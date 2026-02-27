CAD Deutschland mit Partnern auf der digitalBAU

Am 24. und 26. März wird in Köln die Fachmesse für digitale Lösungen in der Baubranche, digitalBAU, die digitale Transformation in der Bauwirtschaft thematisieren. Die Messe umfasst die gesamte Wertschöpfungs- und Prozesskette des Bauens. CAD Deutschland wird auf der Messe einen Partnerstand organisieren, auf dem verschiedene Partner ihre Lösungen für die Digitalisierung in der Baubranche präsentieren werden. Der Stand (Halle 8, 423) wird damit zu einem Anziehungspunkt für Interessierte an der Digitalisierung werden.

Die 3Dconnexion GmbH stellt auf dem Partnerstand ergonomische Eingabegeräte zur 3D-Navigation und Interaktion mit digitalen Modellen und Umgebungen aus. Das Unternehmen entwickelt leistungsstarke, benutzerfreundliche Hardware und Software, die speziell für professionelle Anwender in CAD-, 3D-Modellierungs- und Designumgebungen optimiert ist. Die Produkte, die mit führenden Softwareanwendungen kompatibel sind, verbessern die Effizienz, Ergonomie und Präzision im Arbeitsalltag von Ingenieuren, Architekten, Produktdesignern und Kreativen quer durch Branchen wie Maschinenbau, Architektur, Industrie und Visualisierung.

Die Arbeitsgemeinschaft BIM Gebäudeautomation und Elektrotechnik im VDMA will die Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) – insbesondere für Gebäudeautomation und Elektrotechnik – stärker im digitalen Planungsprozess mit BIM verankern und sichtbar machen. Dazu bündelt sie die Expertise von Herstellern, Softwareanbietern, Ingenieurbüros, Hochschulen und Instituten. Zentrales Ziel der Arbeitsgemeinschaft ist die vollständige Durchgängigkeit von digitalen Daten – von der Planung bis in den Betrieb für die Gebäudeautomation und Elektrotechnik. Die AG arbeitet an der Erstellung technischer Standards, fördert den Austausch zwischen Industrie, Forschung und Praxis und bietet Beratung sowie Information zu allen relevanten BIM-Fragestellungen.

Die cbaCAD GmbH entwickelt seit 1992 spezialisierte CAD Software für die automatisierte Planung und Konstruktion von Gebäudehüllen. Mit cbaCAD xD, einem Add On für BricsCAD, AutoCAD und Advance Steel, steht eine leistungsstarke Lösung zur Verfügung, die Planungs- und Konstruktionsprozesse der Fachgewerke der Gebäudehülle vollständig digital abbildet und automatisiert – von der ersten Skizze bis zum fertigen Gebäude. Herzstück ist die QLi3D Methode, die 2D Schnitte und 3D Modelle bidirektional verknüpft. Dadurch können aus angereicherten 2D Details automatisch vollständige 3D Modelle erzeugt und umgekehrt Ansichten oder Schnitte direkt aus dem 3D Modell abgeleitet werden. So bleibt die oft gewohnte 2D Arbeitsweise erhalten und gleichzeitig steht ein detailgetreues 3D Modell für Visualisierung, Detailplanung und BIM Ausgabe zur Verfügung. Über Schnittstellen lassen sich Planungsdaten direkt an Autodesk Revit, Bendex.shop oder an individuelle Excel Reports übergeben. Damit unterstützt cbaCAD xD die effiziente und fehlerreduzierte Umsetzung komplexer Dach und Fassadenprojekte – von der Angebotsphase bis zur Ausführung.

Die CTB Software GmbH pflegt und erweitert, mit einer Erfahrung von fast 40 Jahren, ihre beiden Branchenlösungen zur Erstellung von Bauunterlagen. Die Anwendungssoftware X8n zur Erstellung von LV-basierten Dokumenten, dem Rückgrat für Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung und Kalkulation von Bau-Projekten. Sowie die Integration der Informationsumgebung ACAD-BAU innerhalb der CAD-Software BricsCAD Pro zur Erstellung von Bauzeichnungen, wie Grundrisse, Ansichten und Schnitte als Dokumentation diverser Fachplanungen.

Das Wiesbadener Unternehmen TRIC GmbH stellt die aktuelle Version der GA-Planungssoftware TRIC V26 vor, die im Laufe des 2. Quartals erscheinen wird. Das Tool liefert Funktionen, um die GA-Planungsunterlagen von LP 2 bis 9 der Gewerke der technischen Gebäudeausrüstung abzubilden. Da TRIC herstellerneutral arbeitet, ist sie der de-facto Standard für Planer und ausführende Unternehmen in der Gebäudeautomations-Branche. Sie ist das optimale Werkzeug für Planung und Abrechnung von Projekten auf Basis der DIN EN ISO 16484-3. In der aktuellen Version verbessert TRIC die Unterstützung der Richtlinienreihe der VDI 3814 – weiter wurden viele neue Funktionen (z.B. eine Suchfunktion in der Blockbibliothek) integriert und viel Bugfixings aus den Erfahrungen der vorherigen Version durchgeführt.

CAD Deutschland zeigt auf der digitalBAU die aktuellen BricsCAD-V26-Versionen. Interessenten können sich vor Ort selbst ein Bild von der leistungsfähigen dwg-basierten CAD-Software machen. Als starker Partner für BricsCAD-basierte Workflows bietet CAD Deutschland nicht nur die passende CAD-Software, sondern auch leistungsfähige Erweiterungen, individuelle Beratung, technische Betreuung sowie praxisnahe Schulungen und Trainings. Weitere Informationen zum Partnerstand und die Möglichkeit, ein kostenfreies Messe-Ticket zu erhalten, finden sich unter digitalbau.cad-deutschland.de.