Chaos Envision Beta – Chaos veröffentlicht neues Echtzeit-Montage- und Animationstool für AEC

Chaos veröffentlicht die Public Beta-Version von Chaos Envision, der ersten AEC-Präsentationslösung, die hundertprozentiges Echtzeit-Raytracing, nahtlose CAD-Importe sowie Animation auf Knopfdruck in einer Anwendung vereint. Designer:innen können umfangreiche Szenen zusammenstellen und dabei eine Bibliothek mit vorgefertigten Assets sowie ihre eigenen Design-Dateien verwenden, um schneller als je zuvor beeindruckende Projekte zu gestalten.

“Bei Präsentationen mussten bisher immer schwierige Kompromisse eingegangen werden. Geschwindigkeit ging auf Kosten der Detailtreue, CAD-Designs ließen sich nicht übertragen und große Dateien konnten manchmal gar nicht erst geladen werden“, sagt Phillip Miller, VP Product, Solutions for Artists bei Chaos. „Mit Envision gehören diese Probleme der Vergangenheit an und Designer:innen können endlich ohne Unterbrechungen arbeiten.“

Envision ist eine unabhängige Lösung für die 3D-Montage und -Animation in Echtzeit, die es Designer:innen ermöglicht, ihre Werke auf eine Art und Weise zu animieren und zu präsentieren, die herkömmliche CAD-Produkte überfordert. Anwender:innen können Daten aus Tools wie Rhino oder Revit auf Objekt- oder Szenen-Ebene weiterverarbeiten, was ihnen ein Höchstmaß an Flexibilität bietet, um ihre Visionen auszudrücken. Da die Visualisierungen vollständig mit Raytracing erstellt werden, können Anwender:innen sowohl bei Design- als auch bei Marketingprojekten nun einen Grad an Fotorealismus genießen, der sonst vor allem aus V-Ray bekannt ist.

Umfassende Kompatibilität

Mit Envision können verschiedene 3D-Assets an einem einzigen Ort zusammengebracht werden, sodass Nutzer:innen schnell Szenen zusammenstellen können, die mit Gebäude-, Standort- und wichtigen Materialinformationen gefüllt sind. Da Envision Daten aus allen mit Enscape- oder V-Ray-kompatiblen Anwendungen akzeptiert, müssen sich Designer:innen keine Sorgen über eine besondere Vorbereitung von Szenen oder gar Datenverlust machen. Projekte, die in Design-Programmen oder Enscape aufgesetzt wurden, können nahtlos in Envision übertragen werden, wodurch Beleuchtungen, Materialien und Objekte noch realistischer aussehen.

Nach dem Import der Daten können Designer:innen die Szenen nach ihren eigenen Vorstellungen weiter gestalten und optimieren. Von der Anpassung von Objekten, über die Animation von Menschen, bis hin zum Hinzufügen von Umgebungselementen mittels Chaos Cosmos oder Chaos Scatter – Nutzer:innen können beeindruckende Visualisierungen erstellen, die das Wesen eines Gebäudes oder einer Umgebung auf den Punkt bringen. Während sich die Design-Entwürfe weiterentwickeln, werden die in Envision vorgenommenen Anpassungen auch auf die sich entwickelnden CAD-Objekte übertragen. Das ermöglicht schnelle Iterationen und kann den Design-Teams einen kompletten Neubeginn ersparen.

Animation leicht gemacht

Envision ist darauf ausgelegt, es AEC-Teams so einfach wie möglich zu machen, überzeugende Animationen zu erstellen. Dank der direkten Integration der Chaos anima-Engine können Nutzer:innen im Handumdrehen animierte Personen oder Menschenmengen per Drag-and-drop in ihre Szenen ziehen und ihre Bewegungen durch selbst gezeichnete Pfade steuern. Die Pfad-Tools können auch auf andere Objekte, wie Autos oder Züge, angewandt werden. Für einen noch präziseren cinematischen Look können hierbei sogar Kamerafahrten vorab eingestellt werden, welche die Zuschauer:innen durch die Szene führen.

Envision unterstützt außerdem Varianten-basierte Animation, was dabei hilft, Sonnenstudien, Bauphasen oder Designoptionen darzustellen. Diese Funktionen erlauben es den Visualisierungsteams, ihre eigenen Animationen innerhalb von Minuten zu starten.

Im Rahmen des Launches veröffentlicht Chaos auch zwei Bridge-Exporter für SketchUp und Rhino, eine Revit-Option soll im Jahr 2025 folgen. Diese Exporter basieren auf demselben Code wie die Bridge zwischen V-Ray und Enscape und ermöglichen es Nutzer:innen, Dateien nach Envision zu exportieren, auch ohne Enscape oder V-Ray installiert zu haben.

“Als wir damit angefangen haben, das Chaos-Ökosystem aufzubauen, haben wir uns die Frage gestellt: ‚Was brauchen die meisten Menschen, um erfolgreich zu sein?‘“, so Phillip Miller. „Indem wir häufige Engpässe, wie die Interoperabilität, beseitigen und dazu Asset-Bibliotheken, spezialisierte Renderer, Animationstools und vieles mehr an einem Ort zusammenführen, können wir den Weg hin zu einfacheren Visualisierungen und damit mehr Kreativität freimachen. Und das ist es, was die meisten wollen.“

Die kommerzielle Veröffentlichung von Chaos Envision ist für Anfang 2025 geplant. Hier können sich Interessierte für die Beta-Version anmelden.

https://www.chaos.com