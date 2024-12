Canon stellt den PIXMA G3590 MegaTank und den PIXMA PRO-200S vor

Canon kündigt zwei neue Modelle aus dem Druckerbereich an. Der PIXMA G3590 MegaTank ist ein neues 3-in-1-Multifunktionssystem mit Farbdisplay und Duplexdruck, das sich für das Homeoffice eignet und durch nachfüllbare Tintentanks besonders kosteneffizient ist. Die zweite Neuheit, der PIXMA PRO-200S, richtet sich an alle, die ihre Fotos hochwertig und bis in A3+ ausdrucken wollen. Beide Modelle sind ab Ende Januar 2025 verfügbar zu einem UVP von 429,00€ für den PIXMA G3590 und 549,00€ für den PIXMA PRO-200S.

PIXMA G3590 MegaTank – Allrounder für zuhause

Der PIXMA G3590 MegaTank ist ein schnelles, hochwertiges und kosteneffizientes 3-in-1-Multifunktionssystem mit Farbdisplay und Duplexdruck für produktive Studenten, Familien und das Homeoffice und ergänzt die Reihe der MegaTank-Drucker.

Das ausklappbare 6,7 cm (2,7 Zoll) LC-Display mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche, ermöglicht eine einfache Bedienung.

Dank der nachfüllbaren Tintentanks mit hoher Kapazität lassen sich über die gesamte Lebensdauer des Druckers erhebliche Einsparungen erzielen. Eine Flasche Schwarztinte reicht zum Drucken von bis zu 6.0001 ISO-Seiten in Schwarzweiß (7.600 im Sparsam-Modus2) und ein komplettes Set von Tintenflaschen für bis zu 7.700 ISO-Seiten in Farbe (8.100 im Sparsam-Modus²). Sowohl Dokumente als auch Fotos sehen dank der schwarzen Pigmenttinte und der farbstoffbasierten Tinten besonders hochwertig aus. Mit Druckgeschwindigkeiten von 11,0 ISO-Seiten/Minute (Schwarzweiß) und 6,0 ISO-Seiten/Minute (Farbe) sowie automatischem Duplexdruck sind die Drucke schnell zur Hand. Dank der MegaTank Tinten-Technologie von Canon lässt sich auch die Wartung der Drucker dieser Serie ganz einfach durchführen. Die Tintenflaschen haben je nach Farbe eine individuelle Anschlussform. Die austauschbare Wartungskassette lässt sich ganz einfach selbst wechseln. Auch die Druckköpfe lassen sich einfach im Bedarfsfall ersetzen.

Die WLAN-Konnektivität und die Unterstützung für Cloud Link (jetzt noch schneller ohne die Notwendigkeit eines Logins), die Canon PRINT App, Apple AirPrint und mehr, ermöglicht das Drucken von verschiedenen Geräten. Das Scannen auf einem Smartphone erfolgt schnell mit einem einfachen QR-Code.

PIXMA PRO-200S – hochwertiger A3+ Fotodrucker für Fotoenthusiasten

Mit dem PIXMA PRO-200S stellt Canon den Nachfolger des beliebten PIXMA PRO-200 vor. Er ist mit einem neuen WLAN-Modul ausgestattet. Durch moderne Verschlüsselungsmethoden wie dem WPA3-Standard und TSL 1.3 Support wird das Drucken noch sicherer. Zudem erhält er eine umweltfreundliche, styroporfreie Verpackung.

Wie auch schon sein Vorgänger eignet sich dieser Drucker für den hochwertigen Druck von Fotos, sogar randlos und auf diversen Medien mit unterschiedlichen Texturen oder Formaten. Papier kann bei dem neuen PIXMA PRO-200S entweder automatisch oder manuell zugeführt werden, da die Schräglagenkorrektur immer für einen geraden Papierweg sorgt – selbst bei Papierlängen von bis zu 99 cm. In seinem kompakten Gehäuse findet sich Platz für acht separate farbstoffbasierte Tinten, mit denen außergewöhnlich tiefe Schwarztöne und leuchtende Farben besonders auf Glanzmedien gedruckt werden können.

www.canon.de