Christiane Ribeiro wird neue Leiterin der globalen Kommunikation von Siemens

Christiane Ribeiro Guimarães Höfer (47) ist mit Wirkung zum 1. März zur neuen Leiterin der globalen Unternehmenskommunikation ernannt worden. In dieser

Funktion wird sie direkt an Roland Busch, Vorstandsvorsitzenden der Siemens AG,

berichten. Ribeiro tritt die Nachfolge von Lynette Jackson an, die seit Oktober 2021 die weltweite Kommunikation von Siemens verantwortete und sich entschieden hat,

das Unternehmen zu verlassen, um eine neue berufliche Herausforderung

anzunehmen.



„Ich danke Lynette für die Leitung der globalen Kommunikationsfunktion in den

vergangenen dreieinhalb Jahren und ihren großen Beitrag, die Reputation von

Siemens zu schützen und weiter auszubauen. Ich wünsche ihr sowohl persönlich

als auch beruflich alles Gute“, sagte Roland Busch, Vorstandsvorsitzender der

Siemens AG.



„Wir freuen uns sehr, Christiane Ribeiro als neue Leiterin der globalen

Unternehmenskommunikation von Siemens zu ernennen“, sagte Roland Busch. „Sie

ist seit beinahe 25 Jahren bei Siemens und verfügt über ein tiefes Verständnis für

unser Unternehmen, unsere Kultur und unsere weltweite Präsenz. Ihre

Führungserfahrung in verschiedenen Regionen und ihre entscheidende Rolle bei

der Positionierung von Siemens als führendes Technologieunternehmen in den

letzten Jahren machen sie zur idealen Besetzung für diese Position. Während wir

weiterhin die Transformation vorantreiben und die Industrien der Zukunft gestalten,

werden ihr Fachwissen und ihre Leidenschaft von unschätzbarem Wert sein, um

unsere Marke zu stärken und Stakeholder weltweit einzubinden.“



„Ich freue ich mich darauf, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen, das

kontinuierliche Wachstum von Siemens durch wirkungsvolle Kommunikation zu

unterstützen. Es ist ein Privileg, die inspirierenden Geschichten unserer Kunden,

Partner und unserer Menschen sowie den Einfluss unserer Technologien auf die

Welt zu erzählen. Mit erstklassigen Teams auf der ganzen Welt diese Botschaften

zu gestalten und zu vermitteln, ist für mich eine große Ehre und Motivation“, sagte

Christiane Ribeiro.



Christiane Ribeiro ist derzeit Leiterin der CEO-Kommunikation, Strategic Messaging

und Thought Leadership. Zudem verantwortet sie die Kommunikation für das neu

gestartete Unternehmensprogramm „ONE Tech Company“, das auf wertsteigerndes

Wachstum ausgerichtet ist. Sie kam 2001 zu Siemens Brasilien und hatte seither

verschiedene Positionen inne, darunter Leiterin der Kommunikation und

Regierungsbeziehungen für Siemens Australien und Neuseeland, Leiterin der

Innovationskommunikation sowie Kommunikationspartnerin für Roland Busch in

seiner Rolle als Chief Technology Officer und stellvertretender

Vorstandvorsitzender.



