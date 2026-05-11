Canon startet Sommer-Promotion für Kameras und Objektive

Unter dem Motto „Fang den Sommer ein“ bietet Canon bis zu 700 Euro Cashback auf ausgewählte Foto- und Videoprodukte.

Canon startet im Mai eine zeitlich befristete Cashback-Promotion für ausgewählte Kameras, Objektive und Videokameras. Im Aktionszeitraum vom 11. Mai bis 12. Juli 2026 erhalten Kunden beim Kauf eines entsprechenden Produkts eine Rückerstattung von bis zu 700 Euro.

Unter dem Motto „Fang den Sommer ein“ stellt Canon Kamera- und Videoequipment in den Fokus, das vom spontanen Schnappschuss bis zur anspruchsvollen Produktion reicht – ob auf Reisen, bei Outdoor-Aktivitäten, Hochzeiten, Sportereignissen oder bei kreativen Video-Projekten für Social Media und professionelle Anwendungen.

Die Aktion umfasst zentrale Produktkategorien im Consumer-Imaging-Segment und richtet sich an Anwender, die ihre Foto- und Videoausrüstung gezielt erweitern oder erneuern möchten.

Die Auszahlung der Rückerstattung erfolgt nach erfolgreicher Registrierung.

Weitere Informationen zu den Aktionsprodukten, zum Ablauf sowie zu den Teilnahmebedingungen sind online verfügbar unter:

www.canon.de/cashback