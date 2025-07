BIM Sommermeeting im August: Digital integrieren – BIM & GIS im Zusammenspiele

Das Mittelstand-Digital Zentrum Bau lädt am Dienstag, den 26. August 2025, von 16:00 bis 17:30 Uhr zum kostenfreien Online-Event „BIM Sommermeeting: Digital integrieren – BIM & GIS im Zusammenspiel“ ein. Die Veranstaltung widmet sich der essenziellen Verknüpfung von Building Information Modeling (BIM) und Geoinformationssystemen (GIS) als Schlüssel zur digitalen Transformation in Planung und Bau.

Anhand zweier prämierter Praxisbeispiele der DEGES und des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung in Hamburg, soll das Potenzial einer integrierten Datenbasis beleuchtet werden: Startend von der automatisierten BIM-Modellierung, auf der Grundlage städtischer Geodaten, bis hin zur Verknüpfung von BIM-, GIS- und Ökobilanzsystemen für die Optimierung von Großbaustellen. In den Vorträgen zur digitalen Integration beleuchten die Referenten daher eine Vielzahl von Aspekten in Planung und Bauausführung. Die beiden Projekte werden im Folgenden vorgestellt.

Innovativer BIM-, GIS- und Ökobilanz-Systemverbund: Nachhaltige Logistikstrategie am Beispiel einer Tunnel-Großbaustelle

Das erste Praxisbeispiel ist ein zukunftsweisendes Projekt der DEGES – Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH und trägt den Titel Innovativer BIM-, GIS- und Ökobilanz-Systemverbund: Nachhaltige Logistikstrategie am Beispiel einer Tunnel-Großbaustelle. Das realisierte Bauvorhaben zeigt, wie digitale Werkzeuge in der Infrastrukturplanung sinnvoll zusammenspielen und miteinander verzahnt werden können. Mithilfe einer gezielten Verbindung von BIM, GIS und Lebenszyklusanalyse (LCA) entwickelte das DEGES-Projektteam eine nachhaltige Logistikstrategie für eine Tunnel-Großbaustelle. Zentrales Ziel hierbei war es, die notwendigen Transportwege nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch zu bewerten. So konnten bereits in der Planungsphase fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Bauabläufe getroffen werden. Dieses innovative Bauvorhaben ist von der buildingSMART mit dem BIM Champions Award 2025 ausgezeichnet worden und soll als Blaupause für weitere Projekte im Infrastrukturbau dienen.

Connected Urban Twins (CUT): Automatisierte BIM-Modellierung aus Daten des Geobasiszwillings Hamburg

Der Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung, Freie und Hansestadt Hamburg stellt auf dem BIM-Sommermeeting sein „Connected Urban Twins (CUT): Automatisierte BIM-Modellierung aus Daten des Geobasiszwillings Hamburg“ vor. Speziell für dieses Projekt wurde die BIMFabrikHH entwickelt – ein Open Source Webtool, das künftig als Bestandteil des Masterportals veröffentlicht wird. Es ermöglicht die automatisierte Erstellung von BIM-Modellen auf der Grundlage von ausgewählten Geobasisdaten aus dem Hamburger Geobasiszwilling: Nutzer können ihr Projektgebiet auf einer Karte bestimmen und werden anschließend Schritt für Schritt bis zum fertigen Modell geführt. Für die Merkmalszuweisung kommen hier standardmäßig die Objektkataloge von BIM.Hamburg zum Einsatz; andere Kataloge lassen sich darüber hinaus zusätzlich einbinden. Das Ergebnis ist eine automatisch modellierte IFC-Datei, die zum Download bereitsteht und auch im BIM Viewer des Masterportals visualisiert werden kann. Dieses Projekt erhielt ebenfalls den BIM Champions Award 2025 von buildingSMART.

Elementare Fachveranstaltung für eine breite Fachzielgruppe

Ziel des BIM Sommermeetings am 26. August soll sein, notwendiges Verständnis für die Chancen und Herausforderungen der BIM-GIS-Integration zu vermitteln, zu vertiefen und den fachlichen Austausch über technische, organisatorische sowie strategische Aspekte zu fördern.



Das BIM Sommermeeting richtet sich an Fachleute aus Infrastrukturplanung und -bau, Stadt- und Raumplanung, Architektur- und Ingenieurwesen, Geoinformation, Vermessung sowie Digitalisierungsexperten in der öffentlichen Verwaltung und der Umweltplanung. Im Fokus stehen innovative Lösungen und Ansätze, wie räumliche und bautechnische Daten miteinander verknüpft und für nachhaltige Infrastruktur- und Stadtentwicklungsprojekte nutzbar gemacht werden können.



Die Teilnahme an der Online-Veranstaltung ist kostenfrei. Die Zugangsdaten werden den angemeldeten Teilnehmern rechtzeitig vor dem Termin zugesandt.



Die Anmeldung zur Veranstaltung ist über diesen Link möglich, weitere Informationen erhalten Sie hier.

Beitragsbild: Jade Hochschule