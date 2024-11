ASUS kündigt ZenScreen Smart Monitor MS27UC an

ASUS kündigte den ZenScreen Smart MS27UC an, den ersten Google-TV-Smart-Monitor des Unternehmens. Google TV vereint Filme, Serien und mehr von einer Vielzahl von Streaming-Diensten und bietet Benutzern ein personalisiertes Unterhaltungserlebnis. Der ZenScreen Smart MS27UC verfügt über ein 27-Zoll-IPS-Panel mit 4K-Auflösung (3840 x 2160) mit einem weiten Betrachtungswinkel von 178°, einer 99-prozentigen sRGB-Farbraumabdeckung, VESA-zertifiziertem Display HDR 400 und zwei nach vorne gerichteten, von Harman Kardon zertifizierten 5-W-Lautsprechern. Darüber hinaus ermöglicht eine Quellensteuerungsfunktion den Zuschauern einen einfachen Wechsel zwischen dem Produktivitäts- oder dem Spielemodus.

Mit dem ZenScreen Smart MS27UC ist kein dedizierter PC erforderlich. Benutzer können Online-Meetings durchführen und über den Webbrowser Inhalte abrufen. Durch die Anmeldung mit einem Google-Konto können sie in Google Workspace Arbeiten und Dokumente erstellen und synchronisieren. Der Monitor bietet auch nahtlose Verbindungen über Miracast oder Google Cast™ zu mehreren Geräten, einschließlich PCs und Smartphones, wobei die Multi-Control-Funktion eine nahtlose Navigation mit einer einzigen Bluetooth®-Maus und -Tastatur ermöglicht.

Der ZenScreen Smart MS27UC hat ein stilvolles und funktionales Design, das ein spezielles Akustikgewebe und ein praktisches Staufach an der Rückseite des Monitors umfasst. Sein ergonomischer Standfuß bietet eine Neigung von -15–18° und eine Höhenverstellung von 100 mm, um eine bequeme Betrachtung auf Augenhöhe zu gewährleisten. Eine intelligent gestaltete Kabelmanagementfunktion sorgt für Ordnung bei den Kabeln und ein aufgeräumtes Setup.

Das komplette Unterhaltungserlebnis

Mit Google TV erhalten Benutzer kuratierte Empfehlungen und können mit der leistungsstarken Google-Suche Tausende von Filmen und Shows in über 10.000 Apps finden. Per Sprachbefehl können Sie nach Serien suchen, Musik abspielen, Smart-Home-Geräte steuern und vieles mehr. Mit personalisierten Watchlists und Profilen wird das Erlebnis für jeden individuell.

Die eingebauten, von Harman Kardon zertifizierten Lautsprecher liefern einen warmen und detaillierten Klang für ein intensives Hörerlebnis, während das 27-Zoll-4K-Panel einen sRGB-Farbraum von 99 % und VESA-zertifiziertes Display HDR 400 bietet.

Nahtlose Verbindung mit einer Vielzahl von Geräten

Der ZenScreen Smart MS27UC eignet sich perfekt als Steuerungs- und Unterhaltungszentrale und bietet umfangreiche kabelgebundene und kabellose Anschlussmöglichkeiten, darunter USB Typ-C® mit 90 W Power Delivery, HDMI®, DisplayPort™ und zwei USB-Hubs zum Anschluss von Laptops, Smartphones und Tablets. Die Multi-Control-Funktion ermöglicht es dem ZenScreen Smart MS27UC, als zentraler Hub für angeschlossene Geräte zu fungieren, sodass der Benutzer PCs, Laptops und ein Mobiltelefon über ein einziges Bluetooth-Tastatur- und -Maus-Set steuern kann. Die Multi-View-Funktion bietet Split-Screen-Multitasking, sodass Benutzer Inhalte aus zwei Quellen gleichzeitig auf dem ZenScreen Smart MS27UC anzeigen und mit ihnen interagieren können.

Einfaches plattformübergreifendes Streaming

Die integrierte Multi-Plattform-Live-Streaming-App ermöglicht es Benutzern des ZenScreen Smart MS27UC, Live-Videos und -Inhalte für andere auf bis zu vier Online-Streaming-Seiten gleichzeitig zu übertragen, darunter YouTube, Twitch, Facebook und andere Plattformen.

ASUS Design Thinking

Der ZenScreen Smart MS27UC verfügt über einen ultradünnen Rahmen und einen 150-mm-Standfuß mit kompakter Stellfläche, damit Benutzer den Platz auf dem Schreibtisch optimal nutzen können. Der Standfuß hat eine elegante Form, die vom ASUS-Monogramm „A“ inspiriert ist und für Führungsstärke steht. Eine Kabelführungsöffnung in der Mitte des Standfußes sorgt für einen aufgeräumten und übersichtlichen Arbeitsplatz. Die Lautsprecher des ZenScreen Smart MS27UC sind mit einem professionellen Lautsprechertuch und einem hochwertigen, zweifarbigen Akustik-Strickstoff umwickelt. Zusammen mit der matten, silbernen Lightning-Beschichtung des Monitors entsteht eine mehrschichtige, filigrane und warme Ästhetik. Ein OSD-Joystick an der Unterseite des Rahmens ermöglicht eine intuitive Anpassung der Monitoreinstellungen. Außerdem kann ein Ablagefach an der Rückseite des Monitors verwendet werden, um die Fernbedienung oder eine flache Tastatur und Maus zu verstauen.

www.asus.de