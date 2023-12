Brücken bauen mit Allplan Bridge 2024

Neue Version ermöglicht produktivere, leistungsfähigere und automatisierte Arbeitsabläufe beim Brückenentwurf

ALLPLAN hat seine BIM-Software für den Brückenbau “Allplan Bridge 2024” vor­ge­stellt. Die neue Version will die parametrische Brücken­pla­nung auf ein völlig neues Niveau heben. Sie er­mög­licht es Anwendern, Aufgaben mit automatisierten Mo­dellie­­rungs- und Detaillie­rungs­werkzeugen, erweiterten sta­tischen Be­rech­nungs­funktionen und verbesserten digitalen Ar­beits­abläufen in noch nie dagewesener Geschwindigkeit zu erledigen. Brückeningenieure er­halten somit die Werkzeuge, die sie be­nötigen, um ihre Entwürfe zu optimieren, die Projekt­abwicklung zu beschleunigen, den Kunden­nutzen zu maximieren und um bessere Brücken zu bauen.

Allplan Bridge 2024 vereinfacht die komplexe Aufgabe, eine Brücke zu positionieren und integriert die parametrische Referen­zierung mit Fokus auf Funktionalität, Sicherheit und Ästhetik. Fak­toren wie die lokale Topografie, Wasser, Bodenbeschaffenheit und Hindernisse lassen sich nahtlos einbeziehen und verbessern die Visualisierung und Modellierung. Dank parametrischer De­fi­ni­tio­nen werden Anpassungen, wie z. B. Änderungen der Träger­höhe, automatisch in den Unterbauelementen berücksichtigt, was einen reibungslosen Entwurfsprozess ermöglicht.

Auch vereinfacht die aktuelle Version 2024 die Planungsar­beit, indem es sowohl die Achsgeometrie als auch Querneigungs­de­fini­tionen importiert, was die erneute Eingabe von Daten reduziert und die Brückenmodellierung vereinfacht.

Mit Allplan Bridge 2024 wird eine neue Lösung für die Detail­pla­nung eingeführt, welche die parametrische Modellierung von Allplan Bridge und PythonParts (eine weitere parametrische Technologie in Allplan) kombiniert. Dieser innovative Ansatz verbindet Bewehrungssets mit PythonParts und überträgt nicht nur die Geometrie der Längs-, Schub- und Torsionsbewehrung, sondern auch alle anderen Informationen wie die Position und die Anzahl der Stäbe und deren Durchmesser nach Allplan. Dadurch wird ein vollparametrischer Design-to-Build-Workflow möglich, der zu schnellerem und weniger fehleranfälligem Arbeiten führen und gleichzeitig eine höhere Qualität, Produktivität und Rentabilität ermöglichen soll.

Allplan Bridge 2024 erweitert die Möglichkeiten der bestehenden Modellierungsmethoden. So können Anwendende jetzt jedes Modellie­rungselement wie Träger, Stütze, Verbindungsträger oder Platte in einen 3D-Körper extrahieren und frei verwenden. Das Modell bleibt dabei vollständig parametrisch. Darüber hinaus lässt sich der extrahierte Körper für Boolesche Operationen oder als Vor­lage nutzen und frei im Raum positionieren. Die neue Funktion unterstützt jetzt die Kombination mehrerer Pris­menelemente in einer Vorlage und führt eine neue Art von Objekt – den so­ge­nannten Container – ein, der komplexe Mo­dellie­rungsprozesse im Brückenentwurf vereinfacht.



Die neue Aufgabe für den Freivorbau in Allplan Bridge 2024 er­for­dert lediglich eine objektorientierte Eingabe der geo­me­trischen Daten des Freivorbauwagens und den Zeitplan der ein­­zel­nen Bauschritte. Alle diese Daten werden in einem klar struk­turierten Eingabefenster bereitgestellt, zahlreiche Be­rech­nungsschritte automatisch durchgeführt. Dazu gehören das Platzie­ren/Verschieben des Freivorbauwagens, das Gießen/Ein­­bauen des Segmentes, das Aufbringen von Eigengewicht, das Vorspannen der Spannglieder und die korrekte Berücksichtigung von Kriechen und Schwinden während der wechselnden Lastauf­bringungen.



Das Allplan Bridge Modul für die Berechnung von Bewehrungs­men­gen und Nachweisprüfung wurde in der neuen Version um drei neue nationale Anhänge und deren Ausnahmen bzw. Zusätze erweitert. Die aktuellen Versionen der nationalen Anhänge sind nun für Deutschland (DIN EN), Frankreich (NF EN), Spanien (UNE EN), Großbritannien (BS EN), Österreich (ÖNORM EN) und Polen (PN EN) verfügbar. Mit dieser Aktualisierung sind alle Grenzzustände der Tragfähigkeit und der Gebrauchstauglichkeit durch annexspezifische Werte oder Methoden abgedeckt und werden auch in den Reports referenziert.

Das Reporting-Tool in der neuen Software-Version verbessert den Berichterstellungsprozess durch leistungsstarke Funk­tio­­nen. Brückenplanungs- und Berechnungsdaten in Form von Tabel­len, Bildern, 2D- und 3D-Diagrammen u.v.m. können einfach verknüpft und direkt in Word-Dokumenten platziert wer­­den, wodurch die manuelle Dateneingabe entfällt und Aktu­ali­sie­run­gen in Echtzeit gewährleistet sind. Änderungen im Projekt wer­den automatisch in den statischen Bericht über­nom­men, was Genauigkeit garantiert, und Zeit spart.

Darüber hinaus ermöglicht eine “Post-Datenbank” die einfache Speicherung, Filterung und Anpassung von Daten und bietet somit einen schnellen Zugriff auf wichtige Daten und beschleunigt deren Verarbeitung.

Allplan Bridge 2024 sowie die kostenlose 14-Tage-Testversion stehen ab sofort zum Download bereit.

www.allplan.com/de