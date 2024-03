BIM-Tage Deutschland 2024 auf der INTERGEO

Die 5. BIM-Tage Deutschland finden in diesem Jahr vom 24. bis zum 26. September eingebettet in die INTERGEO auf der Messe Stuttgart statt – hybrid verknüpft mit Berlin, online und aufgezeichnet.

Die strategische Kooperation mit der Weltleitmesse und international bedeutendste Kongressplattform rund um Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement wird erweitert auf die ganzheitliche Perspektive eines nachhaltigen (ESG-konformen) Planen, Bauen und Betreiben in Infrastruktur und Hochbau. IT- und Consulting-Lösungen für eine bessere Wettbewerbsfähigkeit mittels BIM und KI stehen im Programm- und Ausstellerfokus.

Seit ihrem Start in 2020 sind die BIM-Tage Deutschland als erstes hybrides Eventformat für das digitale Bauwesen entlang der gesamten Wertschöpfungskette aufgestellt. Zuletzt sprachen über 180 Referenten im Programm vor rund 4.500 Teilnehmern.

In 2024 setzen die Veranstalter, Dr. Josef Kauer und Ralf Golinski, wieder auf drei top-aktuelle Themenschwerpunkte: Am ersten Tag geht es um Wettbewerbsvorteile im nachhaltigen Planen, Bauen und Betreiben mittels BIM. Dabei wird die Programmgestaltung von den Schirmherren planen-bauen 4.0 und Mittelstand-Digital Zentrum Bau unterstützt. Im Anschluss an das Programm werden zum vierten Mal die Green-BIM Awards verliehen – mit Schirmherrschaft der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB).

Am zweiten Programmtag liegt der Fokus auf dem Einsatz, dem Nutzen und der Herausforderung von Künstlicher Intelligenz im Bauwesen. Erstmals werden hier die Construction-AI Awards verliehen. Der dritte Tag gehört Initiativen für den Wiederaufbau von zerstörter Infrastruktur in der Ukraine – in Kooperation mit der Bau-AUF-Ukraine Stiftung.

Das Programm der BIM-Tage Deutschland findet auf der INTERGEO Expo und im Rahmen der parallel stattfinden INTERGEO Conference statt.

Auf der INTERGEO Expo ist die BIM-Area mit eigener Bühne und einer an allen drei INTERGEO-Tagen aktiven Matching-Area präsent. Sprecher und Messebesucher treffen sich interessen- und themengezielt an den Meeting-Tables der involvierten Unternehmen und Institutionen. Zudem ist Platz für mittelständische und insbesondere für junge Firmen, deren Ausstellungskosten vom Bundeswirtschaftsministerium zu 60 Prozent gefördert werden.

Auf der INTERGEO Conference gestaltet das Mittelstand-Digital Zentrum Bau gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern – Verbänden, Vereinen und Kammern – ein Programm zum Einsatz von KI in Geschäftsprozessen und in der Wertschöpfungskette Bau. Zusätzlich bieten ausgewiesene KI-Experten Workshops zur Steigerung von Wertschöpfung und Produktivität durch KI an.

Vorbereitet werden die Programmschwerpunkte wieder mit Online-Sessions maßgeblicher Anbieter von IT und Consulting in der Vorwoche. Am Freitag, den 20.9. stellen sich die Favoriten für die Green-BIM Awards und die Construction-AI Awards dem Publikum vor. Dieses entscheidet per Online-Voting über die Gewinner.

Die INTERGEO 2024 findet vom 24. bis zum 26. September in den Messehallen 1, 3 und 5 in der Messe Stuttgart statt. Die diesjährige Conference wird im ICS (Internationales Congresscenter Stuttgart) ausgetragen. Es werden wieder aktuelle und in die Zukunft gerichtete Themen aufgegriffen, die ganz im Sinne des Mottos “INSPIRATION FOR A SMARTER WORLD” stehen. Veranstalter ist der DVW e.V. – Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement. Erwartet werden über 17.000 Fachbesucher aus 112 Nationen und mehr als 550 Aussteller.

www.bimtagedeutschland.de

www.intergeo.de