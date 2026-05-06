Bewerbungsphase des Smart Country Startup Award 2026 gestartet

Ab sofort können sich Startups mit innovativen Lösungen für den digitalen Staat bewerben. Bewerbungsschluss ist der 31. August 2026.

Ob KI in der Stadtplanung, innovative Verkehrskonzepte oder digitale Vergabetools: Startups entwickeln Lösungen, die Verwaltung, Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur effizienter, vernetzter und zukunftsfähiger machen.

Der Smart Country Startup Award 2026 gibt solchen Ideen eine Bühne. Gesucht werden Projekte mit dem Potenzial, Städte, Kommunen und Verwaltungen nachhaltig voranzubringen.

Live-Pitches auf der Plaza Stage der #SCCON26

Als führendes Event für die Digitalisierung des öffentlichen Sektors bringt die Smart Country Convention vom 13. bis 15. Oktober mehr als 23.000 Expertinnen und Experten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung in Berlin zusammen. Auf insgesamt sieben Bühnen werden rund 800 hochkarätige Speaker erwartet. Schirmherr der Veranstaltung ist das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS).

Am 14. Oktober haben die Finalistinnen und Finalisten des Smart Country Startup Award 2026 die Chance, ihre Lösungen live auf der Plaza Stage vor einer Fachjury und dem Publikum zu präsentieren. Das Sieger-Startup erhält nicht nur eine kostenfreie einjährige Mitgliedschaft bei Get Started, der Startup-Initiative des Bitkom, sondern auch einen Bühnenslot auf der SCCON 2027.

Bewerbungsschluss ist der 31. August 2026.

Hier geht es direkt zum Bewerbungsformular.

Die Smart Country Convention ist das führende Event für den digitalen Staat und öffentliche Dienste. Mit über 23.000 Teilnehmenden ist die SCCON Treffpunkt für alle, die sich mit der Digitalisierung des öffentlichen Sektors beschäftigen. Die Kombination aus Kongress, Workshops, Expo und Networking richtet sich an Beschäftigte aus Verwaltung, Politik, Digitalwirtschaft, Verbänden und Wissenschaft. Veranstalter der SCCON sind der Bitkom e.V. und die Messe Berlin.

Beitragsbild: GovIntel hat den Smart Country Startup Award 2025 gewonnen. Foto: Messe Berlin