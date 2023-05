Canon bringt die ersten klimaneutralen technischen Großformatpapiere für die AECM-Industrie auf den Markt

Canon stellt vor: die ersten von der Holzernte bis zur Anlieferung beim Kunden klimaneutralen technischen Großformatpapiere für die Architektur-, Ingenieur-, Bau- und Fertigungsindustrie (AECM). Red Label Zero und Recycled White Zero sind FSC®-zertifiziert und zu 100 Prozent klimaneutral. Dies bringt das Unternehmen seinen ambitionierten Nachhaltigkeitszielen erneut näher. Bis zum Jahr 2050 soll die CO2-Emission aller Geschäftsaktivitäten auf Null gesenkt sein.



Über die FSC-Zertifizierung hinaus sind Red Label Zero und Recycled White Zero auch mit dem EU

Ecolabel zertifiziert. Das bedeutet, dass diese Produkte während ihres gesamten Lebenszyklus von

unabhängiger Seite geprüft geringe Umweltauswirkungen haben. Das umfangreiche Sortiment von Red

Label Zero umfasst 30 Varianten, einschließlich ISO- (DIN) und ANSI-Größen. Mit einem Gewicht von nur 75 g/m² ist Red Label Zero in verschiedenen Breiten von 210 mm bis 1067 mm und in Rollenlängen von 175 m oder 200 m erhältlich. Bei der Bestellung einer Palette wird auf Wunsch auch unverpackt geliefert, um zusätzlich Verpackungsmaterial und Abfall zu reduzieren.



Das mit 80 g/m² etwas schwerere Recycled White Zero ist in verschiedenen Breiten von 297 mm bis 914

mm in 150-m-Rollen erhältlich und besteht zu 100 Prozent aus recyceltem Post-Consumer-Papier, was es

zur idealen Wahl für alle Unternehmen macht, die auf Nachhaltigkeit achten. Beide Papiere sind mit den

Canon ColorWave-, PlotWave- und imagePROGRAF-Serien sowie mit anderen Druckermarken auf dem

Markt kompatibel und bieten eine vielseitige Option für die AECM-Branche.

Um sicherzustellen, dass beide Papiere so nachhaltig wie möglich sind, arbeitet Canon nur mit

Lieferanten zusammen, die die höchsten Standards der Verantwortung erfüllen. Das wird beispielsweise

durch die FSC® (Forest Stewardship Council)-Zertifizierung deutlich. Um den CO2-Ausstoß in der gesamten Lieferkette von den Papierfabriken bis zu den Endkunden oder Wiederverkäufern weiter zu senken, hat Canon auch die Anzahl der Transportbewegungen reduziert. Alle dann noch im Prozess verbleibenden CO2-Emissionen werden durch anerkannte Kompensationsprogramme über ClimatePartner ausgeglichen.

Patrick Bischoff, Director Strategy & Marketing bei Canon Deutschland bringt es auf den Punkt: “Das

Thema Nachhaltigkeit ist seit Einführung der Unternehmensphilosophie Kyosei – japanisch für Leben und

Arbeiten für das Gemeinwohl – immer schon mit auf der Agenda. Unser ambitioniertes Ziel, bis 2050 zu 100 Prozent klimaneutral sein zu wollen, erreichen wir mit jeder Nachhaltigkeits-Aktion ein Stückchen mehr. Es zählt dabei jeder einzelne Schritt, der wieder mehr Erfahrung und Erkenntnisse bringt, wie wir noch besser werden können. Wir sehen an der Reaktion unserer Kunden, dass dies der richtige Weg ist. Wir freuen uns, mit den beiden Papieren eine weitere Option für Anwender bieten zu können, denen Nachhaltigkeit genauso wichtig ist, wie uns.“

Bereits seit 2012 arbeitet Canon Europe mit ClimatePartner zusammen, um klimaneutrale Büropapiere

anzubieten: Die ersten Qualitäten des erfolgreichen und nun erweiterten Canon Zero Portfolios waren die

Büropapiere Black Label Zero, Top Colour Zero und Recycled White Zero. In den letzten Jahren war

Canon Black Label Zero das meistverkaufte Büropapier von Canon in ganz Europa, was die steigende

Nachfrage nach nachhaltigen Büropapieren zeigt. Das Canon Zero Sortiment unterstützt die nachhaltige

Forstwirtschaft, minimiert den CO2-Fußabdruck, reduziert Energieverbrauch und fördert das Recycling von

Materialien.



Red Label Zero FSC und Recycled White Zero FSC sind beide ab sofort über die nationalen Canon

Vertriebsorganisationen, Reseller oder den Canon Papiershop erhältlich.



Weiterführende Broschüre unter: https://tinyurl.com/4vnev4ff



