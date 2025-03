be quiet! Pure Base 501 LX & DX: Beeindruckende Beleuchtung und Airflow

Vielseitige ATX-Gehäuse mit ARGB-Beleuchtung, kompakten Abmessungen und hohem Airflow

be quiet!, der deutsche Hersteller für Premium-PC-Komponenten, stellt zwei neue Modelle der Pure Base 501 Gehäuse-Serie vor: Pure Base 501 LX und Pure Base 501 DX. Das Pure Base 501 beweist, dass Einfachheit facettenreich sein kann: Nützliche Features und eine kompakte Größe machen diese Gehäuseserie perfekt für jeden Gaming- oder Office-PC. Die neuen Modelle richten sich an Anwender, die ARGB-Beleuchtung in ihrer Computerhardware bevorzugen: Das Pure Base 501 LX erweitert das bestehende Design des Pure Base 501 Airflow Window um vier vorinstallierte Light Wings LX-Lüfter und einen ARGB-/Lüfter-Hub, während das Pure Base 501 DX mit einer brandneuen Frontblende mit ARGB-Beleuchtung aufwartet. Beide Modelle sind in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich.

„Mit dem Pure Base 501 LX und DX setzen wir unser Engagement fort, dezentes Design mit hoher Leistung zu kombinieren. Diese Gehäuse bieten eine atemberaubende ARGB-Beleuchtung, eine hervorragenden Airflow und vielseitige Funktionen, die die Bedürfnisse von Gamern und PC-Enthusiasten gleichermaßen erfüllen. Wir freuen uns darauf, den Setups unserer Kunden noch mehr Stil und Funktionalität zu verleihen“, sagt Aaron Licht, CEO von be quiet!

Pure Base 501 LX & DX: Erstrahlen in neuem Glanz

Auf den ersten Blick sieht die Pure Base 501 LX identisch aus mit der Pure Base 501 Airflow Window – bis man den Einschaltknopf betätigt. Anstelle der zwei Pure Wings 3-Lüfter in den Basismodellen verfügt das Pure Base 501 LX über nicht weniger als vier Light Wings LX-Lüfter: Drei Light Wings LX 120-mm-PWM-Lüfter ziehen kühle Luft an der Front, während ein großer LX 140-mm-PWM-Lüfter die warme Luft über die Rückseite des Gehäuses abführt. Diese Lüfter mit ihren gefrosteten Lüfterblättern und ARGB-Impeller lassen für ARGB-Enthusiasten keine Wünsche offen. Das Pure Base 501 LX enthält auch einen Hub für 6 ARGB-Produkte und PWM-Lüfter, um ein komplettes ARGB-System zu unterstützen.

Das Pure Base 501 DX richtet sich an Benutzer, die ein modernes Design mit ARGB-Features an der Außen- und Innenseite des Gehäuses schätzen. Die Frontpartie mit großem Lufteinlass wurde neugestaltet, um die ARGB-Beleuchtung zu ergänzen, und drei Pure Wings 3 140-mm-PWM-Lüfter – einer mehr als in der Basisversion – sorgen für eine hervorragende Kühlung und Luftzirkulation im Gehäuse. Die RGB-Beleuchtung der Frontblende setzt sich im Inneren des Gehäuses fort und sorgt für einen außergewöhnlichen Look.

Kompakt und dennoch großartig

Alle Pure Base 501 Modelle bieten volle Unterstützung für Mainboards mit ATX-, Micro-ATX- oder Mini-ITX-Formfaktor. Drei Lüfter oder Radiatoren bis zu 360 mm können problemlos an der Front installiert werden. Die Gehäuseserie bietet auch Platz für High-End-Grafikkarten und unterstützt den optionalen vertikalen Grafikkarteneinbau. Ein entkoppelter Doppel-HDD-Käfig sorgt für vielseitige Speichermedienoptionen, und die clevere Kabelführung sorgt für ein aufgeräumtes Innenleben und macht das Kabelmanagement zu einem Kinderspiel. An der Vorderseite befindet sich ein USB 3.2 Gen. 2 Typ C-Anschluss. Wie die Pure Base 501 Window Modelle verfügen auch die Pure Base 501 LX und DX über ein Seitenfenster, das einen perfekten Blick auf die Komponenten im Inneren des Gehäuses ermöglicht; einzigartig bei den beiden neuen Modellen ist ein frontseitiger Taster zur Steuerung der ARGB-Effekte. Das Pure Base 501 LX und das Pure Base 501 DX sind in Schwarz und Weiß erhältlich und werden mit einer 3-jährigen Herstellergarantie ausgeliefert.

