Canon wird im neuen Quocirca Bericht für starkes Nachhaltigkeitsengagement ausgezeichnet

Canon wurde im aktuellen Sustainability Leaders Report von Quocirca, einer jährlichen Marktstudie, die Maßnahmen von Druckdienstleistern zur Senkung ihrer CO2-Emissionen bewertet, erneut als Marktführer anerkannt. Im Bericht 2024 wird Canon für seine starke Nachhaltigkeitsvision und -strategie gewürdigt, die darauf abzielt, die Umweltleistung im gesamten Produkt- und Dienstleistungsportfolio zu verbessern.

Quocirca hebt die zahlreichen Initiativen hervor, die Canon zur Förderung der Nachhaltigkeit ergriffen hat. Dazu gehören der Einsatz für wiederaufbereitete und recycelte Produkte, die Nutzung erneuerbarer Energien an den weltweiten Produktionsstandorten und die kontinuierliche Entwicklung immer nachhaltigerer Technologien.

Zu den Initiativen, die dazu beigetragen haben, dass Canon im Bericht von Quocirca als Marktführer gewürdigt wurde, gehören:

Erweitertes Recycling und Wiederaufbereitung

Die Förderung der Kreislaufwirtschaft ist ein wesentlicher Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie von Canon. Produktteile und Hardware werden, wo immer möglich, wiederverwendet. Canon bereitet beispielsweise die führende imageRUNNER ADVANCE ES Serie in einem spezialisierten Werk in Gießen auf, wobei 90% der Materialien im Gerät wiederverwendet werden. Zudem überholt Canon im Rahmen seines Certified Used (CU) Programms Multifunktionsgeräte für den Verkauf in ganz Europa. Das CU Programm garantiert ein hohes Maß an Leistung und Zuverlässigkeit.

Canon hat seit Langem Recycling-Programme etabliert, darunter die globale Initiative zum Recycling von Tonerkartuschen, die seit 1990 läuft und bisher eine Reduktion neuer Ressourcen von etwa 331.000 Tonnen erzielt hat.

Nachhaltiges Design

Canon engagiert sich für ein nachhaltiges Produktdesign mit Fokus auf energieeffiziente und langlebige Geräte. So ist beispielsweise der imageRUNNER ADVANCE DX C3900 Multifunktionsdrucker von Canon mit langlebigeren Teilen ausgestattet und verwendet einen Toner mit niedriger Fixiertemperatur. Dadurch sinkt der Energieverbrauch des Systems, was Stromkosten spart und die Umwelt schont. Ein weiteres Beispiel ist der kürzlich auf den Markt gebrachte Multifunktionsdrucker imageFORCE C7165, der zu 30 Prozent aus recyceltem Kunststoff besteht und mit einer Machine-Learning-Technologie von Canon ausgestattet ist, um Wartungsbedarfe vorherzusagen und den Bedarf an Vor-Ort-Einsätzen zu reduzieren.

Lösungen und Dienstleistungen zur Unterstützung der Nachhaltigkeit

Canon verfügt über ein umfassendes Portfolio an Lösungen und Dienstleistungen zur Förderung der Nachhaltigkeit. Beispielsweise ermöglicht der Climate Project Contribution Service den Kunden, Treibhausgas-Emissionen, die bei Nutzung eines Canon Produkts entstehen, durch Investitionen in Projekte auszugleichen, welche die gleiche Menge an Treibhausgasen an anderer Stelle reduzieren. Der Discovery Assessment Service unterstützt Unternehmen dabei, die Auswirkungen ihrer Druck- und Scan-Infrastruktur zu überprüfen und Bereiche für Verbesserungen zu identifizieren. Die Digital Transformation Services unterstützen Kunden durch eine Vielzahl von Lösungen bei ihren Digitalisierungsprozessen.

Im Quocirca Brand Perception Report 2024 wurde zudem das starke Markenimage von Canon im Bereich Nachhaltigkeit hervorgehoben. Demnach sehen über ein Drittel (38 Prozent) der Befragten Canon als starke Nachhaltigkeitsmarke an.

Patrick Bischoff, Director Marketing & Strategy, Digital Printing & Solutions bei Canon Deutschland, kommentiert: „Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil der Geschäftsstrategie von Canon. Unser Anspruch auf ‘Excellence in Quality’ ist untrennbar mit unserem Engagement für Nachhaltigkeit verbunden. Nur durch die konsequente Einhaltung höchster Qualitätsstandards können wir sowohl ökologische Effizienz als auch soziale Verantwortung stärken. Unsere fortschrittlichen Technologien, einschließlich der Nutzung von Künstlicher Intelligenz, verbessern nicht nur die Produktivität unserer Kunden, sondern tragen auch erheblich zur Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele bei. Indem wir Nachhaltigkeitsaspekte konsequent in unsere Lösungen und Dienstleistungen integrieren, ermöglichen wir unseren Kunden, effizient und umweltbewusst zu agieren. Unsere Erfolge, wie die Auszeichnung mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2025 und die Anerkennung durch ISO 14001, SBTi und das Carbon Disclosure Project, verdeutlichen unser Engagement und die Effektivität unserer Initiativen. Die Auszeichnung im Quocirca-Bericht ist ein weiterer Beleg für unsere Bemühungen und bestärkt uns, unsere Nachhaltigkeitsmaßnahmen weiterhin konsequent zu verfolgen.“

Mehr über die Nachhaltigkeitsstrategie von Canon unter: www.canon.de/sustainability/business/

Weitere Informationen zu Quocirca unter: https://quocirca.com/