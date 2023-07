Creaform ist erneut offizieller Lieferant von New York Yacht Club American Magic

Der 37. America’s Cup wird voraussichtlich einer der härtesten in seiner 174-jährigen Geschichte sein. Creaform unterstützt das Herausforderer-Team „NYYC American Magic“ mit seiner hochmodernen Technologie.

Creaform, ein Geschäftsbereich von AMETEK, Inc., und der weltweit führende Anbieter von tragbaren 3D-Messlösungen, gibt bekannt, dass es seine Partnerschaft als offizieller „3D-Messtechnik“-Lieferant des Herausforderer-Teams „New York Yacht Club American Magic“ beim 37. America’s Cup fortführt. Der America’s Cup, der als höchste Auszeichnung im Segelsport gefeiert wird, ist die älteste internationale Sporttrophäe und gilt als eine der größten sportlichen Herausforderungen.

Terry Hutchinson, President of Sailing Operations/Skipper von NYYC American Magic, erklärt: „Die Zusammenarbeit mit dem Creaform-Team ist ein großer Vorteil für NYYC American Magic. Die 3D-Messsysteme liefern uns die genauen und zuverlässigen Daten, die wir zur Verbesserung unserer Leistung auf dem Wasser benötigen. Wir wissen die kontinuierliche Unterstützung von Creaform sehr zu schätzen, die es NYYC American Magic ermöglicht, sein Ziel – den AC 37 zu gewinnen – zu erreichen.“

Während des gesamten Projekts unterstützt Creaform NYYC American Magic durch die Bereitstellung von hochmodernen Dimensionsmessgeräten wie messtechniktaugliche 3D-Scanner, optische Koordinatensysteme für die Fotogrammetrie und Scan-to-CAD- und Prüfsoftware. Diese hochmodernen 3D-Lösungen beschleunigen die Entwicklung und Feinabstimmung wichtiger Komponenten für die beiden 23 m langen Einrumpf-Segelyachten mit Foils von American Magic. Das Team von Creaform bietet außerdem wertvolle Schulungen und Beratung zu verschiedenen komplexen Konstruktions- und 3D-Messtechnikaufgaben an. Dank der Tragbarkeit der Creaform-Ausrüstung kann diese leicht transportiert und an verschiedenen Standorten des Teams eingesetzt werden, darunter in der Fabrik in Rhode Island, im Testzentrum in Pensacola und in Barcelona, wo das letzte Rennen stattfinden wird.

„Seit Beginn unserer Partnerschaft im Jahr 2019 hat Creaform die Grenzen der Innovation immer weiter hinausgeschoben und die Grenzen der 3D-Messtechnik neu definiert, sowohl auf der Hardware- als auch auf der Softwareseite“, kommentiert Stéphane Auclair, Vice President Division Marketing und Product Management. „Wir können es kaum erwarten, die höhere Genauigkeit und die neuen Funktionalitäten unserer Lösungen durch diese unglaubliche Zusammenarbeit mit American Magic zu testen und das bei einem Wettbewerb, bei dem Mikrometer über Sieg oder Niederlage entscheiden können.“

Die offizielle Eröffnungszeremonie des 37. America’s Cup findet am 22. August 2024 in Barcelona statt. Danach folgen das Final Preliminary Event und die Challenger Selection Series, die zum America’s Cup Match führen, das am 12. Oktober 2024 beginnt. In der Challenger Selections Series wird ermittelt, welches Team im America’s Cup Match gegen den Titelverteidiger Emirates Team New Zealand antreten wird.

www.creaform3d.com

www.americanmagic.com