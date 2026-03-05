CAD .NET in Version 16.1 mit verbesserten Ansichts- und Bearbeitungsfunktionen

CADSoftTools gibt die Veröffentlichung von CAD .NET 16.1 bekannt – der neuesten Version der ” .NET-Lösung” für die CAD-Entwicklung. Dieses Release verbessert die Ansichts- und Bearbeitungsfunktionen, aktualisiert die Demo-Projekte und bietet eine bessere Leistung und Stabilität.

Was ist neu in CAD .NET 16.1:

Neue Klasse zur Verwaltung der CADLayout-Druckeinstellungen: CADImport.sgPlotSettingsData

Aktualisierung aller APIs zum Speichern von Bitmaps mithilfe einer Matrix

Aktualisierte Demo-Projekte: ViewerDemo, EditorDemo, AddEntities, AspNetBlazorDemo

Unterstützung der Explode-Funktion für CADASIC im ExplodeTool hinzugefügt

Neue Werkzeuge zum Einfügen und Erstellen von Blöcken (Klassen PasteBlockTool und CreateBlockTool)

Verbesserte Rückgängig-/Wiederherstellen-Operationen: Unterstützung für Rückgängig/Wiederherstellen im Objektinspektor (Klasse CADPropertyGrid) hinzugefügt Eine Delegate-Beschreibung für Rückgängig-/Wiederherstellen-Operationen hinzugefügt. Sie können jetzt eine Beschreibung über die Delegates OnAddUndoObjOperation/OnAddRedoObjOperation in einer CADImage-Instanz hinzufügen

Anzeigeprobleme bei CADMText behoben

Ausrichtungspunkt von CADText korrigiert

Unterstützung für Ausrichtung und Skalierung von CADText im Objektinspektor hinzugefügt

Neuberechnung der CADInsert-Box nach dem Verschieben eines Attributs korrigiert

Fehlerbehebungen

Um die Vorteile der neuesten Version von CAD .NET kennenzulernen, offeriert das Unternehmen eine kostenlose Testversion zum Download.

Nutzer, die schon eine Lizenz für CAD .NET 16 haben, bekommen das Update auf die aktuellste Version kostenlos. Anwender einer älterer Version können das Upgrade auf Version 16.1 zum Sonderpreis erwerben. Kontaktmöglichkeit per E-Mail an info@cadsofttools.com.

https://cadsofttools.de