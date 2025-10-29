Creaform kündigt die Erweiterung seiner meistverkauften Produktreihe handgeführter 3D-Scanner um die HandySCAN 3D|PRO-Serie™ an

Die All-in-One-3D-Scanlösung der PRO-Serie wurde speziell entwickelt, um das Reverse Engineering und Produktdesign zu vereinfachen und zugleich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt zu bieten.

Creaform, ein globaler Anbieter von automatisierten und tragbaren 3D-Messlösungen und ein Geschäftsbereich von AMETEK, stellte heute die neueste Ergänzung seiner HandySCAN 3D™-Produktreihe von 3D-Scannern – die PRO-Serie – vor. Als vollständig integrierte Hardware- und Softwarelösung nutzt diese neue Serie die schnellen und hochauflösenden Datenerfassungsfunktionen ihres Scanners sowie die Leistungsfähigkeit des Softwaremoduls Scan-to-CAD Pro, um eine maximale Geschwindigkeit von der Datenerfassung bis zur Erstellung von 3D-Modellen zu erzielen und so die Arbeitsabläufe im Bereich Reverse Engineering und Produktdesign zu optimieren.

Creaform hat vor über zwei Jahrzehnten mit dem HandySCAN 3D Pionierarbeit im Bereich der handgeführten, selbstpositionierenden 3D-Laserscanner geleistet und sich damit einen Namen für Genauigkeit, Vielseitigkeit und Effizienz in allen Branchen gemacht. Mit der HandySCAN 3D|PRO-Serie setzt das Unternehmen nun diese Tradition fort. Diese neueste Innovation bietet eine leistungsstärkere, zugänglichere und zuverlässigere Lösung zur Vermessung komplexer Formen, um die Markteinführungszeit erheblich zu verkürzen und die Entwicklungskosten für KMUs zu senken. Die PRO-Serie wird in Nordamerika hergestellt und von mehrsprachigen Kundendienstteams weltweit unterstützt. Sie wurde für professionelle Anwender entwickelt, die schneller und genauer Produkte entwickeln müssen, die besser auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind.

Die HandySCAN 3D|PRO-Serie im Bundle mit Scan-to-CAD Pro kombiniert fortschrittliche Technologie mit anwenderfreundlichem Design, um Produktentwicklungsprozesse zu optimieren und zuverlässige Ergebnisse zu liefern. Die folgenden Merkmale machen sie zur ersten Wahl für professionelle Anwender aus verschiedenen Branchen, die nach dem schnellsten Weg zum Reverse Engineering suchen.

Hohe Genauigkeit und Auflösung : 23 blaue Laserlinien sorgen für detaillierte, hochwertige Scans, die komplexe Formen und schwierige Oberflächen mit einer bewährten und zuverlässigen Genauigkeit von 0,030 mm erfassen und eine schnelle 3D-Datenerfassung gewährleisten.

: 23 blaue Laserlinien sorgen für detaillierte, hochwertige Scans, die komplexe Formen und schwierige Oberflächen mit einer bewährten und zuverlässigen Genauigkeit von 0,030 mm erfassen und eine schnelle 3D-Datenerfassung gewährleisten. Preis-Leistungs-Verhältnis : Dieser professionelle tragbare 3D-Scanner, erhältlich als Hardware- und Software-Bundle ab 24.990 US-Dollar, bietet dank seiner Vielseitigkeit und zeitsparenden Funktionen einen schnellen Return on Investment (ROI).

: Dieser professionelle tragbare 3D-Scanner, erhältlich als Hardware- und Software-Bundle ab 24.990 US-Dollar, bietet dank seiner Vielseitigkeit und zeitsparenden Funktionen einen schnellen Return on Investment (ROI). Integrierte Software : Das enthaltende intuitive Softwaremodul Scan-to-CAD Pro, das für 3D-Scandaten optimiert und ideal für das Reverse Engineering und die Produktentwicklung geeignet ist, ermöglicht durch eine vielseitige Toolbox mit leistungsstarken Werkzeugen für die Netzextraktion, Skizzierung und Modellierung eine schnelle Umsetzung von Scans in CAD-Modelle.

: Das enthaltende intuitive Softwaremodul Scan-to-CAD Pro, das für 3D-Scandaten optimiert und ideal für das Reverse Engineering und die Produktentwicklung geeignet ist, ermöglicht durch eine vielseitige Toolbox mit leistungsstarken Werkzeugen für die Netzextraktion, Skizzierung und Modellierung eine schnelle Umsetzung von Scans in CAD-Modelle. Bedienerfreundlichkeit : Diese integrierte Lösung wurde entwickelt, um die Anwenderfreundlichkeit zu verbessern. Das intuitive Multifunktions-LCD-Touchscreen und die haptische Rückmeldung durch Vibration ermöglichen eine unkomplizierte Bedienung.

: Diese integrierte Lösung wurde entwickelt, um die Anwenderfreundlichkeit zu verbessern. Das intuitive Multifunktions-LCD-Touchscreen und die haptische Rückmeldung durch Vibration ermöglichen eine unkomplizierte Bedienung. Zeitersparnis : Die erhebliche Reduzierung der Iterationen im Produktdesign- und Entwicklungszyklus sorgt für mehr Effizienz, verkürzt die Produktentwicklungszeit, beschleunigt die Markteinführung und ermöglicht eine schnellere Umsatzgenerierung.

: Die erhebliche Reduzierung der Iterationen im Produktdesign- und Entwicklungszyklus sorgt für mehr Effizienz, verkürzt die Produktentwicklungszeit, beschleunigt die Markteinführung und ermöglicht eine schnellere Umsatzgenerierung. Vielseitigkeit: Das Gerät kann alle Komponenten messen und analysieren und eignet sich daher für die Konstruktion neuer Teile, die Anpassung oder Wartung alter Teile, die Erstellung von 3D-Modellen, die Suche nach innovativen Wegen, um die Konkurrenz zu übertreffen, die Unterstützung des Vertriebs in der Geschäftsentwicklung und die bessere Einhaltung von Fristen.

„Wir erfinden die Zukunft der industriellen Messtechnik seit 2005 neu. Die neue PRO-Serie ist auf dem besten Weg, die beliebteste Lösung für eine schnelle Produktentwicklung und zügiges Reverse Engineering zu werden und damit die HandySCAN 3D Produktreihe als Branchenmaßstab weiter zu festigen“, erklärt Pierre-Luc Delagrave, Produktmanager bei Creaform, und fügt hinzu: „Mit ihrem attraktiven Preis ist sie das beste Werkzeug, um Konzepte schnell in die Realität umzusetzen, vom Entwurf bis zur Fertigung, und gewährleistet jedes Mal auf Anhieb eine perfekte Passform.“

