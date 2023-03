Bentley Systems: Infrastrukturprojekte mit LumenRT for NVIDIA Omniverse, powered by iTwin, erzielen messbare Ergebnisse

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software, gab bekannt, wie Infrastrukturunternehmen in verschiedenen Branchen und auf der ganzen Welt die Leistungsfähigkeit von LumenRT for NVIDIA Omniverse, powered by iTwin, nutzen. Diese Lösung ermöglicht es Infrastrukturunternehmen, überzeugende Visualisierungen und Projektergebnisse in bisher unerreichter Geschwindigkeit und Qualität zu erstellen, fundiertere Entscheidungen zu treffen und mehr Projekte zu gewinnen.

LumenRT for NVIDIA Omniverse ist die erste Engineering-Softwareanwendung auf dem Markt, die auf Omniverse basiert, einer Plattform zum Erstellen und Betreiben industrieller Anwendungen im Metaversum. Die Integration von NVIDIA Omniverse und Bentley iTwin ermöglicht immersive 3D-/4D-Erfahrungen in Echtzeit, um die Visualisierung und Simulation von digitalen Zwillingen der Infrastruktur zu verbessern. Die kombinierten Fähigkeiten liefern neue Möglichkeiten und unglaubliche Ergebnisse für einige der größten und komplexesten Infrastrukturprojekte der Welt.

Ein früher Anwender von LumenRT for NVIDIA Omniverse ist Brigantium Engineering, ein Unternehmen für Ingenieur- und Beratungsdienstleistungen, das am ITER-Projekt in Südfrankreich beteiligt ist, bei dem 35 Nationen zusammenarbeiten, um den weltgrößten Tokamak und die erste Fusionsanlage zu bauen, die durch das Plasma positive Nettoenergie erzeugt. Obwohl die offizielle Sprache des ITER-Projekts Englisch ist, werden im Hauptbüro mehr als 45 Muttersprachen gesprochen. Erschwerend kommt hinzu, dass nicht alle Beteiligten mit der Interpretation von 2D-Zeichnungen und Gantt-Diagrammen vertraut sind.

Um diese Sprach- und Kommunikationsbarrieren zu überwinden, setzt Brigantium LumenRT for NVIDIA Omniverse ein, um ein interaktives 4D-Modell zu erstellen, das von jedem intuitiv verstanden wird und die Kommunikation erheblich verbessert und vereinfacht. Brigantium geht davon aus, dass dieses erhöhte Anwender-Engagement und das verbesserte Feedback zu einer deutlich verbesserten abteilungsübergreifenden Kommunikation, schnelleren Ausführungszeiten, weniger Fehlern und weniger Zeitverlusten führen wird, was insgesamt zu einer Effizienzsteigerung des Teams von bis zu 80 % führt.

„Die Leistungsfähigkeit von LumenRT for NVIDIA Omniverse in Kombination mit der iTwin-Plattform ermöglicht es unseren Projektteams, Modelle aus verschiedenen Entwurfswerkzeugen mühelos zu kombinieren und sofort detailgetreue, ingenieurtechnisch genaue Visualisierungen zu erstellen, welche die Planungsabsicht des Projekts vermitteln. Diese Art der Visualisierung ist für die Projektkommunikation von entscheidender Bedeutung“, so Lynton Sutton, Managing Director bei Brigantium Engineering. „In der Vergangenheit waren wir darauf angewiesen, dass Spezialisten wertvolle Zeit und Mühe in die Erstellung dieser wichtigen Projektleistungen investierten. Das war ineffizient, aber notwendig. Mit LumenRT for NVIDIA Omniverse kann nun jeder am Projekt Beteiligte in kürzerer Zeit und in höherer Qualität als bisher überzeugende Visualisierungen erstellen.“

LumenRT for NVIDIA Omniverse bringt auch Innovation in die Wasseraufbereitungsanlage Tuas (TWRP), die von PUB, Singapurs nationaler Wasserbehörde, gebaut wird. Die TWRP ist ein gigantischer Schritt zur Schließung des Wasserkreislaufs in Singapur. Es handelt sich um ein einzigartiges, multidisziplinäres Megaprojekt zum Bau einer Aufbereitungsanlage für Industrie- und Haushaltsabwasser. Ein Projekt dieses Umfangs und dieser Komplexität stellt eine große Herausforderung für die Koordination und Kommunikation zwischen 16 verschiedenen Auftragnehmern dar, deren Entwürfe und Bauvorhaben 3.500 separate BIM-Modelle repräsentieren. „Die Vorbereitung auf die monatlichen Besprechungen mit unserem Kunden war sehr zeitaufwendig – die Zusammenstellung und Abstimmung aller Modelldaten sowie die Erstellung von Renderings und Videos, die wir mit dem Kunden teilen mussten. Mit der Verwaltung des BIM-Modells mit ProjectWise powered by iTwin lassen sich die Daten mühelos zusammenstellen“, so OhSung Kwan, TWRP BIM-Manager bei Jacobs. „Mit LumenRT for NVIDIA Omniverse nimmt die Erstellung von Renderings und Videos viel weniger Zeit in Anspruch und wir können mehr Möglichkeiten mit immersiver VR erkunden. Mit diesen Lösungen zusammen haben wir unsere Vorbereitungszeit für Modellüberprüfungssitzungen reduziert, was Projektkosten spart und uns mehr Zeit für die Zusammenarbeit mit unserem Kunden lässt.“

Durch die Nutzung des verbundenen iTwin-Modells für die Visualisierung ermöglicht LumenRT for NVIDIA Omniverse eine schnelle Änderungspropagierung, die die Visualisierungsworkflows vereinfacht, indem sie direkt mit einem einzigen verbundenen digitalen Zwilling der Infrastruktur verknüpft wird, sodass Änderungen automatisch synchronisiert werden. Projektteams können auch immersive immersive Entwurfserfahrungen mit virtueller und erweiterter Realität die Interessengruppen schaffen, eine Fähigkeit, die für die Visualisierung von Projekten im industriellen Maßstab immer gefragter wird. Da die Projekte immer größer und komplexer werden, bieten solche Entwurfserfahrungen mit virtueller und erweiterter Realität eine überzeugendere Möglichkeit, Kunden anzusprechen, um neue Aufträge zu gewinnen und dann den Erfolg zu sichern, indem die Interessengruppen informiert und eingebunden werden.

Während Brigantium und PUB von der verbesserten Kommunikation und Zusammenarbeit profitieren, sind LumenRT for NVIDIA Omniverse und die iTwin-Plattform für das Unternehmen für professionelle Ingenieurdienstleistungen WSP von entscheidender Bedeutung, um neue Projekte zu gewinnen und das Engagement der Interessengruppen aufrechtzuerhalten. WSP setzt LumenRT for NVIDIA Omniverse ein, um überzeugende Visualisierungen für das milliardenschwere Projekt I-5 Interstate Bridge Replacement (IBR) zur Erneuerung einer Brücke zwischen Oregon und Washington in den Vereinigten Staaten zu erstellen. Die bestehende Interstate Bridge ist eine wichtige Handelsroute für die regionale, nationale und internationale Wirtschaft. Die veraltete Infrastruktur ist für den modernen Verkehr jedoch nicht mehr geeignet und könnte bei einem schweren Erdbeben zusammenbrechen.

Das Verkehrsministerium des Bundesstaates Washington (WSDOT) und das Verkehrsministerium von Oregon (ODOT) unterstützen den Einsatz eines digitalen Zwillings, der auf der iTwin-Plattform entwickelt wurde, während des gesamten Programmzyklus, von der Öffentlichkeitsarbeit über den konzeptionellen Entwurf, den detaillierten Entwurf und den Bau bis hin zum kontinuierlichen Betrieb und Anlagenmanagement. Einer der vielen Vorteile dieses Ansatzes besteht darin, dass WSP Änderungssätze synchronisieren und nahtlos und schnell aktualisierte Visualisierungen ohne zeitaufwendige Importe und Exporte erstellen kann.

„WSP hat sich dazu verpflichtet, digitale Zwillinge der Infrastruktur zu nutzen, da sie alle Vorteile bieten, nicht zuletzt die Möglichkeit, schnell und einfach überzeugende Visualisierungen zu erstellen, um zunächst den Auftrag zu gewinnen und dann den Erfolg zu sichern, da die Beteiligten während des gesamten Projekts auf dem Laufenden und eingebunden bleiben“, so Tom Coleman, Vice President, WSP USA. „Die Arbeitsabläufe von Bentley in der Konzeptionsphase ermöglichten es uns, die Interessengruppen früher und effizienter einzubinden. Wir waren in der Lage, ein Vielfaches an konzeptionellen Entwürfen zu erstellen, als wir es mit traditionellen Methoden jemals könnten. Das Team erstellte weit über 30 konzeptionelle Entwürfe, die der Kunde bewerten konnte.“

Dies sind nur die ersten von vielen Erfolgsgeschichten, die sich aus der nun öffentlich verfügbaren Anwendung LumenRT for NVIDIA Omniverse ergeben werden.

„Die Ergebnisse, die von den ersten Anwendern von LumenRT for NVIDIA Omniverse erzielt werden, zeigen einen einzigartigen Vorteil für Projektteams, die mit digitalen Zwillingen der Infrastruktur arbeiten, indem sie leistungsstarke neue Workflows für digitale Zwillinge bereitstellen, welche die Visualisierung bei Projekten jeder Größenordnung vorteilhaft machen“, so Lori Hufford, Vice President, Engineering Collaboration bei Bentley.

Die Verbindung von iTwin und NVIDIA Omniverse bietet eine unübertroffene, hochleistungsfähige Nutzererfahrung für Infrastrukturunternehmen in einem Umfang, der bisher nicht möglich war. ProjectWise, powered by iTwin, nutzt die Infrastrukturschemata von Bentley, um Entwurfsdateidaten über mehrere Disziplinen hinweg semantisch abzugleichen und die Informationen einem gemeinsamen Schema zuzuordnen, das offen und erweiterbar ist. Das Ergebnis ist, dass alle Daten erhalten bleiben und nicht im weiteren Verlauf verloren gehen, wenn eine Anlage von einer Phase zur nächsten wechselt.

„Die Erstellung von Projektvisualisierungen während der laufenden Arbeit kann extrem zeitaufwendig sein, insbesondere wenn wir verschiedene Disziplinen, Baugruppen oder bestimmte Teile des Modells kombinieren oder isolieren müssen. Das bedeutete viel Jonglieren mit Dateien und eine separate, manuelle Aufteilung von Modellen und einmaligen Visualisierungen“, so Jarred Myburg, Development Manager, Design Tools & Visualization bei Hatch Ltd, ein weiterer Anwender der ersten Stunde. „Der Abgleich der Modelldaten durch iTwin machte es einfach, LumenRT for NVIDIA Omniverse einzusetzen, um die Erstellung von Visualisierungen verschiedener Teile des Modells in unterschiedlichen Phasen zu optimieren und eine überzeugende Geschichte viel schneller zu erzählen, wodurch Visualisierungen viel effektiver in Projekten eingesetzt werden können.“

„Der Umfang und die Komplexität der hier beschriebenen Infrastrukturprojekte zeigen den Bedarf an KI-gestützten Echtzeit-Visualisierungen, um die erfolgreiche Durchführung und Umsetzung dieser Projekte durch eine verbesserte Kommunikation zwischen den verschiedenen Interessengruppen zu unterstützen. iTwin und NVIDIA Omniverse helfen, diese Probleme zu lösen“, sagte Richard Kerris, Vice President des Omniverse-Entwickler-Ökosystems bei NVIDIA.

NVIDIA Omniverse bietet eine Grafikpipeline für die KI-gestützte Echtzeit-Visualisierung und Simulation von digitalen Zwillingen der Infrastruktur. Damit lassen sich technische, millimetergenaue digitale Inhalte mit fotorealistischen Beleuchtungs- und Umgebungseffekten auf verschiedenen Geräten wie Webbrowsern, Workstations, Tablets sowie Headsets für Virtual Reality und Augmented Reality von überall auf der Welt visualisieren.

Beitragsbild: Tuas-Wasserrückgewinnungsprojekt. Bildgenehmigung durch PUB, der nationalen Wasserbehörde von Singapur, und Jacobs.