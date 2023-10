Bentley Systems spricht bei “Year in Infrastructure und Going Digital Awards 2023” am 12.10. in Singapur

Keynote-Präsentationen und branchenspezifische Diskussionsrunden am 12. Oktober als Livestream und auf Abruf verfügbar

Bentley Systems lädt alle Interessierten ein, an den virtuellen Keynote-Präsentationen und Diskussionsrunden im Rahmen der Veranstaltung Year in Infrastructure und Going Digital Awards 2023 teilzunehmen. Das Event findet am 12. Oktober 2023 in Singapur statt und kann per Livestream oder auf Abruf verfolgt werden. In diesen virtuellen Vorträgen erläutern Führungskräfte von Bentley und Branchenexperten, wie die digitale Reife und Bereitschaft des Infrastruktursektors beschleunigt werden können. Erfahren Sie, wie digitale, KI-gesteuerte technologische Fortschritte und bewährte Verfahren die Zukunft der Infrastrukturentwicklung prägen, um die Welt bei der Bewältigung ihrer größten Herausforderungen wie der Klimakrise, dem Mangel an qualifizierten Fachkräften und dem rasanten Bevölkerungswachstum in Städten zu unterstützen.

Die Präsenzveranstaltung findet vom 11. bis 12. Oktober 2023 im Marina Bay Sands in Singapur statt, wo die Finalisten der Going Digital Awards von Bentley ihre Projekte vorstellen werden. Bei diesem renommierten globalen Wettbewerb werden digitale Fortschritte im Bereich Infrastruktur gewürdigt, um Innovationen und bewährte Verfahren in den Bereichen Ingenieurwesen, Entwurf, Bau, Betrieb und Projektabwicklung zu fördern und gleichzeitig die außergewöhnliche Arbeit von Unternehmen auszuzeichnen, die zur Verbesserung der weltweiten Infrastruktur beitragen.

Besuchen Sie die Going Digital Awards-Website, um zu erfahren, wie diese herausragenden Infrastrukturprojekte mithilfe von digitalen Innovationen beispiellose Ergebnisse erzielen.



Vortragende:

Die Bentley-Referenten für die Keynote-Präsentationen sind:

Greg Bentley – Chief Executive Officer

– Chief Executive Officer Julien Moutte – Chief Technology Officer

– Chief Technology Officer Mike Campbell – Chief Product Officer

Wann:

Von 02:00 Uhr bis 02:45 Uhr MEZ (Ortszeit: 08:00 Uhr bis 8:45 Uhr GMT+8) werden CEO Greg Bentley und Dr. Victor Khoo, Director der Abteilung Vermessung und Geomatik bei der Singapore Land Authority, der die weltweit führenden Initiativen für digitale Zwillinge in Singapur leitet, gemeinsam den jährlichen Rückblick von Greg kommentieren. Dabei besprechen Sie die wichtigsten Erkenntnisse aus den eingereichten Projekten und von den Finalisten der Going Digital Awards sowie von den Founders’ Honorees. Anhand dieser Erkenntnisse wird Greg seine Einschätzung zum Wert des Aufbaus von Infrastrukturintelligenz und insbesondere zum zunehmenden Potenzial von KI erläutern.

Im Anschluss präsentieren CTO Julien Moutte und CPO Mike Campbell von 03:15 Uhr bis 04:00 Uhr (Ortszeit: 09:15 Uhr bis 10:00 Uhr GMT+8) ihre Erkenntnisse zur beschleunigten Entwicklung von Infrastrukturintelligenz. Mit Daten als Grundlage und digitalen Möglichkeiten – wie Cloud-Dienste, digitale Zwillinge und offene Standards – als Bausteine kann sich der Infrastruktursektor in einer Umgebung, die sich ständig verändert, immer schneller anpassen und weiterentwickeln. Digitale Bereitschaft und Reife sind entscheidend für die Infrastrukturintelligenz – in einer Zeit, in der die Branche und die Welt sie mehr denn je brauchen.

Im Anschluss an diese Keynote-Präsentationen haben Sie die Möglichkeit, an einigen branchenspezifischen Diskussionsrunden teilzunehmen. Im Mittelpunkt steht dabei die Nutzung digitaler Fortschritte für die Verbindung von Menschen und Lösungen in vier Branchen: Bauwesen, Energie, Verkehrswesen sowie Wasser- und Versorgungswirtschaft.

Als Referenten nehmen die folgenden Expertinnen und Experten an den vier branchenspezifischen Diskussionsrunden teil:

Construction: Transforming Construction with Model-based Delivery

Bauwesen: Transformation im Bauwesen durch modellbasierte Umsetzung, 04:15 Uhr bis 05:00 Uhr MEZ (Ortszeit: 10:15 Uhr bis 11:00 Uhr GMT+8)

Corey Johnson – Senior Director, Product Management, Bentley Systems

– Senior Director, Product Management, Bentley Systems Tannis Liviniuk – President, Trillium

– President, Trillium Dominic Wind – 4D-Designer, SYSTRA

– 4D-Designer, SYSTRA Energy: Accelerating the Energy Transition with Infrastructure Intelligence

Energie: Beschleunigung der Energiewende mit Infrastrukturintelligenz, 04:15 Uhr bis 05:00 Uhr MEZ (Ortszeit: 10:15 Uhr bis 11:00 Uhr GMT+8)

Mark Biagi – Senior Director, Energy Industry Solutions, Bentley Systems

– Senior Director, Energy Industry Solutions, Bentley Systems Graham Grant – Chief Executive Officer, Seequent

– Chief Executive Officer, Seequent Monica Schnitger – President und Principal Analyst, Schnitger Corporation

– President und Principal Analyst, Schnitger Corporation Andy Chatha – President und Chief Executive Officer, ARC Advisory Group

– President und Chief Executive Officer, ARC Advisory Group Transportation: Digital Transformation Drives Innovation in Transportation

Verkehrswesen: Die digitale Transformation ist der Motor für Innovationen im Verkehrsbereich, 05:15 Uhr bis 06:00 Uhr MEZ (Ortszeit: 11:15 bis 12:00 Uhr GMT+8)

Dustin Parkman – Vice President, Mobility, Bentley

– Vice President, Mobility, Bentley Barritt Lovelace – Vice President of UAS, AI, and Reality Modeling, Collins Engineers, Inc

– Vice President of UAS, AI, and Reality Modeling, Collins Engineers, Inc Yeap Beow Heng – Technical Director, AECOM

– Technical Director, AECOM Water and Utilities: Connected Water Infrastructure for Sustainable, Resilient, and Agile Communities

Wasser- und Versorgungswirtschaft: Vernetzte Wasserinfrastruktur für nachhaltige, widerstandsfähige und agile Gemeinschaften, 05:15 Uhr bis 06:00 Uhr (Ortszeit: 11:15 Uhr bis 12:00 Uhr GMT+8)

Gregg Herrin – Vice President, Water Infrastructure, Bentley Systems

– Vice President, Water Infrastructure, Bentley Systems Cecilia Correia – Senior Water Solutions Manager, Bentley Systems

– Senior Water Solutions Manager, Bentley Systems Dr. Sanjay Dahasahasra – Mitglied der nationalen Taskforce für das 24/7-Wassersystem der indischen Regierung

– Mitglied der nationalen Taskforce für das 24/7-Wassersystem der indischen Regierung Harvey Aquino – Program Officer, Manila Water Foundation

Die Keynote-Präsentationen und branchenspezifischen Diskussionsrunden sind kostenlos und über diesen Link verfügbar. Die Registrierung ist bis zum Beginn der jeweiligen Sitzung möglich.