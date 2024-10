Ceyoniq präsentiert nscale eGov auf der KommDIGITALE 2024

Vom 19. bis 21.11.2024 findet die KommDIGITALE in der Bielefelder Stadthallte statt. Die eGovernment-Messe präsentiert Innovationen und exzellente Lösungen für die Digitalisierung in der kommunalen Verwaltung. Die Ceyoniq Technology GmbH stellt dem Fachpublikum auf Stand A6 ihre prämierte E-Akte-Lösung vor: nscale eGov.

Auf der Kongressmesse KommDIGITALE versammeln sich an drei Tagen Aussteller, Fachpublikum und Top-Speaker aus Politik und Wirtschaft, um aktuelle Themen, Trends und Lösungen rund um die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung zu kommunizieren. Dazu werden mehr als 125 Aussteller auf rund 3.000 qm Ausstellungsfläche erwartet und mehr als 80 Workshops, Seminare und Veranstaltungen im DIGITAL-Kongress und Ausstellerforum angeboten. Getragen wird die KommDIGITALE vom DATABUND – dem Verband der mittelständischen IT-Dienstleister und Softwarehersteller für den öffentlichen Sektor e. V.

Die Ceyoniq Technology GmbH – Silberpartner der KommDIGITALE – ist mit einem Stand und zwei Vorträgen zu Projekten mit der Stadt Bielefeld vertreten. Das Softwareunternehmen präsentiert digitale Lösungen wie die E-Akte auf Basis der Informationsplattform nscale eGov, die digitale Signatur mit nscale Sign, Workflows mit nscale PAP und das nscale Invoice Management.

KommDIGITALE Award für exzellente Digitalisierungsprojekte

Auch dieses Jahr wird im Rahmen der KommDIGITALE der DIGITAL-Award verliehen. Damit werden zukunftsweisende Projekte für die Digitalisierung der kommunalen Verwaltung ausgezeichnet. Aus den über 40 eingereichten Projekten hat die Fachjury aus Digitalisierungsexperten aus Wirtschaft und Verwaltung vorab neun Projekte aus drei Kategorien – Städte und Gemeinden unter 100.000 Einwohner, Städte und Gemeinden über 100.000 Einwohner sowie Länder, Ministerien und sonstige Behörden – für den DIGITAL-Award nominiert. Die Projekte der neun Finalisten werden am 19.11.2024 auf der Messe vorgestellt.

Ausgezeichnet: Stadt Bielefeld und nscale eGov

Für ihr digitales Genehmigungsverfahren von (Groß-)Veranstaltungen wurde auch die Stadt Bielefeld mit dem Siegel für ein exzellentes Projekt im DIGITAL-Award 2024 ausgezeichnet. Innerhalb dieses Verfahrens müssen Veranstalter online nur noch einen Erfassungsbogen ausfüllen, anschließend läuft die Genehmigung vollständig digital ab: Die Akten werden automatisiert erstellt und die beteiligten Organisationseinheiten über den Workflow in nscale eGov eingebunden. Die Besonderheit: Auch externe Beteiligte, wie die Polizei, können über Nextcloud direkt in den Genehmigungsprozess integriert werden.

Übrigens: Die Stadt Bielefeld arbeitet schon seit 2018 mit nscale eGov von Ceyoniq Technology. Inzwischen nutzen rund 2.000 Arbeitsplätze in der Bielefelder Stadtverwaltung die E-Akte-Lösung. Mehr über die erfolgreiche Zusammenarbeit erfahren Messebesucher in zwei Kongressbeiträgen der Stadt Bielefeld zu ihrem ausgezeichneten Genehmigungsverfahren (20.11.2024, 11 Uhr) und über Geschäftsgänge in nscale eGov als unverzichtbare Multitools (19.11.2024, 13:30 Uhr).

Weitere Informationen unter: www.kommdigitale.de

Gut zu wissen: Auf der Ausstellerseite können Besucher der Kongressmesse vorab Termine für Fachgespräche mit der Ceyoniq Technology GmbH vereinbaren.

https://ceyoniq.com/