Chaos veröffentlicht kostenlose V-Ray for Blender Community Edition

Chaos stellt aktuell die V-Ray for Blender Community Edition vor und macht damit seinen produktionserprobten 3D-Renderer für alle Blender-Nutzer kostenlos zugänglich. Damit ist die Oscar-prämierte Technologie, die weltweit in VFX und Animationsproduktionen eingesetzt wird, nun noch leichter zugänglich; sowohl für Studierende, als auch für Amateur-Designer, Lehrenden und Freiberufler, die ihre Karriere und ihr Fachwissen voranbringen möchten.

„Blender ist seit Jahren ein wichtiges Aushängeschild wie auch Einstiegspunkt in unsere Branche und gibt Menschen das Vertrauen, sich zu 3D-Artists zu entwickeln“, sagt Vlado Koylazov, Co-Founder und Head of Innovation bei Chaos. „Mit dieser kostenlosen Version wollen wir diese lebendige Community aktiv unterstützen und die wichtige Arbeit der Blender Foundation fördern, damit neue Talente noch höhere Ziele erreichen können.“

Die V-Ray for Blender Community Edition bietet ein professionelles Rendering-Erlebnis für Künstler aller Niveaus und ermöglicht alles von fotorealistischen Szenen bis hin zu stilisierten Animationen. Künstler können dank intuitiver Bedienung, realistischer Kameraeffekte und Ray-Traced Global Illumination schnell beeindruckende Bilder erstellen. Mit Zugriff auf die über 14.000 renderfertigen Assets von Chaos Cosmos können sie zudem darauf vertrauen, dass ihre Ergebnisse auch professionellen Ansprüchen genügen.

Die Community Edition richtet sich an Künstlerinnen und Künstler, Kreative sowie Lehrende aus dem gesamten 3D-Bereich. Sie bildet die perfekte Grundlage für den Portfolio-Aufbau, das Erlernen von 3D-Techniken, Online-Kurse, YouTube-Inhalte oder kleinere persönliche und freiberufliche Projekte. Damit erhalten Anwender alle Werkzeuge, die sie für die Erstellung beeindruckender Bilder benötigen.

Die kostenlosen Lizenzen sind zunächst drei Monate gültig, können aber durch die Teilnahme an einer kurzen Umfrage unbegrenzt verlängert werden.

„Blender hat sich weiterentwickelt und ist zu einer branchenüblichen Software geworden, auch dank der Integration von bewährten Render-Engines wie V-Ray“, sagte James Tralie, Creative Director und Senior Producer bei der NASA. „V-Ray funktioniert perfekt mit meinem üblichen Blender-Workflow und macht es unglaublich einfach, präzise Details hinzuzufügen, die Beleuchtung einzustellen und Rendereffekte zu finalisieren. Ganz im Stil von Blender, senkt die Einführung einer kostenlosen Version die Einstiegshürde für diese erstklassige Software noch weiter.“

Die Community Edition ist für die meisten Projekte geeignet, verzichtet jedoch bewusst auf Funktionen, die für große Teams und umfangreiche Produktionen reserviert sind. So sind beispielsweise keine Pipeline-Integrationswerkzeuge und kein dedizierter Support enthalten. Zudem gibt es Einschränkungen bei der maximalen Auflösung und es wird kein verteiltes Rendering unterstützt. Eine vollständige Übersicht der Einschränkungen findet sich auf der Produktseite.

Diese Nachricht folgt auf die kürzliche Ankündigung von CGconnect, einer wachsenden Online-Community, in der man Ideen austauschen, seine Arbeit zeigen und sich mit anderen 3D-Künstlern vernetzen kann. Was ursprünglich als Raum für Architekturvisualisierung gestartet wurde, wird von Chaos künftig auch für andere 3D-Spezialgebiete geöffnet. Um die zukünftige Ausrichtung mitzugestalten, lädt Chaos Sie zu einer Blender-zentrierten „Ask Me Anything“-Sitzung auf CGconnect ein, die für den 29. April 2026 geplant ist. Melden Sie sich noch heute an!

Preise und Verfügbarkeit

Die V-Ray for Blender Community Edition ist ab sofort verfügbar und kostenlos für Mac OS- und Windows-Nutzer. Eine Linux-Version ist ebenfalls in Arbeit. Die voll funktionsfähige Version von V-Ray for Blender kostet 29€ auf monatlicher Basis und 177€ für ein Jahresabonnement.

Um eine kostenlose Lizenz zu erhalten, müssen Nutzer lediglich das Formular für die Community Edition auf der Produktseite ausfüllen.

chaos.com