CONTACT Open World: Technologieführer zeigen Best Practices für die digitale Transformation

Zahlreiche Neuheiten der CONTACT Elements Plattform sowie richtungsweisende Digitalisierungsstrategien stehen auf der Open World im Rampenlicht. Internationale Kunden und Partner wie Audi, BASF und Mitsubishi Electric geben Einblicke in ihre erfolgreichen Projekte.

Unter dem Motto „Fast Forward Digital Transformation“ lädt CONTACT Software vom 12. bis 13. November zur Open World nach München. Dort zeigen namhafte Kunden und Partner, wie sie mit CONTACTs Lösungen Produkte entwickeln und fertigen, digitale Services umsetzen und dabei nachhaltig handeln. Abgerundet wird das Programm von interaktiven Workshops, einer Partnerausstellung und inspirierenden Keynotes von Autor und Physiker Ranga Yogeshwar, KI-Expertin Kenza Ait Si Abbou Lyadini und vielen weiteren.

In acht Themenblöcken gibt die CONTACT-Community Einblick in erfolgreiche Digitalisierungsprojekte rund um PLM, IoT, MES, KI, Nachhaltigkeit und Cloud. Unter anderem präsentiert PIA Automation Holding, wie digitales Daten- und Wissensmanagement eine Antwort auf neue Herausforderungen im Maschinenbau bietet. Sonova Consumer Hearing veranschaulicht in einem Beitrag zur Kalkulation des CO 2 -Fußabdrucks, dass Digitalisierung und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen.

Audi thematisiert Herausforderungen und zeigt Lösungsansätze in der Simulation und Weidmüller beleuchtet, wie die Klassifizierung von 80.000 Produkten den Grundstein für die Digitalisierung legt. Das Schweizer Bioscience-Unternehmen INTEGRA und der Simulationsexperte dSPACE präsentieren, wie sie von CONTACTs Cloud-Angebot profitieren. Auch Branchenführer wie MANN+HUMMEL, BASF, HUBER+SUHNER und Kiekert zeigen, wie sie mit CONTACTs Lösungen die Chancen des digitalen Wandels nutzen.

Ranga Yogeshwar und Kenza Ait Si Abbou Lyadini beleuchten die Potenziale und gesellschaftlichen Auswirkungen des technologischen Wandels.

Neben der Produktentwicklung von morgen stehen auf der Open World auch die Smart Factory und Smart Services im Vordergrund. Kunden wie Mitsubishi Electric und Iqony zeigen, wie sie mit dem Internet of Things und KI-gestützten Methoden die Produktion effizienter machen und neue digitale Service-Geschäftsmodelle auf den Weg bringen.

Zum Auftakt der Konferenz hebt CONTACT Geschäftsführer Maximilian Zachries die Rolle des Unternehmens als Digitalisierungspartner der Industrie hervor. Er macht deutlich, wie CONTACT die digitale Transformation seiner Kunden in einer sich schnell verändernden Welt vorantreibt, um Innovationen zu beschleunigen und eine nachhaltige Zukunft zu gestalten. Dabei unterstreicht er auch die wachsende Bedeutung künstlicher Intelligenz und skizziert CONTACTs Vision und Strategien für die Zukunft.

In weiteren Vorträgen stellen CONTACTs Experten-Teams alle Neuheiten in der Elements Plattform sowie die Innovations-Roadmap für die kommenden Jahre vor. In Hands-On-Workshops zu Themen wie UX, DevOps und KI lernen Besucher*innen, wie sie CONTACTs Technologien gewinnbringend einsetzen.

Inspirierende Keynotes gehen auf die gesellschaftlichen Auswirkungen des technologischen Wandels ein. Ranga Yogeshwar beschreibt, wie die digitale Transformation die Lebenswelt zukünftiger Generationen verändern wird. Kenza Ait Si Abbou Lyadini widmet sich in ihrem Vortrag den Potenzialen künstlicher Intelligenz.

Die vollständige Agenda sowie weitere Informationen zur Anmeldung zur Open World 2024 finden Sie hier.

