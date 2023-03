BAU 2023: RIB Software mit zahlreichen Neuheiten in der Tragwerksplanung

Im Bereich Tragwerksplanung zeigt die RIB Software GmbH auf der BAU in München verschiedene Neuerungen für Aufgaben in der Bauteilstatik. Weiter stellt RIB neue Nachweise für den Brückenbau und erweiterte Möglichkeiten zur Integration der bestehenden Softwarelösungen in ein durchgängiges, modellbasiertes Arbeiten auf den Messeständen 304/309 in Halle C5 vor.



Umfassende Neuerungen für die Bauteilstatik

Das Stützenprogramm BEST wurde in Version 23 um eine Vorspannung sowie um allgemeine Spannungsdehnungslinien für das Bemessungsmaterial erweitert. Bei der Heißbemessung von Stützen berücksichtigt BEST künftig zusätzlich Kreis- und Ringquerschnitte. Ebenso können damit auch Brandabschnitte, wechselnde Materialparameter und eine Vorspannung einbezogen werden.

Für die Optimierung der Software FERMO zur Berechnung und Bemessung von Spannbettträgern wurden Forschungen zu verschiedenen Themenbereichen, wie Verbundquerschnitten, Langzeitverformungen und dem Kippen mit überarbeitetem Torsionswiderstand im Zustand II, durchgeführt. Die Ergebnisse und die Erweiterungen, die für das Produkt in Version 23 vorgesehen sind, stellt das Unternehmen erstmals auf der Messe in München vor.

Die Software LIMES erlaubt in Version 23 künftig die Bemessung von verankerten Stützwänden. Mit vollständig neuer Arbeitsumgebung können nun auch Unterfangungen durchgängig mit LIMES in einem Programm bemessen werden. Zusätzlich ermöglicht die Software wirtschaftliche, integrierte FE-Berechnungen mit einer gebetteten Sohlplatte. Last but not least lassen sich jetzt auch Listentypen schnell und effizient zu einem gewünschten Ausgabedokument zusammenstellen.



Auf dem Weg zu einer integrierten Brückenbemessung

Auch für die Bearbeitung von Stahlverbundträgern im Brückenbau wartet die RIB Software GmbH mit neuen Nachweisen auf. So leistet die Software in der aktuellen Version eine durchgängige Unterstützung bei Beul-Nachweisen auch in den Bauzuständen. Zusammen mit der integrierten Nachweisführung für Schweißnähte kann der gesamte Arbeitsablauf damit effizienter gestaltet werden.



Modellorientiertes Arbeiten mit iTWO structure fem und ZEICON

Der neue Analytical Model Builder ermöglicht einen direkten Transfer aus Geometriemodellen von IFC nach iTWO structure fem sowie eine optimierte Integration mit Autodesk Revit 2023. Die aktuelle Version von iTWO structure fem ermöglicht künftig eine Bauwerksgliederung für die Zuordnung und Abbildung sämtlicher Bauteile. Auf diese Weise stellt RIB die Weichen für eine unmittelbare Integration der Anwendung in den digitalen Planungsprozess. Mit einer im 3D-Viewer integrierten Schnittstelle lässt sich jetzt auch das CAD-System ZEICON in einen digitalen Modelltransfer einbeziehen. Verschiedene Erweiterungen in den Schnittstellen BVBS, Unitechnik und PXML erlauben eine Übergabe der Plandaten in den Herstellungsprozess auf aktuellem Stand.

