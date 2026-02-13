Canon ist offizieller Supplier der 76. internationalen Filmfestspiele Berlin

Seit über 20 Jahren unterstützt Canon die Berlinale mit professioneller Imaging-Technologie und technischer Expertise bei der visuellen Dokumentation des Festivals.

Mit der Eröffnung der 76. Internationalen Filmfestspiele Berlin beginnt eines der international bedeutendsten Filmfestivals. Canon begleitet die Berlinale auch 2026 als Offizieller Supplier und trägt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit professioneller Imaging-Technologie zur visuellen Dokumentation des Festivals bei.

Während der gesamten Veranstaltung arbeiten Festivalfotografen mit Canon Kameras und Objektiven, um die prägenden Momente des Festivals festzuhalten – auf dem roten Teppich, bei Premieren und in Begegnungen hinter den Kulissen. So entstehen Bildwelten, die das Festival weit über Berlin hinaus sichtbar machen.

Ein Canon imagePROGRAF Großformat-Drucksystem ermöglicht zudem die Produktion der offiziellen Star-Porträts direkt vor Ort. Die hochwertigen Prints entstehen während des Festivals und sind fester Bestandteil der visuellen Präsenz der Berlinale.

Im Berlinale Pressezentrum bietet Canon akkreditierten Pressefotografen darüber hinaus einen Clean & Check Service an. Der technische Support stellt sicher, dass das Equipment während der gesamten Veranstaltung zuverlässig funktioniert und Medienschaffende sich auf ihre journalistische Arbeit konzentrieren können.

„Internationale Filmfestivals leben von starken Bildern. Sie dokumentieren nicht nur Ereignisse, sondern prägen Wahrnehmung. Wir freuen uns, die Berlinale erneut mit unserer Imaging-Kompetenz zu begleiten und dazu beizutragen, diese besonderen Momente für ein weltweites Publikum sichtbar zu machen“, sagt Michael Willenborg, Country Director der Imaging Technologies & Communications Group DACH.

Mit der Unterstützung der Internationalen Filmfestspiele Berlin unterstreicht Canon sein langfristiges Engagement im Bereich der professionellen Bild- und Filmproduktion sowie für die Dokumentation kultureller Ereignisse von internationaler Bedeutung.

