Construct-X auf der Hannover Messe 2026: Digitaler Produktpass und vernetzte Datenräume für die Bauwirtschaft erleben

Das Projekt Construct-X präsentiert sich auf der diesjährigen Hannover Messe am Gemeinschaftsstand C24 der „Plattform Industrie 4.0“ in Halle 13. Besucherinnen und Besucher erwartet dort ein praxisnaher Einblick in die Zukunft datengetriebener Wertschöpfung in der Bauwirtschaft.

Construct-X demonstriert anhand realer Ausstellungsstücke, wie der Digitale Produktpass (DPP) durch Anbindung an den Datenraum einfach umgesetzt und mit wertvollen Funktionen angereichert werden kann. Der Digitale Produktpass ist ein von der Europäischen Union (EU) geforderter zentraler Baustein der EU-Bauproduktenverordnung und enthält außer technischen und geometrischen Daten auch Informationen zur Materialbeschaffenheit sowie zum CO 2 -Abdruck. Zudem kann er beispielsweise mit digitalen Gebäudedatenmodellen verknüpft werden.

So zeigt der physische Demonstrator etwa auch, wie produktbezogene Daten entlang des gesamten Lebenszyklus strukturiert, verfügbar gemacht und interoperabel genutzt werden können – ein zentraler Baustein für nachhaltiges und zirkuläres Bauen. Bei dem realen Demonstrator, ein auf eine Bodenplatte montierter Wandausschnitt mit einem Lüftungsgitter für den Brandschutz sowie einem Elektroverteilerkasten, sind alle verbauten Produkte in einem digitalen Bauwerksdatenmodell hinterlegt. Per QR-Code lassen sich die digitalen Produktdaten sowie weitere Informationen und auch Anwendungen abrufen.

Ein weiteres Highlight am Construct-X Stand ist die Kooperation mit dem Projekt Fluid4.0, das ebenfalls auf dem Gemeinschaftsstand der Plattform Industrie 4.0 vertreten ist: Exemplarisch wird dabei der Austausch von Informationen zwischen zwei Datenräumen gezeigt, nämlich jenen von Fluid4.0 und denen von Construct-X. So wird ein Modell-Radlader von Fluid4.0 während der Messe permanent seinen Energieverbrauch und CO 2 -Ausstoß messen und diese Daten über den Datenraum von Fluid4.0 an jenen von Construct-X weitergeben. Damit verdeutlichen beide Projekte, wie domänenübergreifende Datenräume funktionieren und welchen Mehrwert interoperable Datenökosysteme für Industrie und Bauwesen bieten, etwa beim gesetzlich geforderten ESG-Reporting. Der Begriff „ESG“ ist die Abkürzung der entsprechenden englischen Begriffe Environmental (E), Social (S) und Governance (G).

Der Gemeinschaftsstand der Plattform Industrie 4.0 steht in diesem Jahr unter dem Leitgedanken „Empowering Industrial AI Ecosystems“ und zeigt, wie datengetriebene Innovationen die Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz der Industrie stärken.

Construct-X wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und der Europäischen Union und ist Teil der EU-Initiative IPCEI-CIS, Important Project of Common European Interest – Next Generation Cloud Infrastructure and Services. Construct-X ist damit Teil der EU-Strategie zur Stärkung der digitalen Souveränität Europas. An Construct-X sind 34 Partner aus der Bauwirtschaft, dem Handwerk sowie aus Wissenschaft und Forschung und der IT-Industrie aktiv beteiligt. Das im vergangenen Jahr gestartete Forschungs- und Entwicklungsprojekt Construct-X entwickelt einen auf Open-Source-Prinzipien basierenden Datenraum sowie Cloud-Edge-Continuum Technologien für das Bauwesen. Construct-X nutzt technische Regeln und Standards, die durch die europäische 8ra-Dachinitiative entwickelt wurden und werden.

www.construct-x.org