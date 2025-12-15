Center Stage der HANNOVER MESSE bietet eindrucksvolles Line-up

Rund 80 Sprecher*innen aus aller Welt stehen auf der Center Stage der HANNOVER MESSE im Rampenlicht. Unter ihnen sind Vordenker*innen, Firmenlenker*innen, Wissenschaftler*innen und Politiker*innen, die mit Mut und Innovationsgeist erfolgreich neue Wege beschreiten und so zur Weiterentwicklung der industriellen Produktion beigetragen.



Auf der HANNOVER MESSE geben sie exklusive Einblicke in ihre Arbeit, vermitteln praxisrelevantes Know-how und bieten eine klare Orientierung, wenn es um die Zukunft der Industrie geht.



Zu den ersten bestätigten Sprecherinnen und Sprechern zählen:



Cedrik Neike, Mitglied des Vorstands der Siemens AG und CEO Digital Industries

Verantwortlich für das Automatisierungs- und Industriesoftwaregeschäft bei Siemens treibt Neike die Verschmelzung von realer und digitaler Welt in der Fertigung voran. Das Team bei Siemens zeigt, wie künstliche Intelligenz bereits heute von der Vision in die industrielle Praxis übergeht – und dabei Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Resilienz spürbar steigert.



Armin Papperger, Vorstandsvorsitzender, Rheinmetall

Verschiebungen in der globalen Sicherheitsordnung stellen die Rüstungsindustrie vor erhebliche Herausforderungen. Technologien wie künstliche Intelligenz, autonome Systeme, Drohnen oder Hyperschallwaffen verändern die Anforderungen in rasantem Tempo. Wie Rheinmetall auf diesen technologischen und geopolitischen Wandel im internationalen Wettbewerb reagiert, erläutert Papperger im Rahmen einer Podiumsdiskussion.



Julie Sweet, Vorstandsvorsitzende, Accenture

Auf der Center Stage spricht Julie Sweet darüber, wie Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe technologische Transformation und organisatorischen Wandel gemeinsam denken müssen, um zukunftsfähig zu bleiben. Für sie ist klar: Der Einsatz von KI, Cloud und Daten schafft nur dann nachhaltigen Mehrwert, wenn er mit einer innovationsoffenen Kultur und gezielter Talententwicklung verknüpft wird.



Amy Webb, Zukunftsforscherin & CEO, Future Today Institute

Webb zählt zu den weltweit einflussreichsten Zukunftsforscher*innen. Sie zeigt auf, wie technologische, wirtschaftliche und geopolitische Trends miteinander verschmelzen – und warum Unternehmen heute in Szenarien statt in linearen Prognosen denken müssen. Auf der Center Stage erläutert sie, welche Rolle künstliche Intelligenz, neue Datenökonomien und globale Risikodynamiken für die Industrie der nächsten Dekade spielen.



Dr. Pablo Erat, Director LightSpray, On AG

Die Schweizer Premium-Sportmarke On steht für eine neue Art des industriellen Denkens, in der sich Produktinnovation zur Plattforminnovation weiterentwickelt. Mit LightSpray treibt Erat eine Fertigungstechnologie voran, die die Produktion von Sportswear radikal vereinfacht: automatisiert statt manuell, digital statt fragmentiert und lokal statt abhängig von globalen Lieferketten. LightSpray zeigt, wie Robotik, Materialwissenschaft und mutiger Innovationsgeist nicht nur Produkte transformieren, sondern ganze Geschäftsmodelle neu definieren.



Weitere Sprecher*innen werden in Kürze bekannt gegeben.

www.hannovermesse.de



