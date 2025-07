CONTACT Software und Fujitsu bündeln ihre Kräfte

Die beiden führenden Anbieter von Engineering- und Softwarelösungen haben eine strategische Partnerschaft geschlossen. Fujitsu Limited bietet Industrieunternehmen in Japan und Europa ab sofort leistungsstarke, maßgeschneiderte Lösungen für eine schnelle und nachhaltige digitale Transformation auf Basis von CONTACT Elements an.

Japan spielt weltweit eine Schlüsselrolle als Standort für die Automobil- und Hightech-Industrie sowie für Auftragsfertiger. Die wachsende Nachfrage nach kundenspezifischen Produkten und die steigenden Anforderungen an eine nachhaltige Produktion stellen die Unternehmen vor große Herausforderungen. Steigende Komplexität, größere Produktvielfalt und kürzere Produktlebenszyklen erfordern zukunftssichere Lösungen, um die Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt zu sichern.

Fujitsu nutzt CONTACTs Low-Code-Plattform CONTACT Elements, um Unternehmen in Japan und Europa optimal bei der Digitalisierung entlang des gesamten Produktlebenszyklus zu unterstützen – von der Entwicklung und Konstruktion bis hin zu Fertigung, Betrieb und Wartung. Die Kombination von Fujitsus langjähriger Erfahrung und Know-how in der Fertigungsindustrie und der einfach zu implementierenden SaaS PLM-Lösung CIM Database Cloud ermöglicht den CO 2 -Fußabdruck und den Energieverbrauch in der Fertigung zu reduzieren, während gleichzeitig die Kundeninnovation gefördert wird.

Mit CONTACT CIM Database Cloud profitieren Kunden von einer vorkonfigurierten, skalierbaren, kosteneffizienten und sofort einsetzbaren SaaS-Lösung. Die umfassenden PLM-Anwendungen sind cloud-basiert und sofort einsatzbereit, bieten sicheren, jederzeitigen Zugriff auf Produktdaten und vereinfachen gleichzeitig die Zusammenarbeit. Dies ermöglicht es Unternehmen, Produktentwicklungsprozesse zu beschleunigen, ohne erhebliche Investitionen in die IT-Infrastruktur tätigen zu müssen.

„Mit Fujitsu haben wir einen starken Partner gewonnen, der in den größten Industriemärkten der Welt fest etabliert ist und Kunden den Zugang zu unserer führenden Technologie ermöglicht. Gemeinsam können wir Unternehmen maßgeblich bei der Umsetzung ihrer digitalen Transformation unterstützen und Nachhaltigkeit in ihre Wertschöpfung integrieren“, sagt Karl Heinz Zachries, Gründer und CEO von CONTACT Software.

CIM Database Cloud basiert auf der modularen CONTACT Elements Plattform, die auf offenen Softwaretechnologien aufbaut und eine breite Palette industrieller Anwendungen für PLM, IoT/MES und KI bietet, um die schnelle digitale Transformation voranzutreiben – On-Premises und in der Cloud. Lösungen zur Berechnung des Product Carbon Footprint, für effizientes Energiemanagement und zur nahtlosen Integration von Lieferantendaten helfen Unternehmen, ihre Produkte und Prozesse nachhaltiger zu gestalten.

