwei ultrahochauflösenden Displays kann die Apple Vision Pro jeden Ort in ein persönliches Kino verwandeln, mit einer Leinwand, die sich 30 Meter breit anfühlt und einem fortschrittlichen 3D-Audio-System. Anwender:innen können Filme und Fernsehshows anschauen oder auch atemberaubende dreidimensionale Filme genießen. Apple Immersive Video bietet hochauflösende 180-Grad-Aufnahmen mit 3D-Audio. Die Nutzer:innen haben Zugang zu einer aufregenden Auswahl an immersiven Videos, die sie an vollständig neue Orte bringen.

Räumliches Computing ermöglicht neue Arten von Spielen, deren Titel ein Spektrum an Immersion umfassen und Spieler:innen an ganz neue Orte bringen können. Die Anwender:innen können außerdem mehr als 100 Spiele von Apple Arcade nutzen und dabei die Bildfläche so groß ziehen, wie sie möchten. Sie haben unglaublichen immersiven Klang und Unterstützung für beliebte Game Controller.

Immersive Umgebungen: Mit den Umgebungen kann die Welt der Anwender:innen über die Dimensionen eines physischen Raums hinaus wachsen. Wunderschöne dynamische Landschaften helfen ihnen, sich zu konzentrieren und können Ruhe in belebte Räume bringen. Mit einem Dreh an der Digital Crown können die Nutzer:innen kontrollieren, wie präsent oder wie eingetaucht sie in einer Umgebung sind.

Erinnerungen werden lebendig: Mit Apples erster Kamera, die dreidimensionale Fotos und Videos aufnimmt, lässt die Apple Vision Pro die Nutzer:innen ihre liebsten Momente aufnehmen, mit 3D-Audio wieder erleben und in sie eintauchen. Jedes räumliche Foto und Video bringt die Nutzer:innen zurück zu einem früheren Moment, zum Beispiel eine Feier mit Freund:innen oder ein besonderes Familientreffen. Nutzer:innen haben Zugang zu ihrer gesamten Fotomediathek auf iCloud und können ihre Fotos und Videos in Lebensgröße in brillanten Farben und mit spektakulären Details ansehen. Panoramaaufnahmen, die auf dem iPhone gemacht wurden, erweitern sich und umgeben die Nutzer:innen. Dadurch entsteht der Eindruck, sie stünden genau dort, wo die Aufnahme gemacht wurde.

FaceTime wird räumlich: Mit der Apple Vision Pro nutzt FaceTime bei Anrufen den Raum rund um die Nutzer:innen. Alle Teilnehmer:innen des Anrufs werden in lebensgroßen Kacheln wiedergegeben. 3D-Audio sorgt dafür, dass der Ton von der Stelle kommt, an der die Teilnehmer:innen positioniert sind und sprechen. Anwender:innen, die die Vision Pro während des FaceTime Anrufs tragen, werden als eine Persona dargestellt — eine digitale Darstellung von ihnen, die mit Apples fortschrittlichsten Techniken des maschinellen Lernens erzeugt wird und Gesichts- und Handbewegungen in Echtzeit darstellt. Nutzer:innen können Dinge gemeinsam unternehmen, wie zum Beispiel einen Film schauen, Fotos durchstöbern oder zusammen an einer Präsentation arbeiten.

Und noch mehr App-Erlebnisse: Die Apple Vision Pro hat einen komplett neuen App Store, in dem Nutzer:innen Apps und Inhalte von Entwickler:innen entdecken können. Hunderttausende der bekannten iPhone und iPad Apps laufen hervorragend und funktionieren automatisch mit dem neuen Eingabesystem der Vision Pro. Die Entwickler-Community von Apple kann sogar noch weiter gehen und die leistungsstarken, einzigartigen Möglichkeiten von Vision Pro und visionOS nutzen, um neue App-Erlebnisse zu entwerfen und bestehende Erlebnisse für das räumliche Computing neu zu erfinden.

Betriebssystem und Benutzeroberfläche: revolutionär

visionOS hat eine neue dreidimensionale Benutzeroberfläche, die dafür sorgt, dass digitale Inhalte aussehen und sich anfühlen, als wären sie in der physischen Welt der Anwender:innen. Sie reagiert dynamisch auf natürliches Licht und stellt Schatten dar, um den Anwender:innen zu helfen, Größen und Entfernungen zu verstehen. Damit die Nutzer:innen durch die räumlichen Erlebnisse navigieren und mit ihnen interagieren können, führt die Apple Vision Pro ein komplett neues Eingabesystem ein, das von den Augen, den Händen und der Stimme einer Person kontrolliert wird. Nutzer:innen können Apps ganz einfach durchstöbern, indem sie sie anschauen, ihre Finger zusammentippen, um sie auszuwählen, mit der Hand streichen, um zu scrollen oder ihre Stimme nutzen, um zu diktieren.

Die Apple Vision Pro bietet außerdem EyeSight, eine außergewöhnliche Innovation, die Nutzer:innen hilft, mit Menschen um sie herum in Kontakt zu bleiben. Wenn sich eine Person jemandem nähert, der die Vision Pro trägt, dann wirkt das Gerät transparent — sodass die Anwender:innen sie sehen können und gleichzeitig die Augen der Anwenderin:innen sichtbar sind. Wenn Anwender:innen in einem immersiven Umfeld sind oder eine App nutzen, gibt EyeSight optische Hinweise auf das, auf das sich die Anwender:innen konzentrieren.

Die Apple Vision Pro baut auf Apples Innovationen und Erfahrung, hochleistungsfähige Produkte wie Mac, iPhone und Wearables wie die Apple Watch zu entwickeln. Das gipfelt nun im fortschrittlichsten persönlichen Elektronikgerät aller Zeiten, betont ein Firmensprecher. Apple hat dafür die fortschrittlichsten Materialien genutzt, um ambitionierte Ziele mit Blick auf Leistung, Mobilität und Tragbarkeit zu erreichen.

Die Apple Vision Pro enthält eineMenge an Technologie in einem kompakten Formfaktor. Ein durchgehendes Stück aus dreidimensional geformtem, laminiertem Glas wird poliert, um eine Oberfläche optischer Qualität zu schaffen. Sie dient als Linse für zahlreiche Kameras und Sensoren, die gebraucht werden, um die physische Welt mit digitalen Inhalten zu verbinden. Das Glas geht in einen Rahmen aus einer speziellen Aluminiumlegierung über, der sich in einem leichten Bogen um das Gesicht der Nutzer:innen legt. Das modulare System ermöglicht einen perfekten Sitz für ein breites Spektrum an Menschen. Das Lichtsiegel besteht aus einem weichen Stoff und ist in mehreren Formen und Größen erhältlich. Es ist biegbar, um sich den Gesichtern der Nutzer:innen für einen präzisen Sitz anzupassen. Flexible Bänder sorgen dafür, dass die Tonausgabe nahe an den Ohren der Nutzer:innen bleibt. Das Kopfband ist dreidimensional aus einem Stück gefertigt und in mehreren Größen erhältlich. Es ist weich, atmungsaktiv und dehnbar.1 Das Band wird mit einem simplen Mechanismus gesichert. Das macht es einfach, zu einer anderen Größe oder einem anderen Stil zu wechseln.

Hardware-Innovation

Die Apple Vision Pro ist für phänomenale Rechenleistung in einem kompakten, tragbaren Formfaktor entwickelt worden. In ihrem bahnbrechenden Displaysystem mit ultrahoher Auflösung, das auf Apple Chips aufbaut, nutzt die Apple Vision Pro Micro-OLED-Technologie, um 23 Millionen Pixel auf zwei Displays unterzubringen. Jedes hat die Größe einer Briefmarke, ein breites Farbspektrum und hohen Dynamikbereich. Zusammen mit den speziellen katadioptischen Linsen, die unglaubliche Schärfe und Klarheit ermöglichen, sorgt dieser technologische Durchbruch für atemberaubende Erlebnisse. Anwender:innen, die eine Sehkorrektur benötigen, können optische Einsätze von ZEISS verwenden, die Wiedergabetreue und Genauigkeit beim Tracking der Augen sicherstellen.2

Ein fortschrittliches 3D-Audio System steht im Zentrum des Apple Vision Pro Erlebnisses. Es erzeugt das Gefühl, dass der Sound aus dem Umfeld der Nutzer:innen kommt und sich an den Klang im Raum anpasst. Zwei einzeln verstärkte Treiber in jedem der Audio Pods erzeugen personalisiertes 3D-Audio, das auf die Kopf- und Ohrengeometrie der Nutzer:innen angepasst ist.3

Zusätzlich zum bahnbrechenden Display und den fortschrittlichen Audio-Erlebnissen nutzt das leistungsstarke Augentrackingsystem in der Apple Vision Pro Hochgeschwindigkeitskameras und einen Ring aus LEDs, die für eine reaktionsschnelle und intuitive Eingabe unsichtbare Lichtmuster auf die Augen der Nutzer:innen projizieren.

Diese wegweisenden Innovationen werden von Apple Chips in einem einzigartigen dualen Chipdesign angetrieben. Der M2 Chip liefert unerreichte eigenständige Leistung, während der brandneue R1 Chip den Input aus zwölf Kameras, fünf Sensoren und sechs Mikrofonen verarbeitet und sicherstellt, dass sich die Inhalte anfühlen, als ob sie in Echtzeit vor den Augen der Nutzer:innen stattfänden. R1 überträgt den Displays innerhalb von 12 Millisekunden neue Bilder — achtmal schneller als ein Augenzwinkern. Die Apple Vision Pro wurde für den ganztägigen Gebrauch entwickelt, wenn sie angeschlossen ist, und für bis zu zwei Stunden Nutzung mit der passenden externen Hochleistungsbatterie.

Kontrolle über die eigenen Daten

Die Apple Vision Pro steht auf einem starken Fundament von Privatsphäre und Sicherheit und überlässt den Anwender:innen die Kontrolle ihrer Daten.

Optic ID ist ein neues sicheres Authentifizierungsverfahren, das die Iris der Nutzer:innen mit verschiedenen unsichtbaren LED-Lichtaufnahmen analysiert, anschließend mit den Daten der Optic ID vergleicht, die von der Secure Enclave geschützt werden, und dann die Apple Vision Pro sofort entsperrt. Die Nutzerdaten für Optic ID sind voll verschlüsselt und nicht zugänglich für Apps. Sie verlassen das Gerät nie und werden somit auch nicht auf Apple Servern gespeichert.

Wo Anwender:innen hinschauen, während sie die Apple Vision Pro nutzen, bleibt vertraulich und die Informationen des Augentrackings werden nicht mit Apple, Apps von Drittanbietern oder Websites geteilt. Außerdem werden die Daten der Kameras und Sensoren auf Systemebene verarbeitet, sodass einzelne Apps das Umfeld der Nutzer:innen nicht selbst einsehen müssen, um räumliche Erlebnisse zu ermöglichen. EyeSight hat außerdem eine optische Anzeige, die anderen deutlich macht, wenn Anwender:innen ein räumliches Foto oder Video aufnehmen.

Preise und Verfügbarkeit

Apple Vision Pro kostet ab 3.499 US-Dollar und wird im nächsten Frühjahr auf apple.com und in Apple Stores in den USA erhältlich sein. Weitere Länder kommen später im nächsten Jahr hinzu. Kund:innen können in Apple Stores mehr über Vision Pro erfahren, Vision Pro erleben und für den besten Sitz personalisieren.

apple.com/apple-vision-pro