Canon stellt neue Vollformatkamera EOS R6 V und RF‑Power‑Zoom‑Objektiv vor

Die neue Vollformatkamera EOS R6 V und das RF 20–50mm F4 L IS USM PZ mit integriertem Power‑Zoom bieten eine kompakte, leistungsstarke Lösung für handgeführte Video‑ und Fotoaufnahmen mit hohem Anspruch an Workflow und Flexibilität.

Canon stellt zwei neue Produkte für modernes Content Creating vor: die spiegellose Vollformatkamera EOS R6 V für handgeführte Aufnahmen sowie das RF 20‑50mm F4 L IS USM PZ mit integriertem Power-Zoom. Beide Neuentwicklungen sind darauf ausgelegt, kreatives Arbeiten mit hoher Bildqualität einfacher und flexibler zu gestalten – für professionelle ebenso wie für ambitionierte Content Creator.

Das neue Kamera‑Objektiv‑Duo erleichtert die Aufnahme hochwertiger Video‑ und Fotoformate und kombiniert intuitive Bedienung mit moderner Technologie. Dazu zählt unter anderem das erste RF‑Vollformat‑Objektiv mit integriertem Power Zoom, das zusammen mit der kompakten Kamera neue Möglichkeiten für flexibles Storytelling in einem mobilen Setup eröffnet.

EOS R6 V: Eine Kamera, viele Geschichten

Die EOS R6 V erweitert Canons videoorientierte EOS‑V‑Serie um ein Vollformatmodell, das hohe Leistung mit einem kompakten, handgeführten Design verbindet. Als kleinste Vollformatkamera von Canon mit kamerainterner Bildstabilisierung richtet sie sich insbesondere an Solo‑Kreative. Das Gehäuse wiegt 688 Gramm, verfügt über einen ergonomischen Griff, 12 frei belegbare Tasten sowie die vertraute EOS‑Bedienlogik und ist für schnelle, effiziente Workflows ausgelegt.

Die Kamera ermöglicht Aufnahmen in 7K RAW bis 60p, oversampeltes 4K bis 60p, 2K bis 180p sowie hohe Bildraten bis 4K 120p ohne Crop für Zeitlupen. Die 5‑Achsen‑Bildstabilisierung im Gehäuse kompensiert Verwacklungen um bis zu 7,5 Belichtungsstufen1 und sorgt auch bei Bewegung für ruhige Videoaufnahmen und scharfe Fotos.

Mit Open Gate bietet die EOS R6 V zusätzliche Flexibilität in der Postproduktion: Aus einem Clip lassen sich horizontale oder vertikale Formate neu zuschneiden, was Arbeitsprozesse für verschiedene Ausgabekanäle vereinfacht.

Der bewährte Dual Pixel CMOS AF II mit intelligenter Motiverkennung (Menschen, Tiere, Fahrzeuge) sowie Augenerkennung sorgt für präzisen Fokus auch in dynamischen Aufnahmesituationen. Die Funktion „Personenpriorität“ priorisiert bis zu zehn Personen im Autofokus und unterstützt insbesondere Einzelpersonen hinter der Kamera bei sich bewegenden Motiven.

Zu den Bedienelementen zählen ein gut erreichbarer Zoom‑Hebel für kompatible Objektive, darunter das RF 20‑50mm F4 L IS USM PZ, ein dreh‑ und schwenkbarer Monitor, ein separater Aufnahmeknopf an der Vorderseite sowie eine vertikale Stativaufnahme und Benutzeroberfläche für Social‑Media‑Formate.

Neben Kurzformat‑Videos unterstützt die EOS R6 V auch Langzeitaufnahmen für Podcasts, Produktvideos oder persönliche Geschichten. Aktive Kühlung, flexible Dual‑Karten‑Aufzeichnung und Vierkanal-Audioaufnahme bieten dabei zusätzliche Sicherheit und Kontrolle.

Obwohl die EOS R6 V für die Umsetzung detailreicher und dynamischer Videoaufnahmen konzipiert ist, verfügt sie gleichzeitig über fortschrittliche Funktionen für die Fotografie: Sie nimmt 32,5‑Megapixel‑Fotos mit bis zu 40 Bildern pro Sekunde2 im elektronischen Verschluss auf und bietet Pre‑Continuous‑Shooting, das Bilder bereits vor vollständigem Auslösen erfasst. Über den Foto/Videomodus-Schalter lässt sich jederzeit direkt zwischen beiden Aufnahmearten wechseln.

Zusätzlich ermöglicht die USB‑C‑Schnittstelle der EOS R6 V eine Plug‑and‑Play‑Webcam‑Nutzung mit bis zu 4K 60p, Stromversorgung unterwegs und schnellen Datentransfer. Ein vollwertiger HDMI‑Anschluss sowie der Multifunktionsschuh für kompatibles Zubehör ergänzen die Ausstattung.

Leistungsmerkmale der EOS R6 V:

Vollformat‑Video mit cineastischem Anspruch: 7K‑RAW‑Videoaufnahmen bis 60p, oversampeltes 4K bis 60p sowie 4K mit bis zu 120p für Zeitlupensequenzen.

7K‑RAW‑Videoaufnahmen bis 60p, oversampeltes 4K bis 60p sowie 4K mit bis zu 120p für Zeitlupensequenzen. Stabile Handheld‑Aufnahmen: 5‑Achsen‑Bildstabilisierung im Kameragehäuse mit einer Kompensation von bis zu 7,5 Belichtungsstufen1 für ruhige Videos und scharfe Fotos.

5‑Achsen‑Bildstabilisierung im Kameragehäuse mit einer Kompensation von bis zu 7,5 Belichtungsstufen1 für ruhige Videos und scharfe Fotos. Intelligenter Autofokus: Dual Pixel CMOS AF II mit erweiterter Motiverkennung und Augenerkennung für präzise, zuverlässige Fokussierung.

Ausgelegt für Solo‑Produktionen: Kompakte Bauweise (688 g), intuitive Bedienelemente, vertikale Aufnahmeunterstützung und zusätzlicher Aufnahmetaste an der Vorderseite.

Kompakte Bauweise (688 g), intuitive Bedienelemente, vertikale Aufnahmeunterstützung und zusätzlicher Aufnahmetaste an der Vorderseite. Flexible Postproduktion: Open‑Gate‑Aufnahme erlaubt das nachträgliche Zuschneiden verschiedener Seitenverhältnisse (horizontal und vertikal) aus einer einzelnen Aufnahme.

Open‑Gate‑Aufnahme erlaubt das nachträgliche Zuschneiden verschiedener Seitenverhältnisse (horizontal und vertikal) aus einer einzelnen Aufnahme. Geeignet für lange Aufnahmen und Live‑Anwendungen: Aktive Kühlung, vierkanalige Audioaufzeichnung sowie 4K‑UVC‑Streaming bis 60p über USB‑C für hochwertige Webcam‑ und Livestream‑Einsätze.

Aktive Kühlung, vierkanalige Audioaufzeichnung sowie 4K‑UVC‑Streaming bis 60p über USB‑C für hochwertige Webcam‑ und Livestream‑Einsätze. Hybride Leistung für Foto und Video: 32,5‑Megapixel‑Fotos mit bis zu 40 Bildern pro Sekunde2 (elektronischer Verschluss) sowie separater Foto/Videomodus-Schalter.

RF 20–50mm F4 L IS USM PZ – das weltweit erste RF‑Vollformat‑Power‑Zoom‑Objektiv

Canon stellt mit dem RF 20–50mm F4 L IS USM PZ sein erstes RF‑Vollformat‑L‑Objektiv mit integriertem Power‑Zoom vor. Das neue Objektiv ergänzt die EOS R6 V und wurde für hybride Anwendungen entwickelt, bei denen Video‑ und Fotoaufnahmen gleichermaßen im Fokus stehen.

Der Zoomring lässt sich sowohl als gleichmäßig arbeitender Servo‑Zoom für Videoaufnahmen einsetzen als auch als manueller Zoom‑by‑Wire, um bei Foto‑ und Videoaufnahmen präzise Brennweitenanpassungen vorzunehmen. Mit einem gegenüber Standardzooms erweiterten Brennweitenbereich von 20 bis 50 Millimetern bei konstanter Lichtstärke 1:4 bietet das Objektiv vielseitige Einsatzmöglichkeiten – etwa für Vlogging, Innenaufnahmen oder weitwinklige Motive, ohne das Objektiv wechseln zu müssen.

Das RF 20–50mm F4 L IS USM PZ liefert die für die L‑Serie typische Bildqualität. Zum optischen Aufbau gehören UD‑Linsenelemente, Air Sphere Coating (ASC) sowie ein optisch unterdrücktes Fokus-Breathing, wodurch der Bildausschnitt stabil gehalten wird. Mit einem Gewicht von 420 Gramm bietet das Objektiv eine optische Bildstabilisierung von bis zu 6 Stufen3 (bis zu 8 Stufen4 in Kombination mit kamerainterner Stabilisierung), die ruhige handgeführte Aufnahmen unterstützt. Der Nano‑USM‑Autofokus arbeitet schnell, leise und präzise – auch bei Aufnahmen aus kurzer Distanz bis 0,24 Meter.

Die professionelle Ausstattung wird durch Bedienelemente direkt am Objektiv ergänzt. Dazu zählen eine individualisierbare Objektivfunktionstaste, ein manueller Fokusring sowie ein separater Steuerring, über den eine zugewiesene Einstellung unmittelbar angepasst werden kann.

Zentrale Leistungsmerkmale des RF 20–50mm F4 L IS USM PZ:

Integrierter Power‑Zoom: Erstes RF‑Vollformat‑L‑Objektiv mit integriertem Power‑Zoom für gleichmäßige Videoaufnahmen und präzise manuelle Steuerung.

Erstes RF‑Vollformat‑L‑Objektiv mit integriertem Power‑Zoom für gleichmäßige Videoaufnahmen und präzise manuelle Steuerung. Vielseitiger Brennweitenbereich: 20–50 mm Zoom mit konstanter Lichtstärke 1:4 für unterschiedliche Aufnahme­anwendungen.

20–50 mm Zoom mit konstanter Lichtstärke 1:4 für unterschiedliche Aufnahme­anwendungen. L‑Serie-typische Bildqualität: UD‑Elemente, Air Sphere Coating und optische Fokus-Breathing Kompensation für eine stabile, hochwertige Bildwirkung.

UD‑Elemente, Air Sphere Coating und optische Fokus-Breathing Kompensation für eine stabile, hochwertige Bildwirkung. Kompakt und mobil: Leichtes Design mit 420 g für handgeführte Aufnahmen.

Leichtes Design mit 420 g für handgeführte Aufnahmen. Wirksame Bildstabilisierung: Bis zu 6 Stufen3 optische Stabilisierung, bis zu 8 Stufen4 in Kombination mit kamerainterner Stabilisierung.

Schneller, leiser Autofokus: Nano‑USM‑Antrieb für präzise Fokussierung bei Foto‑ und Videoaufnahmen.

Entwickelt für Content Creator

EOS R6 V und RF 20‑50mm F4 L IS USM PZ wurden für die Anforderungen moderner Content‑Produktion entwickelt. Das kompakte System unterstützt mobile Arbeitsweisen und ermöglicht es Kreativen, Video‑ und Fotoinhalte mit hoher Qualität und intuitiver Bedienung umzusetzen.

Weitere Informationen unter:

www.canon.de/cameras/eos-r6v/

www.canon.de/lenses/rf-20-50mm-f4l-is-usm-pz/