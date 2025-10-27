Canon Mastercraft Day in Krefeld: Exzellenz im professionellen Fotodruck

Im Headquarter von Canon Deutschland drehte sich am 21. Oktober alles um die Kunst des perfekten Drucks: Beim Canon Mastercraft Day kamen Canon Graphic Arts Druckpartner, Software- und Papier-Hersteller sowie professionelle Fotografen zusammen, um die Faszination und die technische Exzellenz hinter dem zertifizierten Canon Mastercraft-Druckworkflow zu erleben.

Inspiration durch Perfektion: Clive Booth präsentiert „The Silence After Applause“

Ein Höhepunkt des Tages war der Vortrag von Canon Ambassador Clive Booth, der sein international beachtetes Fotoprojekt The Silence After Applause vorstellte – eine Hommage an die Tänzerinnen und Tänzer des Birmingham Royal Ballet. Seine großformatigen Fine-Art-Prints, gedruckt im Mastercraft-zertifizierten Workflow auf Systemen der Canon imagePROGRAF PRO Serie, wurden vor Ort ausgestellt und zeigten eindrucksvoll, wie durch präzises Farbmanagement, zertifizierte Medien und höchste Druckqualität eine neue Dimension visueller Erzählkunst entsteht.

Technik, Qualität und Leidenschaft vereint

Neben Booths künstlerischem Beitrag erlebten die Gäste praxisnahe Workshops und Live-Demonstrationen, in denen Canon Experten den zertifizierten Mastercraft-Druckworkflow

präsentierten – von der Aufnahme im RAW-Format mit Canon EOS Kameras über die Bearbeitung in Digital Photo Professional bis hin zum finalen Fine-Art-Print.

Wie Canon die Initiative selbst versteht, brachte Patrick Bischoff, Director Marketing & Strategy bei Canon Deutschland, auf den Punkt:

„Mit Mastercraft haben wir eine neue Qualitätsebene im professionellen Fotodruck geschaffen. Sie steht für das perfekte Zusammenspiel von Canon Technologie, zertifizierten Medien und der Expertise unserer Partner – und damit für Ausdrucke, die das Potenzial der Fotografie vollständig entfalten.“

Hajo Soldan, Director Partner Channel DP&S bei Canon Deutschland, der das Event eröffnete, ergänzte:

„Mastercraft ist mehr als ein Qualitätsversprechen – es ist eine Haltung. Sie vereint Handwerk, Leidenschaft und Präzision und macht sichtbar, was gedruckte Bilder leisten können: Emotionen bewahren, Geschichten erzählen und bleibende Werte schaffen.“



Mastercraft als Gütesiegel für Exzellenz

Die Initiative Canon Mastercraft zertifiziert professionelle Druckdienstleister und Fotografen, die nach dem anspruchsvollen Canon Workflow arbeiten. Das Mastercraft-Logo steht für höchste Standards im Fine-Art-Druck, dem perfekten Zusammenspiel aus der neuesten Generation der imagePROGRAF PRO-Systeme, zertifizierten Medien der Papiermanufakturen Hahnemühle und Canson sowie den Software-Herstellern Mirage von DINAX und PosterJet. Canon setzt mit der Mastercraft-Zertifizierung einen neuen Marktstandard, für Ausdrucke, die kompromisslose Qualität, Präzision und Leidenschaft vereinen.

Ab November können sich Druckdienstleister und Fotografen nach dem neuen Standard zertifizieren lassen und bei ihren Endkunden mit dem Mastercraft-Logo für höchste Qualität werben.



https://www.canon-europe.com/business/solutions/mastercraft/