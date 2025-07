Creaform mit hochmodernen 3D-Scanlösungen auf der EMO 2025

Creaform, ein Unternehmen von AMETEK, Inc., und weltweiter Anbieter von automatisierten und tragbaren 3D-Messlösungen, freut sich, seine Teilnahme an der EMO 2025 bekannt zu geben – der weltweit führenden Fachmesse für Produktionstechnologie. Vom 22. bis 27. September können Besucher in Halle 005, Stand F54 hautnah erleben, wie Creaforms neueste Innovationen die Qualitätskontrolle und Messtechnik in der Fertigung neu definieren.

Fokus auf Innovation: Vorgestellte Technologien

Im Mittelpunkt des Messeauftritts von Creaform stehen seine führenden 3D-Scanning-Lösungen und die Softwareplattform:

HandySCAN MAX™: Entwickelt für große Bauteile und raue Umgebungen, bietet dieser Scanner hohe Genauigkeit und Mobilität. Ideal für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie und Schwerindustrie wie die Inspektion von Turbinenschaufeln und das Reverse Engineering großer Gussteile.

HandySCAN BLACK+™|Elite: Ein hochpräziser Handscanner, der sich besonders für komplexe und reflektierende Oberflächen eignet. Häufig eingesetzt in der Produktentwicklung, Werkzeugvalidierung und Qualitätskontrolle in der Elektronik- und Medizintechnik.

MetraSCAN BLACK+™|Elite: Ein schneller, fertigungsgeeigneter optischer CMM-Scanner für präzise 3D-Messungen aller Materialien. Perfekt zur Inspektion gestanzter, geformter oder bearbeiteter Teile.

MetraSCAN-R BLACK+™|Elite HD: Für Roboterzellen konzipiert, liefert dieser automatisierte Scanner hochauflösende Echtzeit-Inspektionen von Blechkomponenten und ist ideal für Produktionslinien in der Automobil- und Luftfahrtindustrie.

Creaform.OS™: Eine einheitliche Plattform für Scanning, Tasten und Automatisierung. Mit Funktionen wie dem Insight Channel und einer anpassbaren Benutzeroberfläche vereinfacht sie Arbeitsabläufe und beschleunigt das Onboarding in allen Creaform-Systemen.

Anwendungen in der Praxis: Von Gießereien bis zur Luftfahrt

Die 3D-Scanning-Technologien von Creaform revolutionieren bereits Arbeitsabläufe in verschiedenen Branchen. Weltweit setzen Kunden auf ihre Präzision und Mobilität, um komplexe Herausforderungen zu meistern:

Siemens Energy setzte die HandySCAN 3D|MAX-Serie ein, um veraltete manuelle Werkzeuge bei der Inspektion großer und komplexer Komponenten wie Turbinenschaufeln und Rotoren zu ersetzen. Die Fähigkeit des Scanners, hochauflösende Scans großer Teile in wenigen Minuten zu liefern, verbesserte die Inspektionsgeschwindigkeit und -genauigkeit in den Gießereibetrieben von Siemens.

Centurion Performance & Engines nutzte den HandySCAN BLACK+™|Elite, um Motorräume und -komponenten für die Integration maßgeschneiderter Antriebssysteme zu scannen. Die Präzision des Scanners ermöglichte es dem Team, neue Systeme zu entwerfen und anzupassen, die höchsten Leistungsanforderungen entsprechen, und beschleunigte so ihre Prototyping- und Fertigungsprozesse.

Besuchen Sie uns auf der EMO 2025

Besucher der EMO 2025 sind eingeladen, Live-Demonstrationen zu erleben, Creaform-Experten zu treffen und zu entdecken, wie diese Lösungen ihre Strategien zur Qualitätskontrolle verbessern können. Ob Sie Ihre Inspektionsprozesse digitalisieren oder Echtzeit-Messtechnik in Ihre Produktionslinie integrieren möchten – Creaform bietet die passenden Werkzeuge für Ihren Erfolg.

