Canon beim Online Print Summit 2026: Integrierte Prozesse als Schlüssel für skalierbares Wachstum

Canon bringt seine umfassende Expertise in Automatisierung, Workflow-Integration und vernetzten Produktionsumgebungen in den Branchendialog ein.

Canon nimmt als Partner am Online Print Summit 2026 teil, der am 12. und 13. März 2026 in der Alten Kongresshalle in München stattfindet. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Online-Druckanbieter ihre Produktionsprozesse angesichts steigender Volumina, wachsender Komplexität und zunehmender Personalisierungsanforderungen stabil und skalierbar gestalten können.

Der Summit bietet Canon eine wichtige Plattform, um gemeinsam mit Branchenpartnern zu diskutieren, wie integrierte Workflows, Automatisierung und datenbasierte Steuerung dazu beitragen, Produktionsumgebungen effizienter zu gestalten und neue Wachstumspotenziale zu erschließen.

Ökosysteme als Schlüssel für Effizienz und Skalierbarkeit im Produktionsdruck

Canon verfolgt im Produktionsdruck einen ganzheitlichen Ansatz, der Drucktechnologien, Workflow-Integration und Services zu einer End-to-End-Produktionsumgebung verbindet. Ziel ist es, Kunden dabei zu unterstützen, ihre Prozesse robust und verlässlich zu betreiben, Ressourcen effizient einzusetzen und gleichzeitig flexibel auf sich verändernde Marktanforderungen zu reagieren.

Mit seinem breiten Portfolio und offenen Schnittstellen ermöglicht Canon Online-Druckanbietern, Produktionsumgebungen schrittweise zu automatisieren und datengetriebene Entscheidungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu treffen.

Der Online Print Summit dient dabei auch als Forum, um Kooperationen mit Online-Print-Unternehmen, Softwareanbietern und Integratoren weiter auszubauen und gemeinsam an Lösungen für eine stärker vernetzte und nachhaltig zukunftsfähige Produktionslandschaft zu arbeiten.

Jennifer Kolloczek, Senior Director, Marketing & Innovation, Production Printing, Canon EMEA, sagt:

„Der Online Print Summit ist einer der wichtigsten Treffpunkte für Entscheider der Branche. Hier kommen diejenigen zusammen, die das Online‑Print‑Ökosystem aktiv weiterentwickeln. Für uns ist der OPS eine wertvolle Plattform, um mit Kunden und Partnern darüber zu diskutieren, wie integrierte Workflows, Automatisierung und datengetriebene Prozesse die Effizienz und Zukunftsfähigkeit der Produktion stärken können.

Gleichzeitig nutzen wir den Austausch, um als Innovationspartner in einer zunehmend digitalisierten und E-Commerce‑orientierten Produktionslandschaft Markt- und Technologiewissen zu teilen, bestehende Ansätze zu hinterfragen und gemeinsam neue Lösungen zu entwickeln, die die Print‑Automation nachhaltig voranbringen.“

Alicia Cifré, Head of Production Direct Sales at Canon Germany and EMEA Senior Sales Director Production Sales, ergänzt:

„Der Austausch mit Online‑Druckdienstleistern ist für uns ein wichtiger Gradmesser für Markt- und Kundenanforderungen. Er fließt direkt in die Weiterentwicklung unserer Lösungen ein. Unser Anspruch ist es, Kunden dabei zu unterstützen, ihre Produktionsumgebungen effizient, verlässlich und zukunftsfähig aufzustellen – von der passenden Technologie über die Systemintegration bis hin zu durchgängig automatisierten und nachhaltigen Prozessen.“

Der Online Print Summit bietet Canon die Gelegenheit, gemeinsam mit der Branche neue Impulse für automatisierte und vernetzte Produktionsumgebungen zu setzen.

