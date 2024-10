BRZ 365 Finance integriert Trustlog-Plattform

Digitale Bürgschaften direkt in der Bausoftware managen

Einen weiteren Technologiesprung im modernen Bürgschaftsmanagement – das bieten Trustlog und BRZ mit der gemeinsamen Partnerschaft. Durch die Integration der Trustlog-Plattform in die Cloud-Lösung BRZ 365 Finance profitieren Bauunternehmen von einem vollständig digitalisierten und effizienten Bürgschaftsprozess. Die Zusammenarbeit unterstreicht das gemeinsame Engagement beider Unternehmen, zukunftsweisende Lösungen für die Bauwirtschaft zu entwickeln.

Jedes Jahr werden über eine Million Baubürgschaften ausgestellt – die meisten davon in Papierform. So erfolgt die Verwaltung vieler Bürgschaften noch immer manuell und zeitaufwendig in handgeführten Excel-Tabellen oder mit einer Vielzahl an verschiedenen Kundenportalen für die digitale Beantragung. „Diese zeitraubenden und fehleranfälligen Prozesse sind eigentlich ein Relikt, es geht deutlich einfacher und effizienter“, betont Jonathan Szejnmann, Geschäftsführer der Trustlog GmbH. „Unsere digitale Plattform Trustlog verbindet alle am Bürgschaftsgeschäft Beteiligten auf einer einzigen zentralen Oberfläche. So werden sämtliche Schritte des Managements von Avalen übersichtlich, transparent und digital abgebildet.“

Trustlog-Geschäftsführer Jonathan Szejnmann (Rechts) und Thomas Gartner, Vice President Sales (BRZ) freuen sich über die Integration der digitalen Bürgschaftsverwaltung in die Cloudlösung BRZ 365 Finance.

Die digitale Bürgschaft als Game-Changer im Buchhaltungsalltag

Mit der Plattformlösung von Trustlog werden digitale Bürgschaften direkt vom Bürgen übermittelt und sind innerhalb weniger Sekunden verfügbar – Portokosten und Wartezeiten entfallen, der Zugriff ist jederzeit und von überall möglich. Zudem sind digitale Bürgschaften durch ihren automatisierten Prozess weniger fehleranfällig bei der Erstellung und Verwaltung. „Die Digitalisierung reduziert nicht nur die Fehlerquote erheblich. Unsere Plattform gewährleistet darüber hinaus eine sichere Aufbewahrung und ein schnelles Auffinden jeder Bürgschaft“, so Szejnmann weiter. Wiedervorlagen und Erinnerungen können automatisch erstellt werden und unterstützen bei der Einhaltung von Fristen erstellt Trustlog automatisch, damit keine Fristen versäumt werden, Kommentarfelder direkt in der Bürgschaftsansicht verhindern den Verlust wichtiger Informationen, selbst bei komplexen Projekten mit vielen Beteiligten. Zusätzliche Funktionen wie das unkomplizierte Teilen von Bürgschaften und Notizfelder runden die effiziente Bürgschaftsverwaltung ab.

BRZ 365 Finance sorgt für neue Transparenz im Bau-Rechnungswesen

Die Bausoftware BRZ 365 Finance bringt die kaufmännischen Prozesse des Baubetriebs in die Cloud und macht sie überall verfügbar. „Der wesentliche Vorteil“, so Thomas Gartner, Vice President Sales & Marketing, BRZ Deutschland GmbH „liegt in der prozessorientierten, bau- und rollenbezogenen Vorgehensweise, die Abläufe beschleunigt und für mehr Transparenz sorgt.“ Die integrierten Dashboards der Business-Intelligence-Lösung BRZ 365 Geschäftsanalytik bieten laut Gartner einen stets aktuellen Blick auf wichtige Kennzahlen wie Liquidität, Bankensalden oder Abrechnungsrückstände.

Volldigitalisierter Bürgschaftsprozess bringt spürbare Effizienzvorteile

Mit der Integration von Trustlog in BRZ 365 Finance profitieren Bauunternehmen von einem vollständig digitalisierten Bürgschaftsprozess – von der Beantragung über die Prüfung bis zur Rückgabe. Dank „Single-Sign-On“ entfällt der zeitaufwendige Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen: Ein einziger Login genügt für die Bausoftware sowie den Zugang zur gesamten Bürgschaftsabwicklung. „Die Einbindung von Trustlog bringt nicht nur spürbare Zeit- und Kostenvorteile für Baubetriebe, Auftraggeber und Bürgen“, so Gartner, „sondern entlastet auch die Fachkräfte aller Beteiligten im Arbeitsalltag erheblich.“ Denn die nahtlos vernetzten Prozesse beschleunigen den Arbeitsfluss und machen aufwendige Korrekturläufe sowie den Postversand überflüssig. „Die Möglichkeit, Bürgschaften direkt in der Bausoftware zu verwalten“, resümiert Szejnmann die Zusammenarbeit beider Unternehmen, „bringt die Branche einen wichtigen Schritt näher an die vollständige Digitalisierung.“

www.trustlog.de