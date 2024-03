Canon OnAIR geht in eine neue Runde: Markenversprechen „Excellence in Quality“

Das kostenlose Webinar Canon OnAIR geht in seine fünfte Runde. Seit ihrem Start im Jahr 2020 hat sich die Online-Serie zu einer anerkannten Plattform für Wissensmanagement rund um Officekommunikation mit multifunktionalen Druck- und Scan-Systemen, Cloudlösungen und Dokumentenmanagement sowie den Produktionsdruck entwickelt. Am 21. März startet die diesjährige Webinar-Serie, bei der deutlich wird, womit Canon den Unterschied macht: „Excellence in Quality“.

Am 21. März 2024, 10:00 Uhr, geht Canon mit einer neuen Serie von OnAIR-Webinaren live, die schon in den vergangenen Jahren viel Zuspruch von Partnern und Endkunden erfahren haben. Hier wird in 45 Minuten der Fokus auf wichtige Geschäftsbereiche, Neuvorstellungen und Konzepte gelegt. Als Anbieter einer breiten Palette an Lösungen für die Büroumgebung und den Produktionsdruck schafft Canon so außerhalb von Live-Events die Möglichkeit zum Informations- und Wissensaustausch rund um das Drucken zur Kommunikation und das Drucken als Geschäftsmodell.

In diesem Jahr steht die Serie unter der Überschrift „Excellence in Quality“. Das Markenversprechen Canons fußt auf vier thematischen Säulen, zu denen es jeweils eine OnAIR-Session geben wird. Zum Starttermin gibt es einen ersten Überblick.

www.canon.de/business/insights/events/webinar-excellence-in-quality/

Nachhaltigkeit – 24. April, 10:00 Uhr

Verschiedene NGOs und Marktforschungsunternehmen haben die Nachhaltigkeitsaspekte Canons geprüft und stufen die Maßnahmen als vorbildlich ein. Der Sustainability Leaders’ Report 2023 von Quocirca und der IDC-Report über das Worldwide Sustainability Programme and Services Hardcopy 2023 Vendor Assessment weisen Canon als marktführend aus. Mit dem Gastredner Alexander Krämer geht es in diesem Webinar darum, warum exzellente Qualität eine Voraussetzung für nachhaltige und langlebige Produkte ist: www.canon.de/business/insights/events/webinar-sustainability/

Sicherheit – 20. Juni, 10:00 Uhr

In der digitalen Welt sind Sicherheitsanforderungen komplexer denn je. Höchste Sicherheitsstandards in Produkten und Lösungen sind daher ein absolutes Muss.

Hier erklären wir, wie Sicherheitsrisiken minimiert und ein hohes Schutzniveau gewährleistet wird: nämlich als Standard des Lieferumfangs der Canon Produkte. Von innovativer Hardware mit ausgefeiltem Schutz bis hin zur strikten Umsetzung der DSGVO-Prämissen hat Canon das Beste im Programm. Konkrete Details dazu im Webinar am 20. Juni.

www.canon.de/business/insights/events/webinar-security/

Produktivität – 22. August, 10:00 Uhr

Maximale Effizienz, Automatisierung und Wirksamkeit von Prozessen rund um Office- und Produktionsdruck sind Faktoren, die auch vor dem Hintergrund von Fachkräftemangel von Bedeutung sind. Canon zeigt am 22. August auf, wie professionelle Unterstützung konkret aussieht, um in hybriden Arbeitsumgebungen Workflow-Optimierung durch abgestimmte Produkte und Dienstleistungen zu erreichen.

www.canon.de/business/insights/events/webinar-productivity/

Innovation – 24. Oktober, 10:00 Uhr

Innovationen sind der Motor des Fortschritts. Jährlich investiert Canon acht Prozent des globalen Umsatzes in Forschung und Entwicklung. 80 Jahre Erfahrung und Erfinder-Spirit sorgen in diversen Rankings für beste Platzierungen Canons als führendes Technologieunternehmen. Wie Partner und Kunden davon profitieren, ist Thema des Webinars am 24. Oktober.

www.canon.de/business/insights/events/webinar-innovation/

Patrick Bischoff, Marketingdirektor für den Bereich Digital Printing & Solutions bei Canon Deutschland hat die Serie mit seinem Team ins Leben gerufen: „Unser Leistungsversprechen ist ‚Excellence in Quality‘. Das ist ein Versprechen, das nicht nur für unsere Produkte und Lösungen gilt, sondern auch für die Marketingunterstützung und Beratung, die Kunden und Partner von uns erwarten dürfen. Hinter ‚Excellence in Quality‘ steckt eine Haltung, die eng mit unserer Unternehmensphilosophie verbunden ist. Alles, was wir machen, muss höchsten Anforderungen gerecht werden. Wir wollen nicht nur heute mit unseren Produkten und Services überzeugen, sondern auch noch morgen und übermorgen.“

www.canon.de/about_us/