Bluebeam Unbound 2026 World Tour 

KI-Innovationen und Branchen-Insights in Köln

Bluebeam, einer der führenden Entwickler von Softwarelösungen für die AEC-Branche (Architektur, Ingenieur- und Bauwesen) mit mehr als 4 Millionen Anwendern weltweit und Teil der Nemetschek Group, bringt die Zukunft des Bauens direkt in die Rheinmetropole Köln. Im Rahmen der globalen Unbound 2026: World Tour macht die Eventreihe am 23. Juni 2026 Halt in Köln, um Planenden, Bau- und Fachhandwerksunternehmen praxisnahe Einblicke in KI-gestützte Workflows zu geben und beispielhafte Architekturprojekte sowie die neuesten Entwicklungen von Bluebeam mit Bluebeam Max vorzustellen.

Neue Herausforderungen – aber ebenso vielfältige Chancen dank KI

In einer Zeit, in der die Baubranche unter dem Druck steht, Projekte schneller und gleichzeitig integraler sowie risikoärmer abzuwickeln, gewinnt Künstliche Intelligenz stark an Bedeutung und befördert neue Prozesse und Denkweisen. Die Unbound-Tour bricht darum mit dem klassischen Konferenzformat und der Frontalansprache und setzt stattdessen auf eine dynamische Mischung aus globalen Strategie-Impulsen und lokalem Expertenwissen.

Die Gäste der Veranstaltung in Köln werden aus erster Hand erfahren, wie das neue Toolset von Bluebeam Max, dessen globales Roll-out für das zweite Quartal 2026 geplant ist, reale Arbeitsprozesse transformiert. Zu den technologischen Highlights zählt die KI-Integration mit Claude von Anthropic, die eine Interaktion mit Bauplänen und Dokumenten in natürlicher Sprache ermöglicht, sowie Computer-Vision-Technologie (analysiert und interpretiert visuelle Daten aus 2D- und 3D-Plänen) zur Effizienzsteigerung in der Bauausführung.

Die Highlights im Überblick

Die Unbound 2026 in Köln findet am 23. Juni 2026 in den Design Offices Köln Dominium statt und bietet den außergewöhnlichen Rahmen für Austausch und Dialog vor Ort. Das Programm umfasst hochkarätige Keynotes und Praxisvorträge führender Branchenkenner und -experten:

Strategische Impulse: Executive Keynote von Ruth Schiffmann (CEO von NEVARIS Bausoftware) und KI-Keynote von Julian Geiger (Chief AI Officer, Nemetschek Group).

Executive Keynote von Ruth Schiffmann (CEO von NEVARIS Bausoftware) und KI-Keynote von Julian Geiger (Chief AI Officer, Nemetschek Group). Bluebeam Max-Launch: Keynote und Infos zum neuen Premium-Abo Bluebeam Max und zur Produktstrategie, u.a. durch die Experten Andrea Radlbeck (Senior Product Manager, Bluebeam GmbH) und Steve Smith (Director of Partnerships, Bluebeam, Inc.).

Keynote und Infos zum neuen Premium-Abo Bluebeam Max und zur Produktstrategie, u.a. durch die Experten Andrea Radlbeck (Senior Product Manager, Bluebeam GmbH) und Steve Smith (Director of Partnerships, Bluebeam, Inc.). Live-Demonstrationen und vertiefende Vorträge: Vorstellung von Innovationen und integrierten Bluebeam-Workflows mit Allplan, Graphisoft, Nevaris und Metaroom.

Vorstellung von Innovationen und integrierten Bluebeam-Workflows mit Allplan, Graphisoft, Nevaris und Metaroom. Praxisberichte: Einblicke in die Projektarbeit von internationalen Anwendern wie Sterling Presser Architects + Engineers oder der KUTTER Bauunternehmung.

Einblicke in die Projektarbeit von internationalen Anwendern wie Sterling Presser Architects + Engineers oder der KUTTER Bauunternehmung. Netzwerken: Der Networking Afternoon, gesponsert von NTI Deutschland, bietet den Raum für vertiefende Gespräche und den fachlichen Diskurs.

Partnerschaft auf Augenhöhe – inmitten der digitalen Transformation

Die Relevanz der Produktinnovationen, die Bluebeam seit Jahren vorantreibt, wird auch durch die Nominierung im Leser-Award des Baugewerbemagazins zum Produkt des Jahres 2026 in der Kategorie „Digitalisierung und Management“ untermauert. Bluebeam ist dabei das Bindeglied in der oft zitierten „vergessenen Mitte“ der Digitalisierung, indem es papierbasierte Prozesse durch intelligente Datencontainer ersetzt und die Effizienz in der Fachplanerkoordination um bis zu 90 Prozent steigern kann.

„KI und Automatisierung beschleunigen den grundlegenden Wandel, wie Projekte umgesetzt werden“, so Usman Shuja, CEO von Bluebeam. „Mit der Unbound 2026: World Tour bringen wir diesen Wandel direkt in die Regionen und die Städte, in denen Teams die Zukunft gestalten und wir zeigen, wie Bluebeam überall Zugang zu technischen Innovationen ermöglicht.“

Anmeldung und weitere Informationen

Die Teilnehmerzahl für die Veranstaltung in Köln ist begrenzt. Um Vorab-Anmeldung wird darum gebeten. Weitere Details zur Veranstaltung, zum Programm und die Möglichkeit zur Registrierung finden Sie hier: https://unbound.bluebeam.com/worldtour/cologne.

www.bluebeam.de