Chaos stärkt Workflow für architektonisches Design und Visualisierung mit neuen Produktupdates

Vor Kurzem hat Chaos sein Angebot für architektonisches Design erweitert und vernetzt Design‑ und Visualisierungs‑Workflows noch enger miteinander – mit fast 20 neuen Funktionen für Beleuchtung, Szenenbefüllung, KI‑Materialien und mehr. Teams können nun einen nahtlosen Ablauf von der ersten Idee bis zur Freigabe innerhalb des Enscape‑Design‑Workflows erreichen und dadurch jede Phase des Designprozesses deutlich beschleunigen.

„Architektinnen und Architekten müssen heute mehr liefern, schneller arbeiten und mit weniger auskommen – und das mitten im Wandel durch KI“, sagt Petr Mitev, VP Product, Solutions for Designers. „Unser durchgängiger Design‑ und Visualisierungs‑Workflow bietet integrierte Lösungen, die Reibungsverluste beseitigen. Von den ersten Momenten in Enscape bis hin zur finalen Präsentation können sich Teams auf das Design konzentrieren, statt Zeit mit der Verwaltung voneinander getrennter Tools zu verlieren.”

Mit dem neuen Release erhalten alle Produkte und Dienste der Collection Verbesserungen, die den gesamten architektonischen Prozess stärken. Da Konzept, Entwurf, Präsentation und Zusammenarbeit enger zusammenspielen, entsteht ein durchgängiger Ablauf, der Projekte zügig voranbringt.

Von Beginn an schneller gestalten

Enscape gehört weltweit zu den einfachsten Wegen, CAD- und BIM-Daten in Echtzeit zu visualisieren und ist für viele der Einstieg in das Chaos-Ökosystem. Neue Funktionen sind:

Asset Brush Placement

3D-Objekte lassen sich nun wie mit einem Pinsel in Szenen einfügen. Das beschleunigt die Gestaltung, liefert sofort sichtbare Ergebnisse und bleibt mit dem BIM-Modell verbunden.

Zentrale Lichtverwaltung

Alle Lichtquellen sind jetzt in einer Liste gebündelt. Verschiedene Beleuchtungsvarianten lassen sich in einer Szene anlegen und ohne Kopien oder Umwege vergleichen und feinjustieren.

KI-Materialgenerator

Reale Fotos werden zu individuellen 3D-Materialien in hoher Auflösung. So entstehen hochwertige Oberflächen für Präsentationen und Experimente direkt im Entwurfsraum.

Einheitliche Assets und Materialien

Objekte und Materialien aus Enscape funktionieren nun nahtlos in Envision. Sämtliche Chaos-Assets wurden für Echtzeit- und High-End-Visualisierung optimiert.

Verbesserte Grasdarstellung

Dichter, natürlicher, besser schattiert.

Neue Chaos-Cosmos-Assets

Über 1.000 neue Vegetations- und Markenobjekte, optimiert für Echtzeit wie High-End und kompatibel mit Envision sowie Enscape.

KI-gestützte Ideenfindung und Entwurfsforschung

Veras hat sich zu einem wichtigen KI-Werkzeug in der Architektur entwickelt. Es setzt auf künstliche Intelligenz, ohne Geometrien zu verfälschen. Wichtige Neuerungen:

Render Engine 7

Das kürzlich veröffentlichte Veras 4 verfügt nun über eine neue KI‑Rendering‑Engine, die von Googles Nano Banana Pro angetrieben wird. Sie erzeugt deutlich sauberere Bilder und reduziert Artefakte. Architekten können so schnellere Iterationen generieren, wenn sie mit SketchUp, Rhino und Revit arbeiten.

Bild als Eingabe

Fotos, Pläne oder Skizzen genügen, um vollständige Szenen ohne umfangreichen Textprompt zu generieren.

Galerie-Modus

Ein Raster zeigt ältere Entwürfe übersichtlich und erleichtert Vergleiche.

Neue Videovoreinstellungen

Zwölf Presets erzeugen flüssige und ausgewogen beleuchtete Animationen in unterschiedlichen filmischen Stilen.

Der einfache Weg vom Entwurf zur Präsentation

Envision verbindet CAD-Daten mit hochwertigen Präsentationen. Die Software bringt fotorealistische Szenen mit komplexen Modellen, Menschenmengen und Animationen auf die nächste Stufe. Neu:

Live-CAD Linking

Envision enthält jetzt Live‑Verknüpfungen zu Revit, SketchUp und Rhino, sodass alle Änderungen automatisch in der ursprünglichen CAD‑Datei widergespiegelt werden.

Kamerabewegungen auf Kino-Niveau

Nutzer können jetzt sanfte, natürliche Kamerafahrten mit präziserer Bewegungssteuerung erstellen, was noch professionellere und bewusst gestaltete Rundgänge ermöglicht.

Verbesserte Animationen

Übergänge und Interpolation wurden spürbar verfeinert.

Präzisere Lichtsteuerung

Lichtstimmungen lassen sich noch gezielter formen.

Neue HDRIs

Über 20 neue Chaos‑Cosmos‑HDRIs erweitern die Umgebungsauswahl und ermöglichen es, realistische Beleuchtung und passende Hintergründe noch schneller einzurichten.

Präsentieren, prüfen und freigeben – schnell

Chaos Cloud ist ein sicherer Dienst für Zusammenarbeit und Rendering, von einfachen Visualisierungen bis hin zu komplexen Animationen. Neu:

Zentrale Review-Funktion

Teams können Entwürfe direkt in der Cloud teilen, diskutieren und verbessern.

3D-Streaming

Szenen lassen sich aus Enscape heraus streamen, ideal für hochwertige Remote-Reviews.

Performanceanalyse schon in frühen Entwurfsphasen

Enscape Impact ermöglicht Teams, die Energieperformance ihres Gebäudes direkt in Enscape zu analysieren und zu optimieren. Damit kann eine Aufgabe von mehreren Tagen auf wenige Minuten reduziert werden. Neu:

Analyse des thermischen Komforts

Wenige Klicks genügen, um Temperatur, Luftfeuchte und Behaglichkeit einzuschätzen.

Performance-Zusammenfassungen

Berichte lassen sich exportieren und mit Entscheider*innen teilen, bevor Fehlentwicklungen teuer werden. Gemeinsam unterstützen diese Tools und Funktionen einen durchgehenden Workflow, in dem Arbeiten mühelos zwischen Tools, Teams und Projektphasen bewegt werden können, ohne sie neu aufbauen, übersetzen oder verlieren zu müssen. Die Produkte lassen sich flexibel kombinieren, damit jedes Team seinen idealen Workflow gestaltet. Weitere Updates erscheinen quartalsweise. Einblicke gibt es im Blog und auf den Social-Media-Kanälen von Chaos.

Preise und Verfügbarkeit

Das ArchDesign-Collection-Update steht allen Nutzern mit Jahreslizenz ab sofort zur Verfügung. Die Collection umfasst Enscape, Veras, Envision, Chaos Cosmos, Chaos Cloud und Enscape Impact. Alle Updates sind während der Laufzeit enthalten. Preise finden sich auf der ArchDesign-Collection-Website.

www.chaos.com