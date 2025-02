BRZ, Infoniqa und perview bilden innovative Unternehmensgruppe

Die Nürnberger Baugruppe (NBG) bringt BRZ, seinen Bau-Software und -Lohn-Spezialisten, in eine gemeinsame Plattform mit der Infoniqa-Gruppe und dem globalen Wachstumsinvestor Warburg Pincus als Partner ein. Gemeinsam mit Infoniqa, dem Anbieter für Payroll, Finance und HR-Lösungen entsteht eine starke Firmengruppe im DACH-Raum, die weiterhin in technologische Innovation und Wachstum investiert. Parallel zu BRZ wird auch perview systems gmbh, Anbieter für Personalmanagement-Software, in die Infoniqa-Gruppe integriert. Das teilen die Unternehmen heute mit. Mit dem Abschluss der Transaktion wird im ersten Quartal 2025 gerechnet.

Infoniqa, die nun auf sieben Unternehmen angewachsene Unternehmensgruppe, hat damit eine Größe erreicht, die substanzielle Skalenvorteile bringt und verstärkte Investitionen in Künstliche Intelligenz, Softwareentwicklung und Markteinführungen ermöglicht.

„Dieser Schritt folgt der industriellen Logik der Marktkonsolidierung und ermöglicht uns, durch verstärkte Investitionen in Technologie weiter zu wachsen und mit wesentlich höherer Geschwindigkeit Lösungen marktfähig bereitzustellen.“ unterstreicht Thomas Reich, CEO der BRZ-Gruppe.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von BRZ und darauf, die Produktpalette für die Kunden von BRZ um die hoch performanten Lösungen unserer Plattform, sowie um gemeinsame innovative Neuentwicklungen auch mit perview zu erweitern”, sagt Hans-Jürgen Wels, CEO der Infoniqa-Gruppe.

„Mit der Infoniqa-Gruppe gewinnen wir einen starken Partner, um unsere HCM-Suite weiterzuentwickeln und neue Synergien zu schaffen. Gemeinsam treiben wir Innovationen voran und bieten Unternehmen noch leistungsfähigere Lösungen für ihre HR-Prozesse.“ – Hendrik Antz, CEO perview systems gmbh.

„Es ist unser Ziel, den unternehmerischen Spirit, der perfekt zu unserer Strategie passt, zu bewahren und gleichzeitig die Investitionen in Technologie zu erhöhen”, ergänzt Mark Nieuwendijk, Vorsitzender des Beirats von Infoniqa. „Technologie wird weiter im Zentrum des Marktes stehen und für unsere Kunden der wesentliche Treiber von immer besserem Service und Effizienzsteigerungen sein.“

BRZ: Verlässliche Kontinuität und Servicequalität für den Bau

Im Markt für Software und Service für den Bau wird BRZ weiterhin selbstständig und unter eigener Marke auftreten. Durch den Zusammenschluss wird BRZ der Kern der Plattform für das künftig wachsende Produktportfolio im Bereich Bau. Alle bestehenden Verträge mit Kunden und Partnern der BRZ Deutschland GmbH bleiben gültig. Der Wechsel aus der bisherigen BRZ-Muttergesellschaft Nürnberger Baugruppe bringt hier keine Veränderung. „BRZ bleibt der verlässliche Partner, den unsere Kunden kennen und schätzen. Wir sorgen für eine reibungslose Fortsetzung aller Services“, betont Dr. Thomas Reich. „Durch diese neuen Möglichkeiten, sowohl mit Blick auf Know-how-Transfer als auch angesichts des erweiterten Produktportfolios, werden in erster Linie unsere Kunden profitieren. Wir wollen gemeinsam innovative Lösungen, zum Beispiel praxisorientierte KI-Assistenten oder neue Service-Leistungen, anbieten, die unsere Kunden wirksam dabei unterstützen, ihren Herausforderungen optimal zu begegnen und ihre Unternehmen profitabel zu führen“, unterstreicht Thomas Reich. Wichtige Aspekte bilden nach Ansicht des CEOs auch „die wesentlich höhere Geschwindigkeit sowie Agilität, mit der Lösungen marktfähig bereitgestellt werden können.“

Erweiterte Lösungen für Kunden im Bereich Baulohnabrechnung

Payroll-Kunden profitieren zukünftig von einem erweiterten Produktangebot. Durch den Zusammenschluss können zusätzlich innovative HCM-Module aus der Unternehmensgruppe schnell zur Verfügung gestellt werden.

Gemeinsames Wachstum für langfristigen Erfolg

Die perview systems gmbh und Infoniqa bündeln ihre Stärken, um das Wachstum im HCM-Bereich weiter voranzutreiben. Mit über 20 Jahren Erfahrung erweitert perview das Produktportfolio der Unternehmensgruppe mit Funktionen ihrer leistungsstarken und intuitiven HCM-Suite, die HR-Prozesse branchenübergreifend digitalisiert und vereinfacht.

Warburg Pincus ist ein erfahrener und langfristig orientierter Wachstumsinvestor im Bereich Software und Services, der das Kapital für Investitionen in Produkte und weitere Zukäufe zur Verfügung stellt. Im deutschsprachigen Markt für ERP- und HCM-Software ist Warburg Pincus seit 2020 aktiv und hat mit seiner Plattform seitdem sieben Unternehmen übernommen und integriert.

www.brz.eu

www.infoniqa.com

www.perview.de

www.warburgpincus.com