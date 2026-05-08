Canon präsentiert auf der FESPA 2026 „The Power to Move“ im Großformatdruck

Canon zeigt live am Stand neueste Großformattechnologien und skalierbare Produktionskonzepte für Visual Communication und Packaging.

Auf der FESPA Global Print Expo 2026 (19.–22. Mai 2026, Barcelona, Stand 2 E20) zeigt Canon, wie leistungsfähige Großformat Produktionssysteme und ein konsequent kundenorientierter Ansatz zusammenwirken, um aufmerksamkeitsstarke Druckanwendungen zu realisieren, die Räume prägen, Zielgruppen wirkungsvoll ansprechen und neue Geschäftsfelder eröffnen. Unter dem Motto „Move your World“ rückt Canon das wirtschaftliche Potenzial in den Fokus, das spezialisierte Druckdienstleister mit innovativen Druckanwendungen erschließen können.

In einer visuell und sensorisch gestalteten Galerie werden direkt am Stand konkrete Praxisbeispiele aus den Bereichen Retail, Interior Décor, Point of Sale (POS), Wellpappe und Verpackung präsentiert. Besucher erleben Live‑Produktionen sowie haptische Exponate und haben die Möglichkeit zum direkten Austausch mit Canon Experten. Alle Anwendungen wurden auf dem Canon Portfolio für den Großformatdruck realisiert, darunter Arizona-Flachbettsysteme, Colorado-Rollendurcksysteme mit UVgel Technologie sowie imagePROGRAF-Drucker.

Europapremiere der Colorado XL-Serie

Canon stellt mit der Colorado XL‑Serie erstmals seine neueste Großformatdruckplattform mit einer Druckbreite von 3,4 Metern auf einer europäischen Fachmesse vor. Während der gesamten Messe demonstriert das System seine Vielseitigkeit und hohe Produktivität durch die Live‑Produktion unterschiedlichster Anwendungen auf flexiblen und starren Medien.

Von Beschilderung und Interior‑Anwendungen über Point‑of‑Sale‑Materialien bis hin zu Verpackungen überträgt die Colorado XL‑Serie die bewährten Vorteile der UVgel‑Technologie auf ein erweitertes Großformat‑Anwendungsspektrum. Druckdienstleister erhalten damit eine hohe Anwendungs‑ und Medienflexibilität, um ein breites Spektrum an Kundenanforderungen abzudecken.

Flexibilität durch starke Partnerschaften

Ein zentraler Bestandteil des Canon Messeauftritts sind enge, leistungsfähige Kooperationen mit Technologie‑ und Medienpartnern, die sich sowohl im Standkonzept als auch in der Platzierung der Systeme auf dem Messegelände widerspiegeln.

Zwischen den Ständen von Canon und Fotoba ist die preisgekrönte Colorado M‑Serie als UVgel Wallpaper Factory im Einsatz. Die vollautomatisierte Konfiguration produziert live unterschiedliche Anwendungen – von personalisierten Tapeten bis hin zu Geschenkpapier – und verdeutlicht das kommerzielle Potenzial massenindividualisierter Anwendungen. Kernstück der Lösung ist das Colorado M5W Rollendrucksystem, kombiniert mit Fotoba Jumbo‑Rollenzuführung, Schneide‑ und Wickeleinheit.

Die globale Nachfrage nach individualisierten Verpackungen und Wandbekleidungen wächst kontinuierlich. Mit der UVgel Wallpaper Factory eröffnet Canon vielseitige Anwendungsmöglichkeiten von klassischen Tapeten und Wandbildern bis hin zu personalisierten Kleinauflagen für Dekor‑ und Verpackungslösungen.

Direkt gegenüber, am Stand 2‑E15, demonstriert der Canon Partner Neolt Factory die kürzlich eingeführte UVgel Poster Factory. Die hochautomatisierte On‑Demand‑Lösung produziert vor Ort eine Vielzahl von Postern mit Barcelona‑Motiven.

Canon AI Tactile Studio

Im „AI Tactile Studio“ bieten Canon Experten im Rahmen der Messe mehrere Sessions an und zeigen in persönlichen 1‑zu‑1‑Demonstrationen, wie ein einfacher Workflow kreative Freiheit ermöglicht und die Umsetzung individueller, haptischer Druckanwendungen mit aktuellen Canon Technologien ermöglicht.

Workflow-Lösungen für effiziente Produktion

Alle Druckdemonstrationen werden durch die PRISMA XL Suite unterstützt. Die offene, modulare Workflow‑Plattform lässt sich nahtlos in bestehende Systemlandschaften integrieren und hilft Druckdienstleistern dabei, komplexe Jobs reproduzierbar und fehlerfrei von der Datenaufbereitung über den Druck bis zur Auslieferung umzusetzen.

Ergänzt wird das Angebot durch Software‑Partner wie OneVision und ONYX, die zeigen, wie offene, nicht-proprietäre Workflow‑Ansätze die betriebliche Flexibilität und Wirtschaftlichkeit steigern können.

Darüber hinaus präsentiert Canon Imaging Supplies ein breites Portfolio an Großformatmedien für visuelle Kommunikation von Beschilderung und Postern über Wandverkleidungen und Textilien bis hin zu Backlit‑Anwendungen, einschließlich PVC‑freier Medien.

„Der Großformatdruck entwickelt sich zunehmend zu einem strategischen Produktionsfaktor – insbesondere dort, wo Produktivität, Automatisierung und Anwendungsvielfalt zusammenkommen. Entscheidend ist heute die Fähigkeit, Technologien skalierbar einzusetzen und Investitionen klar am Geschäftsnutzen auszurichten. Auf der FESPA 2026 zeigen wir, wie Druckdienstleister und Verpackungshersteller mit integrierten Produktionskonzepten neue Geschäftspotenziale erschließen und ihre Wettbewerbsfähigkeit gezielt stärken können.“

Patrick Bischoff, Director Marketing & Strategy bei Canon Deutschland

Canon auf der „Corrugated 2026“

Canon ist zudem Goldsponsor der parallel stattfindenden Messe Corrugated 2026 (Stand 3/B150a). Dort informieren Canon Experten über Lösungen für den Wellpappenmarkt, darunter:

corrPRESS iB17 – Canons digitales Wellpappendrucksystem der nächsten Generation mit wasserbasierten Tinten, 1.200‑dpi‑Druckköpfen, bis zu 8.000 m²/h Produktionsleistung und Unterstützung indirekter Lebensmittelkonformität.

Lösungen für Prototypen, Mock‑ups und sehr kleine Auflagen, unter anderem mit Arizona-Flachbettsystemen und der UVgel Packaging Factory.

www.canon.de