Bewerbungsphase startet: Engineer Woman und Young Engineer Woman Award

Zum dritten Mal schreibt die Deutsche Messe im Rahmen des Karrierekongresses FEMWORX auf der HANNOVER MESSE gleich zwei renommierte Preise für Frauen in MINT-Berufen aus. Mit dem Engineer Woman Award wird eine Expertin geehrt, die durch ihre Innovationskraft, ihr Engagement oder ihre Leistungen im technischen Umfeld heraussticht.

Der Young Engineer Woman Award würdigt Frauen unter 30 Jahren, die herausragende Arbeit in ihrem Fachgebiet leisten oder sich in besonderem Maße über ihren Arbeitsbereich hinaus engagieren. Die Ausschreibung richtet sich an alle Unternehmen und Institutionen aus dem In- und Ausland, die als Aussteller auf der HANNOVER MESSE vertreten sind. Pro Unternehmen kann jeweils nur eine Kandidatin für die Awards nominiert werden. Die Bewerbungsfrist endet am 24. Januar 2025.

Die medienwirksame Verleihung findet im Rahmen des Karrierekongresses FEMWORX am 03. und 04. April 2025 auf der HANNOVER MESSE statt. Eine unabhängige Jury aus Mitgliedern des Kongressbeirats bewertet die eingegangenen Bewerbungen und nominiert jeweils drei Finalistinnen für beide Auszeichnungen. Die beiden Preisträgerinnen werden im Rahmen des Kongresses bekannt gegeben.

Die Teilnahme ist kostenlos und die Ausschreibungsunterlagen stehen online zur Verfügung: https://www.hannovermesse.de/de/rahmenprogramm/special-events/awards/engineer-woman-award .

2024 wurde Yvonne Groth mit dem Engineer Woman Award ausgezeichnet. Sie hat sich durch ihr herausragendes Engagement in der Automatisierungsbranche einen Namen gemacht und gilt als Pionierin im Bereich der Nachhaltigkeitsstrategien für die industrielle Produktion. Sahana Shastry, die Preisträgerin des Young Engineer Woman Award 2024, beeindruckte durch ihre Forschungsarbeit im Bereich erneuerbarer Energien und hat durch ihre interdisziplinäre Herangehensweise entscheidende Beiträge zur Energietechnik geleistet.

FEMWORX – Karrierekongress für Frauen in der Industrie

Im Rahmen der HANNOVER MESSE findet der 22. Karrierekongress statt. Am Donnerstag, den 03. April und Freitag, den 04. April 2025 können Teilnehmerinnen zwei Tage voller Inspirationen und ermutigender Geschichten bei der erfolgreichsten Netzwerk- und Diskussionsveranstaltung für Female Leadership im MINT-Bereich miterleben.

