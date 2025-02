Bentley Systems ruft zur Einreichung von Projekten für die Going Digital Awards 2025 auf

Bekanntgabe der Gewinner auf der Konferenz Year in Infrastructure 2025, die am 14. und 15. Oktober in Amsterdam stattfindet

Bentley Systems, Incorporated, das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software, gab bekannt, dass ab sofort die Einreichung von Projekten für die Going Digital Awards 2025 möglich ist. Bei diesem renommierten globalen Wettbewerb werden die besten digitalen Errungenschaften bei der Umsetzung und Leistung von Infrastrukturprojekten ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury, die sich aus führenden Köpfen und Fachleuten auf ihrem Gebiet zusammensetzt, wählt die Gewinner aus den bemerkenswertesten Infrastrukturprojekten der Welt aus. Die Einreichungsfrist endet am 31. März 2025.

Im Rahmen des seit über 20 Jahren stattfindenden Wettbewerbs wurden bereits mehr als 5.250 der herausragendsten Infrastrukturprojekte weltweit ausgezeichnet. Der globale Wettbewerb steht allen Anwendern von Bentley-Software offen. Projekteinreichungen sind in einer Reihe von Kategorien möglich, die alle Arten von Infrastrukturprojekten und -phasen umfassen – vom Entwurf über den Bau bis hin zum Betrieb.

In jeder der 12 Auszeichnungskategorien werden drei Finalisten ausgewählt. Die Finalisten gewinnen eine Reise zur Konferenz Year in Infrastructure und der Verleihung der Going Digital Awards, an der sie am 14. und 15. Oktober 2025 in Amsterdam als Gäste von Bentley teilnehmen. Dort werden die Finalisten ihre Projekte einer unabhängigen Jury aus Fachleuten aus der Branche und wichtigen Pressevertretern vorstellen. Neben den von der Jury vergebenen Preisen werden die Gründer von Bentley ausgewählte Projekte von Unternehmen oder Einzelpersonen auszeichnen, die einen bedeutenden Beitrag zur Weiterentwicklung der Infrastruktur leisten. Die Gewinner werden am 15. Oktober während der feierlichen Verleihung der Going Digital Awards bekannt gegeben.

Die Kategorien der Going Digital Awards 2025:

• Brücken und Tunnel

• Städte, Campus, Anlagen und Liegenschaften

• Bauwesen

• Energieerzeugung

• Geodaten und Reality Modeling

• Projektabwicklung

• Schienenverkehr und Verkehrswesen

• Straßen und Autobahnen

• Hochbau und Statik

• Modellierung und Analyse des Untergrunds

• Übertragung und Verteilung

• Wasser und Abwasser

Die mit den Going Digital Awards ausgezeichneten Projekte werden auch im Infrastructure Yearbook von Bentley vorgestellt, das an ein internationales Publikum aus Regierungsbehörden, einflussreichen Branchenvertretern, Medien, Branchenanalysten und Bentley-Anwendern gerichtet ist.

Weitere Informationen über den Wettbewerb Going Digital Awards 2025 oder die Möglichkeit, ein Projekt einzureichen, finden Sie auf der Website der Going Digital Awards:

https://de.bentley.com/yii/awards/