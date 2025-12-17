CAD-Datenaustausch-Bibliothek mit neuen Hüllgeometrie-Funktionen

Mit der neuen Software-Version 3D_Kernel_IO 2026 erweitert CoreTechnologie das Leistungsspektrum seiner CAD-Schnittstellen-Bibliothek um eine intelligente Funktion zur Vereinfachung komplexer CAD-Modelle.

Der deutsch-französische Software-Hersteller CoreTechnologie (CT) hat seiner bewährten CAD-Schnittstellen-Bibliothek 3D_Kernel_IO eine neue intelligente Funktion zur Vereinfachung komplexer Modelle hinzugefügt und das Leistungsspektrum des SDK (Software Developer Kit) erweitert.

Durch die Integration der 3D_Kernel_IO API (Application Programming Interface) stehen Herstellern von 3D-Software 42 stets aktuelle CAD-Formate zum schnellen, präzisen und kosteneffizienten Lesen und Schreiben von CAD-Daten zur Verfügung. Die API unterstützt CAD-Formate wie Catia, Nx, Creo, Solidworks, Inventor, Step sowie Jt und ermöglicht das Lesen sowie das Herausschreiben der wichtigsten nativen CAD- und VR-Formate ohne eine Lizenz der involvierten CAD-Systeme.

Datenvereinfachung mit exakter Hüllgeometrie

Mithilfe des schnellen und präzisen Algorithmus zum automatischen Entfernen von Details wie Bohrungen und Taschen sowie der Erzeugung leichter Hüllgeometrien entstehen präzise und optimierte Modelle, die sich ideal für VR- und Simulations-Software eignen.

Durch die neue Funktion der 3D_Kernel_IO API werden extrem leichte Modelle erzeugt, die durch ihre hohe Qualität alle Anforderungen eines High-End-Renderings erfüllen. Die CAD-Modelle werden hierbei in einem vollautomatischen Prozess vereinfacht und es entstehen geschlossene Volumenkörper.

Die neue Simplifier-Funktion minimiert die Datengröße effizient und ohne die bekannten Nachteile des sogenannten Poly Crunching, bei dem die Form der Modelle stark verändert und die Darstellungsqualität deutlich verschlechtert wird.

Die innovative Methodik zum Entfernen von Bohrungen, Taschen und Ausbrüchen sowie zur Erzeugung von Hüllgeometrien durch das Löschen der internen Geometrie, beispielsweise von komplexen Gussbauteilen, reduziert die Anzahl der Elemente um bis zu 95 Prozent. Die neue Funktion in 3D_Kernel_IO ermöglicht 3D-Software-Herstellern die Nutzung der exklusiven Technologie von CT in einer einfach integrierbaren SDK ohne eigene Entwicklungsarbeit und bei sofortiger Einsatzbereitschaft des Tools.

Einfache Integration von Schnittstellen

Die leistungsstarken Schnittstellen der CAD-Schnittstellen-Bibliothek ermöglichen die zuverlässige Verarbeitung komplexer Baugruppenstrukturen von CAD-Modellen und den direkten Zugriff auf alle Informationen der Konstruktionselemente sowie semantischer PMI und Metadaten und bringt damit die gesamte Expertise des führenden Spezialisten für CAD-Interoperabilität in jede Softwarelösung.

Das Tool 3D_Kernel_IO ist auf Windows-, Linux-, macOS- und ARM-Plattformen verfügbar. Die Abfragefunktionen sind für alle unterstützten CAD-Formate vereinheitlicht, wodurch sich die Technologie besonders schnell und unkompliziert in bestehende Anwendungen integrieren lässt.

https://coretechnologie.com/de/produkte/3d-kernel-io/.

Beitragsbild: Vor und nach der Vereinfachung komplexer CAD-Modelle mit dem 3D_Kernel_IO Simplifier | Photo Credit: CoreTechnologie GmbH