BricsCAD V25 ab sofort rabattiert erhältlich

Seit Oktober ist die neue Version der beliebten Software BricsCAD auf dem Markt. Jedes Jahr überarbeitet das belgische Unternehmen Bricsys die .dwg-basierte CAD-Plattform und bietet Anwendern eine breite Auswahl an neuen Funktionalitäten. In der nun erhältlichen V25 liegt der Fokus vor allem auf der Optimierung von Workflows. Bricsys liefert mit BricsCAD V25 mehr als 60 Funktionalitäten zur Effizienzsteigerung im benutzerfreundlichen Design. Damit vereinfacht sich die Arbeit mit den Toolsets 2D/3D, BIM, Mechanical und Civil/Vermessung mit nur einer Komplettlösung erneut.

Vielzahl an neuen Funktionen

In der Mechanical-Variante wartet die neue Version mit der Funktion AMRESKALIEREN auf. Anwender erstellen skalierte Versionen eines beliebigen Zeichnungsschnitts, die Bemaßungs- und Beschriftungstexte sowie die Positionierung werden automatisch aktualisiert. Im Building Information Modeling (BIM) bietet BIMWAND ein intelligenteres Verhalten zwischen Wandverbindungen beim Modellieren. Das Bau- und Vermessungswesen nutzt den verbesserten Austausch von Vermessungsdaten per Leica Infinity. In der Pro-/Lite-Variante hat Bricsys einen experimentellen Modus als Testumgebung eingeführt, mit der Nutzer neue Funktionen bereits während ihrer Entwicklung testen können.



Rabatt bis Ende des Jahres

Diese neuen Funktionen sind nur eine Auswahl an praxistauglichen Features in der neuen Version V25. Erhältlich ist BricsCAD im Webshop von CAD Deutschland unter cadshop.de. Bis zum 30. Dezember 2024 erhalten Käuferinnen und Käufer 20 Prozent Rabatt auf alle neuen Versionen von BricsCAD. Über die neuen Funktionen informiert CAD Deutschland außerdem in einem Webinar auf seinem YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/watch?v=Ao_l9qcrYRI

https://www.mervisoft.de