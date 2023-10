Canon Inspiration Days 2023 erfolgreich abgeschlossen

Am vergangenen Donnerstag fand die diesjährige Tour der Kundenveranstaltungen für den Bereich Digital Printing & Solutions von Canon Deutschland in Krefeld ihren krönenden Abschluss. Sieben Städte hatten auf dem Programm gestanden, um mit dem persönlichen Networking nah am Kunden einmal mehr zu verdeutlichen, wie wichtig die Pflege einer verlässlichen Partnerschaft ist. Auch hiermit unterstreicht Canon den Anspruch, mit dem Motto „Excellence in Quality“ nicht nur Hard- und Software auf höchstem Niveau zu liefern. Auch die Qualität der Kundenbeziehungen und der Qualitätsanspruch des Service stehen bei Canon an oberster Stelle.

Im Fokus der Eventreihe, die Gäste an sieben außergewöhnlichen Locations willkommen hieß, standen neben Inspirationen für neues Business auch der Gedankenaustausch zu den Möglichkeiten für strategische Partnerschaften. Dafür bietet nicht nur das umfassendste Portfolio der Branche Wachstumspotential. Auch die digitalen Tools, die Canon eigens für seine Partner zur Verfügung stellt, sind Unterstützung für den Ausbau der Geschäftsfelder. Mit der Start-Veranstaltung am 7.9. in Dresden nahm die Tour ihren Anfang, es folgten die Standorte Region Frankfurt, Stuttgart, München, Berlin, Hamburg und zu guter Letzt Krefeld, wo sich das Headquarter Canons in Deutschland befindet.

Canon Tour vom 7.9. bis 19.10. durch Deutschland

Neben der Vorstellung der neuesten Lösungen aus dem Hause Canon – Hardware und Software, Information Management, Cloud-Applikationen, Sicherheitslösungen – ging es auch um den Blick auf andere zukunftsweisende Trends. Für den Inspirationsvortrag in Dresden, München, Berlin und Hamburg konnte Nick Sohnemann, Co-Founder bei Future Candy, einer weltweit agierenden Innovationsagentur aus Hamburg, gewonnen werden. Mit „Fly me to the moonshot“ wurde er visionär und gleichzeitig unterhaltsam. In Dreieich, Fellbach und Krefeld inspirierte Katharina Aguilar, Managing Director bei 7Places & Co-Founder UpVisit, die Gäste mit ihrem Vortrag „Eine Reise in die strahlende Zukunft “.

Jan Pilhar Executive Director bei IBM iX, Customer Experience, Digital Strategy und sein Kollege Armin Leopold Noack, Senior Director Digital Marketing Strategy sprachen zum Thema: „Next Level Customer Experience: Wie man Kunden heute begeistert und bindet“. Im Zeitalter digitaler Werbefluten überzeugte er die Teilnehmenden mit einem Blick auf intelligente und zielführende Ideen.

Zum Thema Sicherheit kam Ronny Globisch, Senior Sales Engineer bei Sophos zu Wort. Das weltweit operierende Unternehmen Sophos mit Deutschlandsitz in Wiesbaden gilt als marktführend in Sachen Cybersecurity. Vor dem Hintergrund aktueller Hackerinitiativen lieferte auch dieser Beitrag wichtige Insights und Lösungen. Insights gab es auch zu den Kernthemen, bei denen sich Canon als führend positioniert: Sicherheit, Produktivität, Innovation und Nachhaltigkeit. Zu allen Themen konnten sich die Gäste je nach Schwerpunkt und Interessenslage informieren. Die Fotosparte Canons war ebenfalls mit von der Partie und bot die Möglichkeit, professionelle Portraitbilder erstellen zu lassen. Diese und auch mitgebrachte Fotodateien konnten sich Gäste vor Ort auch im Format bis A1 in höchster Fotoqualität ausdrucken lassen. Ein weiteres Highlight: An jedem Standort wurde ein Großformatdrucker Canon imagePROGRAF TC-20 unter den Gästen verlost.

Partner und Gäste aus den unterschiedlichsten Branchen zeigten sich begeistert vom Programm: Günther Scherzer, Wohnungsgenossenschaft Aufbau Dresden eG konstatiert: „Die Trucktour im letzten Jahr war bereits ein Highlight – die diesjährigen Inspiration Days konnten das noch einmal toppen!“ Und Ansgar Behr, MVZ Mitteldeutscher Praxisverbund Humangenetik GmbH ergänzt: „Die Canon Inspiration Days haben mir einige interessante Ideen gegeben, den Umgang mit IT noch etwas mutiger anzugehen. Innovationen sind heute verfügbar und warten nur darauf eingesetzt zu werden!“

Patrick Bischoff, Director Marketing & Strategy bei Canon Deutschland, hat mit seinem Team wieder einmal Kunden und Partner gleichermaßen begeistert und – dem Motto der Veranstaltung entsprechend – inspiriert: „Es ist unser Anspruch, Partnern und Kunden das Beste zu bieten. Nicht nur enorm langlebige, zuverlässige und damit die nachhaltigsten Produkte unserer Branche, sondern auch first in class Beratung und Inspiration. Wir müssen Zukunftsszenarien kreativ begegnen und uns intensiv darüber austauschen, wie wir Mehrwert für alle generieren können. Und zwar sicher, produktiv, innovativ und nachhaltig, getreu dem Motto „Excellence in Quality“. Diesen Schwerpunkt setzen wir mit unserer Veranstaltungsreihe immer wieder neu.“

