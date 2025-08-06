Canon bringt neue Kompakte und preisgünstige PIXMA-Drucker auf den Markt

Canon stellt drei ultrakompakte 3-in-1-Multifunktionssysteme vor, die mit Geschwindigkeit, Komfort und nahtloser Smartphone-Konnektivität überzeugen. Die neuen PIXMA Multifunktionssysteme TS7550i (mit 35-Blatt-ADF und OLED-Display), TS6550i (mit OLED-Display) und TS4150i wurden für das moderne, vernetzte Leben entwickelt. Diese drei neuen Modelle sind auch für den PIXMA Print Plan qualifiziert, mit dem Anwender effizient und kostengünstig ihren Druckbedarf verwalten können.

Mit einer Breite von nur ca. 374 mm sind die drei neuen Modelle ideal bei eingeschränktem Platzangebot und fügen sich mit ihrem minimalistischen, modernen Look nahtlos in jede Umgebung ein. Diese Multifunktionssysteme bieten Leistung und Präzision ohne großen Platzbedarf und eignen sich daher für eine Vielzahl an Anwendungen, wie bspw. im Homeoffice, für Schularbeiten oder um Fotoprints vom Handy aus zu drucken.

Mit längeren Druckköpfen und einem verbesserten Druckwerk sorgen sie für beeindruckendes Tempo und einen überraschend schnellen Druck der ersten Seite (FPOT – First Print Out Time).

Erstklassige Produktivität und Qualität

Die neuen Multifunktionssysteme sind so konzipiert, dass sie auch in Workflows mit hoher Produktivität überzeugen. Sie bieten beeindruckende Druckgeschwindigkeiten von 14 ISO-Seiten/Min. (Schwarzweiß) und 9 ISO-Seiten/Min. (Farbe)1, gepaart mit einem schnellen Druck der ersten Seite (FPOT) von nur ca. 7,5 Sekunden in Schwarzweiß und 9,5 Sekunden in Farbe2. Die verbesserten Druckköpfe verfügen über mehr Düsen für eine größere Abdeckung und Präzision, damit sich auch höhere Auflagen effizient produzieren lassen. In Kombination mit der schnellen Kopiergeschwindigkeit sind diese Multifunktionssysteme auf maximale Produktivität und minimale Wartezeit ausgelegt.

Außergewöhnliche Druckschärfe

Diese Multifunktionssysteme überzeugen mit Ausdrucken in professioneller Qualität – mit gestochen scharfem Text und präziser Schärfe im Detail. Eine neue schwarze Pigmenttinte sorgt für maximale Schärfe im Text, während eine optimierte Positionierung der Tintentröpfchen und die Technologie zur Glättung von Kanten die Druckgenauigkeit und -klarheit insgesamt verbessern. Wenn im Privathaushalt oder Unternehmen Präzision benötigt wird, ermöglicht ein spezieller Barcode-Druckmodus den hochwertigen Druck von Barcodes und kleinen QR-Codes. Das ist ideal für Etiketten, das Belegwesen und viele Anwendungen im Bereich der Logistik.

Das Handy wird zum Fotolabor

Kreative genießen den mühelosen randlosen Fotodruck im kompakten quadratischen Format 13 x 13 cm bis hin zum beeindruckenden A4-Format. Ein randloser Fotodruck im Format 10 x 15 cm erfolgt in nur 39 Sekunden3. Das fortschrittliche Canon Drucksystem mit farbstoffbasierten Tinten sorgt dafür, dass die Drucke hell und lebendig wirken und der Bildwirkung auf dem Display des Handys sehr nahekommen.

Konnektivität für Mobilgeräte und super vernetzt

Die Multifunktionssysteme PIXMA TS7550i, TS6550i und TS4150i sind für den vernetzten Lifestyle von heute konzipiert und ermöglichen per WLAN das Drucken und Scannen von praktisch überall aus. Mit der Canon PRINT App kann ganz einfach per Mobilgerät gedruckt werden. Zudem lässt sich darüber der Status des Multifunktionssystems prüfen, es lassen sich Wartungsarbeiten durchführen und man kann den Tintenstand kontrollieren. Die Multifunktionssysteme unterstützen auch Apple AirPrint und Mopria® für Android. Das ermöglicht den schnellen Druck ohne Installation weiterer Software. Mit der integrierten Cloud-Konnektivität der Canon PRINT App kann direkt von Diensten wie Google Drive, Dropbox und OneDrive gedruckt und gescannt werden. Über eine direkte Verbindung per QR-Code vom Display (nur TS7550i und TS6550i) gelingt der spontane Druck ganz schnell und einfach: Den Code mit dem Mobilgerät scannen und die kabellose Verbindung steht. Diese Multifunktionssysteme sind auf unkomplizierte Leistung ausgelegt und machen den täglichen Druck einfacher und effizienter.

Das Dual-Band-WLAN (2,4 GHz und 5 GHz) sorgt für eine stabile Verbindung und unterdrückt Störungen durch andere Geräte im näheren Umfeld.

Benutzerfreundliches, stressfreies Scannen und Drucken

PIXMA TS7550i und TS6550i verfügen über ein intuitiv bedienbares 3,6 cm (1,42-Zoll) große OLED-Monochrom-Display, das mit heller, klarer und leichter Lesbarkeit überzeugt. Mit der innovativen 1-Klick-Kopie lassen sich ganz schnell Kopien per Tastendruck erstellen – ganz ohne Einrichtung und Aufwand. Diese Multifunktionssysteme haben eine unkomplizierte Frontbedienung. Das ermöglicht das Einlegen von Papier, das Abrufen von Druckdaten und die Bedienung ganz einfach von vorn aus – ideal für Arbeitsplätze mit eingeschränktem Platzangebot. Die vordere Kassette für 100 Blatt Normalpapier oder bis zu 20 Blatt Fotopapier und der automatische Duplexdruck auf A4 sorgen für zusätzlichen Komfort und Effizienz.

Immer druckbereit mit dem Print Plan Abo-Service

Die neuen Multifunktionssysteme sind auch für den Druckabonnement-Service PIXMA Print Plan geeignet. Man kann zwischen mehreren flexiblen Monatstarifen wählen, die sich nach der Anzahl der gedruckten Seiten richten und automatisch die passende Tinte direkt nach Hause liefern, sobald diese zur Neige geht. Der exklusiv für ausgewählte PIXMA Drucksysteme erhältliche Plan lässt sich an die individuelle Nutzung anpassen, wobei das Seitenkontingent bei Bedarf angepasst werden kann – eine flexible und kosteneffiziente Lösung für das Tintenmanagement.

https://www.canon.de/printers/pixma-inkjet-printers