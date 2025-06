Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung übernimmt Schirmherrschaft der Smart Country Convention 2025

Das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) übernimmt die Schirmherrschaft der Smart Country Convention 2025. Zuvor war das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) Schirmherr des führenden Events für die Digitalisierung des öffentlichen Sektors.

Digitalisierung im Schulterschluss

„Wir wollen den Alltag der Bürgerinnen und Bürger einfacher machen, indem wir die Verwaltung modern, effizient und nutzerzentriert aufstellen. Der Staat muss sich an der Lebenswelt von Menschen und Unternehmen orientieren und Dienstleister sein. Dafür brauchen wir zwingend einheitliche Standards, digitale Tools und Plattformen für Bund, Länder und Kommunen. Mit dem Deutschland-Stack arbeiten wir an einer gemeinsamen IT-Infrastruktur, die interoperabel, sicher und europäisch anschlussfähig ist. Die Smart Country Convention ist der ideale Ort, um die Vision von einem digitalen ‚Next Germany‘ gemeinsam mit Ländern, Kommunen und Unternehmen weiterzuentwickeln und in die Praxis zu übersetzen. Ich freue mich sehr, die Schirmherrschaft der Smart Country Convention zu übernehmen“, sagt Dr. Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung.

Das Ministerium hat sich mit Themen wie digitale Souveränität, Innovationsförderung und Bürokratieabbau für die Legislaturperiode ambitionierte Ziele für einen zukunftsfähigen öffentlichen Sektor gesetzt.

„Die Bundesregierung hat die wichtigsten digitalpolitischen Themen im Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung konzentriert. Es ist nur folgerichtig, dass auch die Schirmherrschaft der Smart Country Convention vom Innen- zum Digitalministerium überführt wird. Das neue Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung ist der ideale Partner für die Veranstaltung. Eine erfolgreiche Digitalisierung der Verwaltung ist ein Katalysator für die Modernisierung von Wirtschaft und Gesellschaft“, sagt Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst. „90 Prozent der Bürgerinnen und Bürger wünschen sich, dass ihre Stadt- oder Gemeindeverwaltung das Thema Digitalisierung mit mehr Nachdruck verfolgt. Eine erfolgreiche Digitalisierung stärkt auch das Vertrauen in staatliche Institutionen.“

Neue Impulse auf der Smart Country Convention 2025

Vom 30. September bis 2. Oktober bringt die Smart Country Convention 2025 mehr als 18.000 Teilnehmende, 650 Speaker und 400 Aussteller auf dem Berliner Messegelände zusammen. Im Mittelpunkt stehen die drängenden Herausforderungen des öffentlichen Sektors: Verwaltungsdigitalisierung, Cybersicherheit, smarte Infrastrukturen und KI.

Auf der Website der Smart Country Convention finden Sie weitere Informationen zu Event und Schirmherrschaft.

Kostenfreie Veranstaltungstickets erhalten Sie im Ticketshop der Smart Country Convention.

Dr. Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung | Bildquelle: Sebastian Woithe | BMDS

Über die Smart Country Convention

Die Smart Country Convention ist das führende Event für den digitalen Staat und öffentliche Dienste. Mit über 18.000 Teilnehmenden ist die SCCON Treffpunkt für alle, die sich mit der Digitalisierung des öffentlichen Sektors beschäftigen. Die Kombination aus Kongress, Workshops, Expo und Networking richtet sich an Beschäftigte aus Verwaltung, Politik, Digitalwirtschaft, Verbänden und Wissenschaft. Veranstalter der SCCON sind der Bitkom e.V. und die Messe Berlin.

www.smartcountry.berlin

Beitragsbild: Messe Berlin