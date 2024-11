ASUS stellt mit dem ExpertBook P5 den ersten AI-PC für die Arbeit vor

Das neue ASUS ExpertBook P5 (P5405) ist der erste AI-Laptop, der dezidiert für die Bedürfnisse moderner Anwender entwickelt worden ist. Angetrieben von den neuesten Intel® Core™ Ultra Prozessoren (Serie 2) bietet das ExpertBook P5 beeindruckende AI-Leistung, um Arbeitsabläufe „clever“ zu optimieren und zu erleichtern.

Die perfekte Symbiose aus AI, Leichtigkeit und Sicherheit

Das ExpertBook P5 ist mit dem exklusiven ASUS AI ExpertMeet ausgestattet, einem intelligenten Meeting-Assistenten, der Mitschriften automatisiert, Untertitel übersetzt und personalisierte Wasserzeichen in Videokonferenzen ermöglicht. Diese intelligenten Features finden sich in einem leichten, robusten Aluminiumgehäuse mit brillanten 14-Zoll-Display, 2,5K-Auflösung und 144 Hz wieder. Abgerundet wird das Modell von den umfassenden Sicherheitsfunktionen, die das ExpertBook P5 zum modernen Begleiter für Nutzer machen, die nach höchster Produktivität und Effizienz streben.

Hervorragende Leistung und intelligente Features

Das ExpertBook P5 setzt neue Maßstäbe in der Arbeitseffizienz dank der Integration von drei AI-Verarbeitungseinheiten, die eine bis zu dreifache Leistungssteigerung gegenüber der vorherigen Generation bieten. Mit einem Gewicht von nur 1,27 kg ist es nicht nur handlich, sondern auch leicht und erfüllt zudem den strengen US-Militärstandard MIL-STD 810H und kombiniert so Leichtigkeit und Widerstandsfähigkeit. Zusätzlich ermöglicht das optimierte ASUS ExpertCool-Kühlsystem eine gleichbleibende Leistung, selbst bei langen Einsatzzeiten und zugeklapptem Deckel. Der Arbeitsbereich des Laptops ist durchdacht gestaltet, mit leicht zugänglichen Funktionstasten und einem großen Touchpad, was ihn zum idealen Werkzeug für Multitasking und Videokonferenzen macht.

Datensicherheit auf höchstem Niveau

Das ExpertBook P5 verfügt über umfassende Sicherheitsfunktionen, darunter das kommerzielle und NIST SP 800-155-konforme BIOS sowie die Windows 11 Secured-core PC-Technologie. Umfassend geschützt vor Firmware- und Softwareangriffen, bietet ASUS fünf Jahre Support für BIOS- und Treiber-Updates. Zusätzlich erhalten Nutzer ein kostenloses Jahr McAfee+ Premium, das fortschrittliche Bedrohungserkennung mit AI, Deepfake-Erkennung und Schutz vor Phishing-Angriffen bietet. Abgerundet wird das ExpertBook mit einer vereinfachten Wartung des Geräts dank austauschbarem Akku.

www.asus.de