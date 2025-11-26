Archicad: Konditionen für den Übergang von Kauflizenz zum Abonnement verlängert

Graphisoft, hat die Frist für den Umstieg von Archicad/Forward-Lizenzen auf Abonnement-Lizenzen (Subscription) zu den aktuell geltenden Konditionen bis zum 31. März 2026 verlängert. Andere wichtige Termine des über mehrere Jahre laufenden Umstellungsprogramms auf Subscription-Modelle, etwa im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Archicad-Kauflizenzen (Perpetual licences), bleiben hiervon unberührt. Zudem stellt das Unternehmen seine Absichten hinsichtlich der langfristigen Preisgestaltung bei der Umstellung auf Abonnements klar.

Im September 2024 kündigte Graphisoft in einer Pressemitteilung an, dass Bestandskund:innen, die über Archicad-Kauflizenzen verfügen, bis zum 31. Dezember 2025 zusätzliche Perpetual-Lizenzen und Serviceverträge erwerben sowie frühere Softwareversionen upgraden können. Im Anschluss sollte Archicad dann ausschließlich per Subscription erhältlich sein.

Den Zeitraum für die Umstellung zu den aktuell geltenden Konditionen hat Graphisoft jetzt bis zum 31. März 2026 verlängert. Kund:innen, die im ersten Quartal 2026 über bestehende Serviceverträge verfügen, können diese ebenfalls um einen letzten Zyklus verlängern (vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen in den jeweiligen Märkten). Bestandskund:innen werden gebeten, sich bezüglich der Kaufoptionen für unbefristete Lizenzen nach dem Verkaufsende an ihren lokalen Graphisoft-Partner zu wenden.

Mit Blick auf die in diesem Zusammenhang wichtige Frage nach der Preisentwicklung der Graphisoft-Produkte erklärt Daniel Csillag, CEO von Graphisoft: „Wir wissen, dass Preisstabilität und langfristige Planbarkeit für den Erfolg unserer Kunden von entscheidender Bedeutung sind. Deshalb legen wir bei der Preisgestaltung großen Wert auf Sorgfalt und Umsicht – wir haben keine Pläne für plötzliche oder unverhältnismäßige Änderungen nach der Umstellung. Sofern sich die Wirtschafts- oder Marktbedingungen nicht wesentlich ändern, beabsichtigen wir, moderate, kalkulierbare jährliche Anpassungen vorzunehmen, um die Umstellungs-Abonnements schrittweise an den langfristigen Listenpreis anzupassen.“

Graphisoft empfiehlt Kund:innen aus Österreich und Deutschland, die FAQs zur Umstellung vom Servicevertrag auf Subscription zu besuchen, um weitere Informationen zum Umstellungsprogramm auf Abonnement-Modelle zu erhalten.

